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Страна и мир Умер Александр Масляков онлайн-трансляция Гроб с телом доставили в зал. Как в Москве прощаются с телеведущим Александром Масляковым: онлайн-репортаж

Гроб с телом доставили в зал. Как в Москве прощаются с телеведущим Александром Масляковым: онлайн-репортаж

У «Планеты КВН» уже установили ограждения и рамки

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14 комментариев

В воскресенье, 8 сентября, ушел из жизни Александр Масляков — телеведущий и президент КВН. Ему было 82 года. О причине смерти телеведущего неизвестно, однако последнее время Масляков практически перестал появляться на экранах из-за ухудшения здоровья.

Сегодня легендарного артиста провожают в последний путь. Прощание с ним проходит в концертном зале «Планета КВН». После его похоронят на Новодевичьем кладбище. В этом онлайн-репортаже MSK1.RU показывает, как столица прощается с Александром Масляковым.

В зале, где пройдет прощание, постепенно собираются люди. Гроб с телом вынесли на сцену, а на больших экранах транслируют моменты жизни Александра Васильевича.

Прибыл и Константин Эрнст с супругой Софией. Он близкий друг Александра Васильевича и долгие годы был жюри КВН.

На прощание прибыл Константин Эрнст

Эрнст приехал вместе с супругой Софией

Среди тех, кто пришел на прощание в числе первых — звезда «Comedy Woman» и капитан команды КВН «Четыре татарина» Екатерина Скулкина. Юмористку утешают знакомые, она не может сдержать слез.

Также к «Планете КВН» подъехали братья Запашные.

На прощание прибыли Эдгар и Аскольд Запашные

Прощание начинается в 10:00, поэтому у входа в «Планету КВН» собираются первые толпы гостей с цветами. Люди обнимаются и утешают друг друга.

Что происходит у "Планеты КВН" перед прощанием

«Планета КВН» сегодня усыпана цветами, туда стягиваются первые желающие проводить артиста в последний путь. Что там происходит сейчас — смотрите в нашем прямом эфире.

Показываем, что происходит перед прощанием с Александром Масляковым

У входа в «Планету КВН» возложены цветы и похоронные венки. Почтили память Александра Маслякова команды «Утомленные солнцем», сборные РУДН, МФЮА и Пятигорска и многие другие.

Команды КВН почтили память наставника

У здания «Планеты КВН» уже установили ограждения и рамки. Гроб с телом телеведущего доставили в концертный зал. Посетителей внутрь пока не пускают.

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Александр Масляков КВН Прощание Похороны Телеведущий
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Комментарии
14
Grape Reflection 🍇
11 сентября 2024, 13:49
А чё за событие, что трансляция нужна? Это же не тот
Гость
11 сентября 2024, 13:41
МРАКОБЕСИЕ- из посредственности делают кумира гордость нации-
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