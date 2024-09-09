НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+13°

пасмурно, без осадков

ощущается как +11

3 м/c,

ю-з.

 752мм 89%
Подробнее
0 Пробки
USD 89,82
EUR 99,72

Солнечно и до +18 градусов — погода в Новосибирске на неделю

Крутой бизнес России
Не дают закончить школу
Обзор хороших детсадов
Автохамы в Новосибирске
Успеть на работу
Переезд на Сахалин
Кондукторов заменят валидаторы
Рюкзак в леднике
Как победить осеннюю хандру
Страна и мир обзор Азию накрыл смертельный тайфун: дома разваливаются под ветром, улицы уходят под воду. Новости 8 сентября

Азию накрыл смертельный тайфун: дома разваливаются под ветром, улицы уходят под воду. Новости 8 сентября

Что произошло за сутки

926
12 комментариев

Погодный апокалипсис во Вьетнаме

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 сентября.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили три беспилотника над территориями Белгородской и Курской областей, сообщили в Минобороны. При атаке по селу Никольское Белгородского района пострадали двое детей. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, они находятся в тяжелом состоянии. Снаряд попал по жилому дому.

ВС РФ отразили пять атак на курском направлении: у населенных пунктов Малая Локня, Марьевка, Снагость и Черкасская Конопелька. Об этом заявили в Минобороны. В МЧС добавили, что спасателям удалось воссоединить с семьями уже 567 человек, эвакуированных из Курской области.

Смертоносный тайфун

Супертайфун «Яга», который в начале сентября бушевал у южного побережья Китая, направился в сторону Вьетнама. Скорость ветра усилилась до 50 метров в секунду. Из-за стихии во Вьетнаме погибли уже 14 человек, свыше 180 ранены, сообщает национальный комитет по реагированию на стихийные бедствия и поисково-спасательным работам.

Более всего пострадали столица Ханой, портовые города Камфа, Монгкай, Хайфон, Халонг, а также близлежащие северные провинции Тхайбинь, Хоабинь и Хынгйен. В прибрежных районах пропали без вести 38 кораблей и рыбацких лодок.

Новые законы

В Госдуму внесут проект закона, который усложнит разводы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на автора проекта депутата Игоря Антропенко.

Согласно проекту, пары, имеющие несовершеннолетних детей, либо в случае, когда один из супругов не согласен на развод, должны пройти консультации у семейного психолога. В пояснительной записке уточняется, что суд будет вправе принять меры к примирению супругов, дав им срок в пределах трех месяцев.

Также стало известно, что законопроект о дипфейках могут внести в Госдуму в осеннюю сессию. Об этом заявил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Подробнее о проекте мы рассказывали в этом материале.

Умер Александр Масляков

Скончался телеведущий Александр Масляков. Об этом сообщили в пресс-службе КВН.

— Он был и останется навсегда легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. С 1964 года он вел программу «КВН», став символом юмора и сатиры в России и за ее пределами, — написано в сообщении.

По данным SHOT, причиной смерти ведущего стал рак легких. У него было неоперабельная опухоль. Уже полгода Александр Васильевич был в очень плохом состоянии, он с трудом разговаривал, было тяжело дышать.

Всю информацию о гибели легендарного ведущего мы собираем в онлайн-трансляции.

Уголовное дело против Моргенштерна*

Следователи возбудили уголовное дело против рэпера Алишера Моргенштерна* по делу о нарушении правил деятельности иноагента. Информация об этом появилась в телеграм-канале прокуратуры Москвы.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет. Поводом стало то, что музыкант не ставил плашки в своем Telegram-канале и в видео на YouTube. В Следственном комитете сообщили, что рассматривают вопрос об объявлении его в розыск.

Адвокат Моргенштерна* Сергей Жорин рассказал, что к ним пока не поступало никаких уведомлений от органов и оснований для объявления в розыск рэпера нет, так как он и не скрывается. Юрист также написал, что музыканта не выдадут России.

Фанаты рэпера также заметили, что после заведения уголовного дела он удалил все посты из своего Telegram-канала, на который подписаны больше 650 тысяч человек.

* Признан Минюстом РФ иностранным агентом.

ПО ТЕМЕ
Тайфун Китай Вьетнам Спецоперация на Украине БПЛА Курская область Белгородская область Законопроекты Госдума Александр Масляков Телеведущий КВН Иноагент СК Уголовное дело
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
12
БАРМАЛЕЙ КОЛЯ
9 сентября 2024, 01:01
Классно во Вьетнаме.
Гость
9 сентября 2024, 01:06
А что там полыхает очередное нпз в бел области - это не актуально, согласен. Я и считаю правильно - плебсики должны жить друг с другом и заводить детей. То, что происходит недопонимание это не повод расставаться - все плебсы очень похожи.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вместе или друг от друга: секс-колумнистка НГС — о том, почему сибирячки отдыхают без мужей и зачем им мужчина в отпуске
Анонимное мнение
Мнение
Отношение к русским, цены на жилье и тоска по дому: российский инженер перебрался в Барселону — как ему там живется?
Анонимное мнение
Мнение
«Сервис и транспорт в ауте»: журналистка НГС — о том, почему отдыхать на базах под Новосибирском некомфортно
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Как-то она прятала перепившего ученика в шкафу»: журналист — о звонке любимому учителю
Анонимное мнение
Мнение
Как в Новосибирске, но с душой: Стас Соколов — о том, как и почему томский гастрофестиваль оказался лучше «столичного»
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Татьяна,51

OleG,39

Евгений,35

Name,39

Денис,18

Ирина,47

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Склад индивидуального хранения вещей физических и юридических лиц

940 ₽

Добавить объявление