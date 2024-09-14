«Не видят эротизма». Известный шоумен разнес звезду «Уральских пельменей» за прозрачную блузку на похоронах Маслякова

Юлия Михалкова на прощании с Александром Масляковым Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Шоумен, радио- и телеведущий Сергей Стиллавин раскритиковал наряд звезды «Уральских пельменей» Юлии Михалковой на похоронах Александра Маслякова. На прощание с ведущим КВН Юлия пришла в просвечивающей блузке.

— Женщина-кавээнщица пришла проститься с Масляковым, нарядившись в прозрачную блузку, в какой уместно соблазнять парней в ночном клубе. Ход мыслей девицы, видимо, был простым как валенок: «Ну а чо — она же черная, значит, для траура отлично подходит», — написал Стиллавин в своем телеграм-канале. — На этом примере хочу вам в который раз указать на проблему многих женщин, которые самым вопиющим образом не видят эротизма в своих нарядах, поэтому выглядят неуместно в той или иной ситуации.

Стиллавин заявил, что многие женщины не умеют одеваться соответственно случаю.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Проблема не только в воспитании, когда мама как следует не объяснила доче, что и куда надо надевать, но и в отсутствии чувственного ощущения своего образа и интуитивного понимания границы красоты и вульгарности.

Многие женщины откровенно не в курсе, что одеться красиво — это не значит обратить на себя внимание кобеля и вызвать у него стойкую эрекцию. Сергей Стиллавин шоумен, ведущий

— А когда есть задача привлечь внимание достойного человека, нет понимания, как надо выглядеть, чтобы мужчины с романтическим восторгом провожали взглядом волнующую красавицу, — заключил он.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Напомним, Александра Маслякова не стало вечером 8 сентября на 83-м году жизни. Причина смерти официально не озвучена. По данным SHOT, ведущий последние два года боролся с раком легких. Прочитайте, что друзья и близкие рассказали в воспоминаниях о Маслякове.