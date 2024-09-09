«Кого рожать, нищету?» Депутат призвала заводить детей в 18 лет и раскритиковала выплаты — читатели предложение не оценили

Депутат призвала рожать в 18 лет Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Молодые люди должны создавать семьи в студенческие годы, в 18-19 лет, и как можно раньше рожать детей. В воспитании им должны помогать бабушки и дедушки. Однако идея поощрять рождаемость денежными выплатами не самая лучшая, главное, чтобы будущие родители были уверены в будущем, считает депутат Госдумы Жанна Рябцева.

— Могу сказать: рожать, рожать и еще раз рожать, нужно рожать. Нужно уже семьи формировать в институтах, потому что лучшие семьи — студенческие, которые потом идут по жизни вместе. Самое главное, чтобы у девушки, у молодого человека уже была вторая половинка. Чтобы это было не просто какое-то увлечение, чтобы они понимали, что они друг с другом идут вместе. И тогда можно рожать в 18-19 лет, когда ты понимаешь, что рядом с тобой человек, который с тобой на всю жизнь. Бабушки, дедушки должны помогать, и это обязательно, потому что это воспитание — самое лучшее, — говорит она.

После публикации статьи, читатели Городских порталов из разных регионов страны оставили сотни комментариев. Их вопросы и размышления были самыми разнообразными. Мы решили поделиться некоторыми из них.

Причем здесь бабушки

Жанна Рябцева предлагает в качестве помощи молодым родителям подключать к воспитанию старшее поколение. Это вызвало много вопросов среди читателей.

Если женщины будут рожать в 18, то не только бабушка, но и прабабушка еще на пенсию не выйдут, и как они будут помогать? Читатель NGS.RU

— Какие бабушки/дедушки? Мама родила в 20, дочка — в 19 лет. Ну и? Бабушке всего-то 39. Ей до пенсии как до Луны пешком. Сидеть с внуком явно не сможет. Разве что мама и дочка будут каждый год по ребёночку рожать и, соответственно, сидеть в пожизненном декрете, — заметил неувязку читатель 76.RU из Ярославля

— В 18 лет парочка уже должна «созреть» для родительства? То есть не учиться, не наслаждаться беззаботной юностью, а родить и сбагрить бабушке? А бабушка, простите, должна уволиться и сидеть с внуком, пока дети учатся? Моему ребенку 18. Мне 43. И мне до пенсии 17 лет еще работать. И в моих планах (как жизненных, так и финансовых) нет увольнения и воспитания внуков, — удивляется заявлению депутата пользователь Е1.RU из Екатеринбурга.

Молодые родители

Многие в целом удивились призыву рожать, да еще и в 18-19 лет.

Раньше был девиз «Учиться, учиться и учиться». Сегодня «Рожать, рожать и еще рожать» Читатель UFA1.RU

— В студенчестве рожают не от большого ума, а из-за его отсутствия. Ответственности не хватает, но потом некоторые, нянчась с ребёнком, уже начинают осознавать это. Не все, конечно, — утверждает читатель 72.RU из Тюмени.

— Какие семьи сейчас в студенчестве? Раньше стипендии платили, а сейчас, например, в НГМУ на лечебное дело 350 тысяч рублей в год надо выплатить. После окончания обучения еще лет 10 ученический кредит выплачивать надо будет. Какие дети? Себя бы прокормить и государству долг отдать, — задается вопросом комментатор NGS.RU из Новосибирска.

Люди уверены, что в возрасте 18-19 лет семье не хватит денег Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











— Я готова была создать семью в 23 года, после окончания универа, но всем парням хотелось гулять, и никто замуж не звал. Поэтому родила первого ребенка только в 26 лет. Где найти серьезных в студенческие годы? — спрашивает читатель NGS.RU из Новосибирска.

— Ничего не понятно. Рожайте студентами, она говорит. Но денег не давать, пусть зарабатывают. Так что делать-то? Учиться, рожать или работать? — обращается с вопросом комментатор 72.RU из Тюмени.

А куда без денег

Но если даже представить, что родить можно, а родители будут помогать в воспитании, остается вопрос обеспечения молодой семьи с ребенком. Ведь стимулирующие выплаты на детей, по мнению депутата, не самая хорошая идея.

Да-да, рожайте! Ипотека под 20%, квартира-студия 3,5 млн руб., зарплата 25-40 тысяч. Живи и ни в чем себе не отказывай! Как не завидую нынешней молодежи! Читатель 74.RU

— С учётом нынешних космических цен на жильё на каждого ребёнка по одному млн было бы, наверное, справедливее. Без нормального жилья очень тяжело планировать детей, — пишет комментатор Е1.RU из Екатеринбурга.

— Пока не будет жилья, стабильной работы, куда рожать? Кому рожать? В 18? Не смешите. В 18 учиться надо, работу искать с доходом, чтоб 20 лет ипотеку платить, и вот к 40 годам и родить ребёночка, — советует пользователь CHITA.RU из Читы.

— Кого рожать? Нищету? Мы с мужем работаем, в 34 я ушла в декрет, и что? Жить 1,5 года на «пособие по уходу за ребенком» от работодателя 11 тысяч? Очень смешно! Люди стремятся к чему-то, работают, ипотеки, и бац, с декретом на дно, да кто рожать после этого захочет?! Какие тут выплаты? Какая поддержка? Вы о чем? Кто вообще может прожить на минималку?! — негодует читатель NGS.RU из Новосибирска.

— Да не вопрос! Женились, ребёнка родили — бесплатное обучение и квартира от государства! Демографический бум у вас от такого случится! — рекомендует комментатор 72.RU из Тюмени.

Недостаточный возраст

А если смотреть в целом, люди со всей России уверены, что люди в 18 лет еще слишком маленькие для построения семьи, рождения детей и «взрослых» обязательств.

Серьёзно? У нас 18-летним одобряют ипотеку и они могут её платить? Куда рожать, в палатку? Или родителям в ипотечную квартиру? Читатель NGS.RU

— Да как ты в 18 лет поймёшь, что именно с этим человеком провести жизнь хочешь?! Люди меняются вообще-то, — негодует читатель NGS.RU из Новосибирска.

— Школу закончил, родил, дальше что? Не получать образования, не учиться? И какая может быть уверенность в завтрашнем дне? Цены видели: питание детское, коляска, кроватка и прочее, плюс купи квартиру в ипотеку по конскому ценнику, и сиди довольный, родил и выживай по помойкам и в группах «Отдам даром» донашивать за кем-то вещи. Потом читаешь статьи: тут суицид, тут алкоголиком стал, и его детей в приют. Зарплаты должны соответствовать ценам! Тогда и будет рождаемость, когда не будет бедных и богатых! — утверждает один из комментаторов 72.RU из Тюмени.

— С современными женщинами невозможно планировать семью и рожать детей. Тем более в 18-20 лет, когда они по молодости влюбляются в максимальных психов, бабников и ревнивцев, залетают от них, а потом озлобляются и детей воспитывают с картиной мира, что все мужчины — негодяи, — считает читатель 72.RU из Тюмени.

— Самое главное — ни слова про любовь! Это вообще что такое? Почему не учите любви, не призывайте влюбляться, создавать семьи, и от любви дети рождаются счастливыми! — в завершении дискуссии пишет пользователь NGS.RU из Новосибирска.