SHAMAN и Мизулина, Мартиросян и Харламов. Как провожали в последний путь отца КВН: репортаж с панихиды

Гроб выносили под аплодисменты Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Церемонию устроили в концертном зале «Планета КВН». Пришли юмористы, актеры, певцы. Те, чьей карьере КВН (16+) Масляков дал старт, и те, кто поссорился с телеведущим и годами с ним не общался. MSK1.RU рассказывает, как провожали в последний путь Александра Васильевича.

Одними из первых к «Планете КВН» подъехали братья Аскольд и Эдгард Запашные и Константин Эрнст с супругой Софьей.

Аскольд (справа) и Эдгард (слева) Запашные Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU











Супруги Эрнсты говорят последнее «прости» Александру Васильевичу Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Эрнст выступил со сцены с трогательной речью об Александре Васильевиче. Он заявил, что Масляков «помогал стране улыбаться», а КВН стал настоящей кузницей кадров.

— Так устроена жизнь. Кажется, что Александр Масляков был всегда. Он так и остался молодым, просто ушел. У космонавтики для страны была улыбка Гагарина, у телевидения — улыбка Маслякова, — сказал Эрнст.

Константин Эрнст о Маслякове Источник: Максим Виноградов / MSK1.RU

Следом на сцену вышел Леонид Якубович. Ведущий «Поля чудес» (16+) до сих пор не может поверить в смерть Александра Маслякова.

— Я решил выбросить свою записную книжку, потому что это невозможно. Они уходят, и всё. То, что происходит сейчас, не может быть. Не может быть, и всё, — сказал Якубович.

Леонид Якубович до сих не может поверить в смерть друга Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











У мест на сцене расположилась семья Александра Васильевича — супруга с сыном, невесткой и внучкой. Друзья и близкие подходили и поддерживали их.

Также попрощаться пришел депутат Госдумы и хоккеист Владислав Третьяк. Долгие годы он был в жюри КВН. Общаясь с журналистами, он выразил соболезнования семье и помянул добрым словом Александра Маслякова.

— Это потрясающая программа, которую все любили и любят. Он 60 лет ее вел. Он талантливый от Бога человек. Мы его любим и всегда будем помнить. У него еще крепкие семейные отношения были. Я пришел попрощаться, сказать ему большие слова. Он настоящий патриот, — сказал Третьяк.

Общаясь с журналистами, Третьяк выразил соболезнования семье и помянул добрым словом Александра Маслякова. Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

На прощание также прибыла Екатерина Стриженова. Телеведущая поделилась воспоминаниями об Александре Васильевиче. Перед этим она подошла к вдове Маслякова и встала перед ней на колени.

Трогательная сцена: Стриженова на коленях перед вдовой Маслякова Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Профессионал, который пригласил меня на эту планету, планету КВН. Пока мы «жюрили», росли наши дети. Александр Васильевич всегда говорил, что шутить надо так, чтобы не стыдно было показать нашим детям. Я думаю, что сегодня тысячи людей вспоминают его с благодарностью. Действительно, многие поколения. Его улыбку я могу сравнить только с улыбкой Гагарина. Большая потеря для нас всех! — сказала Стриженова.

Екатерина Стриженова поделилась воспоминаниями об Александре Маслякове Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Валдис Пельш приехал на прощание вместе с супругой Светланой. Долгое время он был в жюри КВН и близко общался с Александром Васильевичем, а после того, как Масляков отошел от дел, начал вести КВН вместе с Дмитрием Хрусталевым. В зале Пельш тепло поприветствовал Маслякова-младшего и обнял его.

Пельш с Масляковым-младшим Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Пришли попрощаться Тина Канделаки и Екатерина Мизулина.

— Мы все дети КВН. Конечно, Александр Васильевич воспитал не одно поколение молодежи в нашей стране. Для меня навсегда в памяти его улыбка, его юмор, его радость. Когда я была членом жюри КВН, для меня было невероятно видеть эту настоящую школу юмора, которую он создал, — поделилась воспоминаниями Екатерина Мизулина.

Тина Канделаки молча прошла в зал прощания Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Екатерина Мизулина — об Александре Маслякове Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Затем в зале появились телеведущие Елена Малышева и Юрий Николаев, телепродюсер Юрий Аксюта, а также актеры Константин Лавроненко и Вадим Галыгин. Возложив цветы, они подошли к семье Александра Маслякова с соболезнованиями.

