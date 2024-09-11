Гроб с телом доставили в зал. Как в Москве прощаются с телеведущим Александром Масляковым: онлайн-репортаж

В воскресенье, 8 сентября, ушел из жизни Александр Масляков — телеведущий и президент КВН. Ему было 82 года. О причине смерти телеведущего неизвестно, однако последнее время Масляков практически перестал появляться на экранах из-за ухудшения здоровья.

Сегодня легендарного артиста провожают в последний путь. Прощание с ним проходит в концертном зале «Планета КВН». После его похоронят на Новодевичьем кладбище. В этом онлайн-репортаже MSK1.RU показывает, как столица прощается с Александром Масляковым.