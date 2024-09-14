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Страна и мир Умер Александр Масляков «Не видят эротизма». Известный шоумен разнес звезду «Уральских пельменей» за прозрачную блузку на похоронах Маслякова

«Не видят эротизма». Известный шоумен разнес звезду «Уральских пельменей» за прозрачную блузку на похоронах Маслякова

Сергей Стиллавин назвал образ Юлии Михалковой вульгарным

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32 комментария

Юлия Михалкова на прощании с Александром Масляковым

Шоумен, радио- и телеведущий Сергей Стиллавин раскритиковал наряд звезды «Уральских пельменей» Юлии Михалковой на похоронах Александра Маслякова. На прощание с ведущим КВН Юлия пришла в просвечивающей блузке.

— Женщина-кавээнщица пришла проститься с Масляковым, нарядившись в прозрачную блузку, в какой уместно соблазнять парней в ночном клубе. Ход мыслей девицы, видимо, был простым как валенок: «Ну а чо — она же черная, значит, для траура отлично подходит», — написал Стиллавин в своем телеграм-канале. — На этом примере хочу вам в который раз указать на проблему многих женщин, которые самым вопиющим образом не видят эротизма в своих нарядах, поэтому выглядят неуместно в той или иной ситуации.

Стиллавин заявил, что многие женщины не умеют одеваться соответственно случаю.

— Проблема не только в воспитании, когда мама как следует не объяснила доче, что и куда надо надевать, но и в отсутствии чувственного ощущения своего образа и интуитивного понимания границы красоты и вульгарности.

Многие женщины откровенно не в курсе, что одеться красиво — это не значит обратить на себя внимание кобеля и вызвать у него стойкую эрекцию.

— А когда есть задача привлечь внимание достойного человека, нет понимания, как надо выглядеть, чтобы мужчины с романтическим восторгом провожали взглядом волнующую красавицу, — заключил он.

Напомним, Александра Маслякова не стало вечером 8 сентября на 83-м году жизни. Причина смерти официально не озвучена. По данным SHOT, ведущий последние два года боролся с раком легких. Прочитайте, что друзья и близкие рассказали в воспоминаниях о Маслякове.

Прощание с легендой проходило в концертном зале «Планета КВН» 11 сентября, после его похоронили на Новодевичьем кладбище. Всю информацию наши коллеги из MSK1.RU собирали в режиме онлайн.

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Юлия Михалкова Похороны Александр Масляков КВН
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Комментарии
33
Grape Reflection 🍇
14 сентября 2024, 18:24
А чего такого? Правда жаль что она без баяна пришла
МАРГО
14 сентября 2024, 18:20
В шоу бизнесе свои правила. Не до души и сострадания.
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