Елена Малышева у гроба Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Юрий Николаев готовится положить цветы Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Певица Пелагея не смогла сдержать слез, когда подходила к гробу. Артистку часто приглашали в жюри КВН, поэтому у нее осталось много воспоминаний об Александре Васильевиче.

— Я в числе тех людей, которым Александр Васильевич дал путевку в жизнь. Мы радовались, когда он замечал тебя и улыбался своей неповторимой улыбкой, — сказала она.

Пелагее Масляков дал путевку в жизнь Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Почтить память Маслякова пришли его ученики, с которыми у него был затяжной конфликт: два Гарика, Харламов и Мартиросян, и Азамат Мусагалиев. Заглянул проститься и креативный продюсер Comedy Club Prodaction Вячеслав Дусмухаметов.

Гарик Харламов бежит проститься Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Вячеслав Дусмухаметов тоже был там Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

В начале нулевых Харламов ушел из КВН после ссоры с Александром Васильевичем. По его словам, наставник сказал ему «не очень приятные слова». Помирились они лишь через семь лет.

Когда в 2021 году на ТНТ появилось шоу «Игра» (18+) Дусмухаметова, Масляков раскритиковал проект, сказав, что ученики просто «смародерили» формат. Досталось тогда продюсеру шоу Мартиросяну и Мусагалиеву.

Кавээнщики приходили попрощаться целыми командами. В зале появились «Уральские пельмени» и «Станция спортивная», «Союз» и «Мегаполис».

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— У меня отца не было, и я его образ собирал у разных мужчин. И так получилось, что Александр Васильевич был для меня как отец, — говорил Алексей Никифоренко.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











От сборной МГИМО «Парапапарам» говорил Иван Абрамов.

— Вы когда-то мне сказали: не смотри в пол, смотри в зал! Спасибо, что когда-то дали возможность поверить в себя, — вспомнил стендап-комик.

Проводил в последний путь Маслякова и Александр Ревва.

— Я никогда не забуду Александра Васильевича. Масляков — это состояние и энергия, которые будут всегда с нами. Он нам очень дорог. Для меня КВН без Александра Васильевича — это другой проект. КВН [с Масляковым] был целой планетой. Представьте, уходит воздух, без него нечем дышать, — сказал Ревва.

Александр Ревва — о КВН без Маслякова Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

На прощании также была звезда «Comedy Woman» (18+) и капитан команды КВН «Четыре татарина» Екатерина Скулкина, телеведущая Алла Михеева, звезды «Comedy Woman» Мария Кравченко, Дмитрий Хрусталев, Надежда Ангарская и Евгений Бороденко. Также там заметили Дениса Дорохова из «Сборной Камызякского края».

Алла Михеева произнесла слова благодарности Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Бороденко и Ангарская пришли с пышными букетами красных роз Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Дмитрий Хрусталев скорбит Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Каждого гостя, конечно, тут же атаковали журналисты Источник: Арина Майорова / MSK1.RU











Одними из последних на прощание попали музыкальный продюсер Игорь Крутой и певец SHAMAN. Они возложили цветы. Стоя у гроба, Ярослав Дронов перекрестился, а после поклонился семье Маслякова.

Продюсер Игорь Крутой приехал проститься с Масляковым Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

SHAMAN приехал с букетом белых роз Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Церемония прощания завершилась минутой молчания, на экране мелькали кадры из жизни Александра Васильевича. Зал проводил легендарного телеведущего по актерской традиции громкими аплодисментами.

Провожали легендарного телеведущего громкими аплодисментами Источник: Максим Виноградов / MSK1.RU

Выносили гроб из концертного зала тоже под громкие аплодисменты.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Гроб уносят под аплодисменты Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Если бы у вас была возможность прожить жизнь заново?… Источник: Городские порталы

Александра Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище. Рядом находятся могилы актрисы Людмилы Гурченко, диктора Игоря Кириллова, композитора Никиты Богословского.

Ранее мы показывали в прямом эфире, что происходило у «Планеты КВН» перед прощанием с телеведущим. Прочитайте также, почему ушел из жизни Александр Масляков — он долгое время жаловался на проблемы со здоровьем. Есть также фото гроба с телом артиста. О том, как столица провожала телеведущего в последний путь, смотрите онлайн-репортаж.