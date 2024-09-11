Гроб с телом доставили в зал. Как в Москве прощаются с телеведущим Александром Масляковым: онлайн-репортаж

В воскресенье, 8 сентября, ушел из жизни Александр Масляков — телеведущий и президент КВН. Ему было 82 года. О причине смерти телеведущего неизвестно, однако последнее время Масляков практически перестал появляться на экранах из-за ухудшения здоровья.
Сегодня легендарного артиста провожают в последний путь. Прощание с ним проходит в концертном зале «Планета КВН». После его похоронят на Новодевичьем кладбище. В этом онлайн-репортаже MSK1.RU показывает, как столица прощается с Александром Масляковым.
В зале, где пройдет прощание, постепенно собираются люди. Гроб с телом вынесли на сцену, а на больших экранах транслируют моменты жизни Александра Васильевича.
Прибыл и Константин Эрнст с супругой Софией. Он близкий друг Александра Васильевича и долгие годы был жюри КВН.
Среди тех, кто пришел на прощание в числе первых — звезда «Comedy Woman» и капитан команды КВН «Четыре татарина» Екатерина Скулкина. Юмористку утешают знакомые, она не может сдержать слез.
Также к «Планете КВН» подъехали братья Запашные.
Прощание начинается в 10:00, поэтому у входа в «Планету КВН» собираются первые толпы гостей с цветами. Люди обнимаются и утешают друг друга.
Что происходит у "Планеты КВН" перед прощанием
«Планета КВН» сегодня усыпана цветами, туда стягиваются первые желающие проводить артиста в последний путь. Что там происходит сейчас — смотрите в нашем прямом эфире.
У входа в «Планету КВН» возложены цветы и похоронные венки. Почтили память Александра Маслякова команды «Утомленные солнцем», сборные РУДН, МФЮА и Пятигорска и многие другие.
У здания «Планеты КВН» уже установили ограждения и рамки. Гроб с телом телеведущего доставили в концертный зал. Посетителей внутрь пока не пускают.