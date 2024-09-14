«Это моя последняя покупка»: новосибирцы заявили, что не могут получить посылки из-за сбоя на Wildberries

Покупки отправили обратно на склад Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Проблемы со сбоем работы Wildberries ощутили на себе и жители Новосибирска. По словам читателей НГС, многие пользователи маркетплейса остались без своих покупок. Из-за сбоя посылки отправили обратно на склад и у многих сняли по 100 рублей за обратную доставку.

— Сегодня не смогла забрать два товара. Улетели в возврат. Девушка объяснила, что 570 товаров попала под такой сбой. Она обещала, что сегодня все исправят и завтра я смогу забрать, — рассказала читательница НГС Варвара.

— Сегодня не смогла забрать. Сканируют qr код — товар на возврате, хотя статус заказа «готов к выдаче». Попросили прийти завтра. Столько проблем с этим WB. Это последняя покупка, — отметила читательница Галина.

— Пришло оповещение, что 5 позиций уехали на склад, — сообщала Ирина.

— Мне утром пообещали, что отдадут. Но предыдущий опыт верить в это запрещает. Жду до завтра, а там, если так же как в прошлый раз… То уже не промолчу. В прошлый раз это были 720 рублей, в этот раз 5 тысяч, — написала Китти.

В Wildberries уже прокомментировали сбой и сообщили, что деньги скоро вернутся. Специалисты работают над проблемой.

— В ближайшее время статус заказа будет обновлен на корректный, после этого его можно будет забрать как обычно. Деньги за обратную доставку товара будут возвращены как можно скорее, — объяснили в компании.