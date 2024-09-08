«Мы оказались угрозой для выборов президента»: почему туристок из России не пустили в Молдавию

Пограничники не пустили северянку в страну Источник: личный архив Марии











Этим летом жительница Северодвинска Мария отправилась на отдых в Молдавию. Она купила билеты, села в самолет, прилетела в Кишинев и… услышала отказ во въезде в страну. Дело в том, что пограничники сочли ее опасной для президентских выборов. 29. RU рассказывают о том, как туристка несколько дней провела в аэропорту чужой страны и что думает о причинах, по которым ее не пустили.

Источник: личный архив Марии

«Две девушки — угроза для молдавской демократии?»

Мария — юрист и магистр социологии из Архангельска, член избирательной комиссии от партии «Яблоко». Вместе со своей коллегой она решила провести летний отпуск в Молдове, но в страну их не пустили.

— Ситуация комичная. Нам отказали из-за президентских выборов, которые в этом году проходят в Молдове. Пограничники нашли в нашей биографии угрозу национальной безопасности . Дело в том, что мы с коллегой писали академические труды о выборах, состоим в избиркомах и были в составе молодежной избирательной комиссии. Еще и пишем в паблик о выборах. В общем, наш критический взгляд и опубликованное мнение по общественно-политическим вопросам оказались реальной угрозой для молдавской демократии, — рассказывает Мария.

Очередные президентские выборы в Республике Молдова состоятся 20 октября 2024 года, одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский союз.

Источник: личный архив Марии

Девушка считает такую ситуацию абсурдной и несправедливой:

— Идиотизм подобных историй начинаешь осознавать, когда проживаешь это на личном опыте. В какой момент вообще мир стал таким, что две девушки могут создавать угрозу целому государству, а детские рисунки — целой армии?

Источник: личный архив Марии











«Проверяли переписки и фотографии»: как всё происходило

Девушек остановили на паспортном контроле. Сначала задавали множество вопросов о целях поездки.

— К этому мы были готовы: на руках были распечатанные обратные билеты и бронь жилья — что еще нужно для подтверждения туристической цели поездки? Но наши паспорта нам не вернули и отправили на более детальную проверку.

По словам Марии, сотрудников аэропорта что-то смутило, и девушек отвели в отдельную комнату с двумя пограничниками.

— Мы разговаривали с ними 40 минут. Было множество вопросов. А еще они проверяли наши телефоны: мессенджеры, соцсети, контакты. Даже в галерею заходили. Проверяли переписки и фотографии, хотя это противоречит Конституции Молдовы.

Мария считает, что пограничники нарушили несколько статей Конституции Молдовы. Статью 28, в которой сказано, что «государство уважает и охраняет интимную, семейную и частную жизнь». Статью 30, которая обеспечивает тайну переписки.



Источник: личный архив Марии

Девушка отмечает, что пограничники вели себя доброжелательно и вежливо, но не давали никакой конкретики:

— Самым неприятным было состояние неопределенности и ложные надежды. После длительной беседы мне отдали паспорт и пожелали хорошего времяпрепровождения в Молдове, посоветовали, куда съездить. Но потом вскрылись новые обстоятельства: был обнаружен сайт или фотография по линии системы избирательных комиссий, что послужило поводом для дальнейшей проверки и принятия решения «на другом уровне».

После еще одного часа ожидания пограничники наконец сообщили девушкам, что во въезде в страну им отказано.

— Нас вместе с коллегами по несчастью отвели в международную зону. Там для опасных персон огорожена зона с диванчиками, за пределы которой можно было выходить только при согласии охранника-полицейского. Отправить из Молдовы нас могли только на самолете той же авиакомпании, с которой мы прилетели.

Зону ожидания Мария назвала «аквариумом с тремя диванами» Источник: личный архив Марии











О том, когда именно будет вылет, девушкам сообщить не могли. Сроки постоянно сдвигались.

— О том, что всё-таки улетаем вечером 31 июля, узнали за полчаса до вылета, когда за нами пришли люди в военной форме.

Источник: Мария Урюпина

Как живут те, кому не удалось попасть в страну

В международной зоне аэропорта под присмотром охранника девушки провели ночь и два дня. Там они познакомились с товарищами по несчастью.

— Мы знакомились и общались с коллегами по статусу «отказано во въезде» и полицейскими, которые следят за тем, чтобы никто из нас не совершил побег. Большинство из последних были очень отзывчивыми и человечными.

