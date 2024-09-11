Шойгу: у России «на столе» лежат мирные предложения по Украине. Новости 10 сентября

Сергей Шойгу — экс-министр обороны, а теперь глава Совбеза Источник: Kremlin.ru











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 сентября.

Интервью Шойгу

Секретарь Совбеза Сергей Шойгу в интервью каналу «Россия-24» сказал, что у России «на столе» сейчас много разных мирных предложений по Украине. В основе большинства из них лежит проект стамбульского договора, который был подготовлен во время переговоров в 2022 году.

Само стамбульское решение тоже «на столе». По словам Шойгу, оно «устраивало всех». Мирные инициативы скоро обсудят представители стран БРИКС, которые встретятся в Санкт-Петербурге.

— На столе много разных предложений, но все-таки заявления нашего президента, которые он сделал в МИДе 14 июня, они, пожалуй, основное, — объяснил Шойгу.

Также он прокомментировал ход СВО. Он заявил, что Украина пыталась отвлечь ВС РФ от наступления в Донбассе, когда нанесла удар по Курской области

— Но, слава богу, у нас сил хватает, войска продолжают наступать, — подчеркнул Шойгу.

Атака дронов

Ночью украинские беспилотники массово атаковали регионы России. Множество из них полетело в сторону Москвы. Один из БПЛА попал в жилой дом в Раменском.

Видео об атаке Источник: Городские порталы

После прилета начался пожар. Огонь охватил квартиры на 11-м и 12-м этажах. Пострадало минимум 15 квартир. Есть пострадавшие, погибла одна женщина.

Загорелось несколько этажей Источник: «Осторожно, Москва» / T.me

— Это враги. Мы должны продолжать военную операцию с тем, чтобы обезопасить себя, — прокомментировал атаку дронов Дмитрий Песков.

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Военные учения

Начались военные учения «Океан-2024». В них будет участвовать более 90 000 военных и более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. По словам Путина, это «самые масштабные учения на море за последние три десятилетия» и в них будут отработаны «самые сложные, приближенные к боевым задачи».

В качестве наблюдателей в них участвуют 15 стран, а корабли и авиация Китая будут отрабатывать «практические действия» вместе с российскими военными.

— Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а вооруженные силы должны обеспечивать надежную защиту суверенитета и национальных интересов страны, — добавил Путин.

Сделал он несколько заявлений и о внешней политике.

— Мы видим, что США любой ценой пытаются сохранить свое глобальное военно-политическое доминирование и, используя Украину, стремятся нанести стратегическое поражение нашей стране, — сказал президент.

Штраф «Кинопоиска»

«Кинопоиск» оштрафовали на 10 миллионов рублей. По данным «Фонтанки», это два штрафа из-за одного фильма — «Любви» Гаспара Ноэ. В картине нашли «пропаганду педофилии» (с наказанием в 7 миллионов рублей) и «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола» (на 3 миллиона).

— Мы планируем оспаривать этот протокол, так как Уголовный кодекс четко определяет возраст согласия — 16 лет, — сообщили в пресс-службе «Кинопоиска». — Сексуальная связь с лицом, достигшим такого возраста, не считается преступлением. В фильме Гаспара Ноэ «Любовь» есть сцена секса главного героя, студента, и его соседки, которой по фильму 16 лет. В сцене нет принуждения или насилия. Общий сюжет фильма заключается в страданиях и переживаниях главного героя по поводу своей измены, самоосуждения себя за факт измены и развратной жизни, а также ностальгии по своим отношениям с возлюбленной.

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