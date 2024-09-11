SHAMAN и Мизулина, Мартиросян и Харламов. Как провожали в последний путь отца КВН: репортаж с панихиды

Церемонию устроили в концертном зале «Планета КВН». Пришли юмористы, актеры, певцы. Те, чьей карьере КВН (16+) Масляков дал старт, и те, кто поссорился с телеведущим и годами с ним не общался. MSK1.RU рассказывает, как провожали в последний путь Александра Васильевича.
Одними из первых к «Планете КВН» подъехали братья Аскольд и Эдгард Запашные и Константин Эрнст с супругой Софьей.
Эрнст выступил со сцены с трогательной речью об Александре Васильевиче. Он заявил, что Масляков «помогал стране улыбаться», а КВН стал настоящей кузницей кадров.
— Так устроена жизнь. Кажется, что Александр Масляков был всегда. Он так и остался молодым, просто ушел. У космонавтики для страны была улыбка Гагарина, у телевидения — улыбка Маслякова, — сказал Эрнст.
Следом на сцену вышел Леонид Якубович. Ведущий «Поля чудес» (16+) до сих пор не может поверить в смерть Александра Маслякова.
— Я решил выбросить свою записную книжку, потому что это невозможно. Они уходят, и всё. То, что происходит сейчас, не может быть. Не может быть, и всё, — сказал Якубович.
У мест на сцене расположилась семья Александра Васильевича — супруга с сыном, невесткой и внучкой. Друзья и близкие подходили и поддерживали их.
Также попрощаться пришел депутат Госдумы и хоккеист Владислав Третьяк. Долгие годы он был в жюри КВН. Общаясь с журналистами, он выразил соболезнования семье и помянул добрым словом Александра Маслякова.
— Это потрясающая программа, которую все любили и любят. Он 60 лет ее вел. Он талантливый от Бога человек. Мы его любим и всегда будем помнить. У него еще крепкие семейные отношения были. Я пришел попрощаться, сказать ему большие слова. Он настоящий патриот, — сказал Третьяк.
На прощание также прибыла Екатерина Стриженова. Телеведущая поделилась воспоминаниями об Александре Васильевиче. Перед этим она подошла к вдове Маслякова и встала перед ней на колени.
— Профессионал, который пригласил меня на эту планету, планету КВН. Пока мы «жюрили», росли наши дети. Александр Васильевич всегда говорил, что шутить надо так, чтобы не стыдно было показать нашим детям. Я думаю, что сегодня тысячи людей вспоминают его с благодарностью. Действительно, многие поколения. Его улыбку я могу сравнить только с улыбкой Гагарина. Большая потеря для нас всех! — сказала Стриженова.
Валдис Пельш приехал на прощание вместе с супругой Светланой. Долгое время он был в жюри КВН и близко общался с Александром Васильевичем, а после того, как Масляков отошел от дел, начал вести КВН вместе с Дмитрием Хрусталевым. В зале Пельш тепло поприветствовал Маслякова-младшего и обнял его.
Пришли попрощаться Тина Канделаки и Екатерина Мизулина.
— Мы все дети КВН. Конечно, Александр Васильевич воспитал не одно поколение молодежи в нашей стране. Для меня навсегда в памяти его улыбка, его юмор, его радость. Когда я была членом жюри КВН, для меня было невероятно видеть эту настоящую школу юмора, которую он создал, — поделилась воспоминаниями Екатерина Мизулина.
Затем в зале появились телеведущие Елена Малышева и Юрий Николаев, телепродюсер Юрий Аксюта, а также актеры Константин Лавроненко и Вадим Галыгин. Возложив цветы, они подошли к семье Александра Маслякова с соболезнованиями.
Певица Пелагея не смогла сдержать слез, когда подходила к гробу. Артистку часто приглашали в жюри КВН, поэтому у нее осталось много воспоминаний об Александре Васильевиче.
— Я в числе тех людей, которым Александр Васильевич дал путевку в жизнь. Мы радовались, когда он замечал тебя и улыбался своей неповторимой улыбкой, — сказала она.
Почтить память Маслякова пришли его ученики, с которыми у него был затяжной конфликт: два Гарика, Харламов и Мартиросян, и Азамат Мусагалиев. Заглянул проститься и креативный продюсер Comedy Club Prodaction Вячеслав Дусмухаметов.
В начале нулевых Харламов ушел из КВН после ссоры с Александром Васильевичем. По его словам, наставник сказал ему «не очень приятные слова». Помирились они лишь через семь лет.
Когда в 2021 году на ТНТ появилось шоу «Игра» (18+) Дусмухаметова, Масляков раскритиковал проект, сказав, что ученики просто «смародерили» формат. Досталось тогда продюсеру шоу Мартиросяну и Мусагалиеву.
Кавээнщики приходили попрощаться целыми командами. В зале появились «Уральские пельмени» и «Станция спортивная», «Союз» и «Мегаполис».
— У меня отца не было, и я его образ собирал у разных мужчин. И так получилось, что Александр Васильевич был для меня как отец, — говорил Алексей Никифоренко.
От сборной МГИМО «Парапапарам» говорил Иван Абрамов.
— Вы когда-то мне сказали: не смотри в пол, смотри в зал! Спасибо, что когда-то дали возможность поверить в себя, — вспомнил стендап-комик.
Проводил в последний путь Маслякова и Александр Ревва.
— Я никогда не забуду Александра Васильевича. Масляков — это состояние и энергия, которые будут всегда с нами. Он нам очень дорог. Для меня КВН без Александра Васильевича — это другой проект. КВН [с Масляковым] был целой планетой. Представьте, уходит воздух, без него нечем дышать, — сказал Ревва.
На прощании также была звезда «Comedy Woman» (18+) и капитан команды КВН «Четыре татарина» Екатерина Скулкина, телеведущая Алла Михеева, звезды «Comedy Woman» Мария Кравченко, Дмитрий Хрусталев, Надежда Ангарская и Евгений Бороденко. Также там заметили Дениса Дорохова из «Сборной Камызякского края».
Одними из последних на прощание попали музыкальный продюсер Игорь Крутой и певец SHAMAN. Они возложили цветы. Стоя у гроба, Ярослав Дронов перекрестился, а после поклонился семье Маслякова.
Церемония прощания завершилась минутой молчания, на экране мелькали кадры из жизни Александра Васильевича. Зал проводил легендарного телеведущего по актерской традиции громкими аплодисментами.
Выносили гроб из концертного зала тоже под громкие аплодисменты.
Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище. Рядом находятся могилы актрисы Людмилы Гурченко, диктора Игоря Кириллова, композитора Никиты Богословского.
Ранее мы показывали в прямом эфире, что происходило у «Планеты КВН» перед прощанием с телеведущим. Прочитайте также, почему ушел из жизни Александр Масляков — он долгое время жаловался на проблемы со здоровьем. Есть также фото гроба с телом артиста. О том, как столица провожала телеведущего в последний путь, смотрите онлайн-репортаж.
Подробнее о жизни главы КВН мы рассказываем в отдельном сюжете.