Источник: личный архив Марии











Компания получилась многонациональная:

— В основном среди ожидающих высылки из Молдовы были мужчины разных национальностей: Турция, Азербайджан, Узбекистан, Россия, в отношении которых местными спецслужбистами усматривалось желание поехать в зону военных действий . Но была также и девушка из Казахстана, которая приехала в Молдову с Украины. Во второй день появилась еще одна гражданка России, у которой муж и сын — граждане Украины и живут, соответственно, там же.

Источник: личный архив Марии











Питаться пришлось в единственном кафе, которое было в доступной для девушек зоне:

— В меню там были в основном сэндвичи, но единственный суп был действительно хорош! Еще нас любезно угостила фруктами с собственного огорода семья из Киева, когда узнали о нашей ситуации. А еще мы совершили небольшой побег от надзирателя и купили в Duty Free молдавское вино — так хотя бы одна из целей поездки оказалась закрыта.

Мария шутит, что в аэропорту ей даже понравилось:

— Время пролетало достаточно быстро. Airport vacation (как назвал этот период наш новый друг из Турции) удался на все сто, даже и уезжать не хотелось. Хотя, конечно, это был стресс и для нас, и для наших родных, которые очень переживали.

Источник: личный архив Марии

Этот опыт наша героиня считает интересным и запоминающимся:

— Многие путешественники коллекционируют штампы в паспорте. Но только избранные могут похвастаться аннулированным!

Источник: личный архив Марии











«Государство — это не клуб с фейс-контролем»

Уже находясь в России, Мария разобрала произошедшее как юрист.

— В решении об отказе во въезде предусмотрено 11 возможных причин: от недействительного паспорта и отсутствия визы до неподтверждения цели поездки и угрозы национальной безопасности. 10 причин сформулированы конкретно, а одна лишь содержит ссылку на статью закона: «не выполняет другие условия, установленные ст. 8 Закона № 200 или другим НПА» (такие НПА были, например, в ковид). Этот пункт указан в нашем случае .

Из иных таких условий в законе перечислены следующие:

совершение преступлений по ряду направленностей или наличие оснований полагать, что такие преступления были совершены:

— террористическая деятельность; — в составе транснациональных преступных группировок;

— военные преступления;

— против государства Молдова или гражданина Молдовы при наличии непогашенной судимости;

— торговля людьми;

нарушение режима государственной границы;

ранее не были возмещены расходы , связанные с вывозом из страны;

установление запрета на въезд на определенный срок или признание лица нежелательным (подтверждается отдельным документом).

— Аргумент «ну такая политическая ситуация, вы же понимаете» совершенно не работает, когда решение не основано на нормах закона. Государство — это не клуб с фейс-контролем: вы нам нравитесь — пускаем, а вы не нравитесь — не пускаем. Определенный законом порядок въезда иностранных граждан на территорию государства устанавливает рамки права на свободу передвижения, которое не может быть ограничено по причине политической целесообразности, — завершает свой рассказ Мария.

Источник: личный архив Марии

Что говорит юрист по туризму

Историю Марии мы показали Эдуарду Шалоносову, опытному юристу по вопросам туризма. Он сообщил, что подобные ситуации происходят довольно часто:

— Когда мы говорим о въезде в страну, где проходят или будут проходить выборы, то количество въезжающих туда иностранцев действительно может быть ограничено. В любой стране. Действия пограничной службы в этой ситуации законны.

Юрист подчеркивает, что в такой ситуации обычно как раз и ссылаются на закон с общей формулировкой, как это было в ситуации с Марией.

— Более того, скажу, что если мы возьмем строгие правила США и Израиля, то офицер ФБИ, ФБР либо пограничной службы может запретить человеку въезжать только потому, что он ему показался подозрительным . Учитывая, что Молдова подчиняется европейским конвенциям, которые во многом списаны с правил, принятых в США, Канаде и Австралии, то отказ во въезде оказывается логичным и правомерным.

Эдуард также прокомментировал досмотр телефона:

— Со стороны пограничных служб здесь нельзя говорить в формате «законно это или незаконно». Есть правила досмотра. И этот досмотр исключительно связан с безопасностью. Этот момент нужно разделить на две составляющие:

первая — никто не имеет права заглядывать в телефон, кроме как по решению суда. Как вы можете отказаться от досмотра телефона? Просто сообщите, что забыли пароль. Никто не сможет взломать ваш телефон;

второе — если вы самостоятельно не покажете телефон по запросу, то вас на 90% не впустят в страну. 10% — что впустят, но это в том случае, если вы приезжаете в страну, например, по рабочей визе.

По мнению юриста, учитывая, что деятельность девушек связана с выборами, их и вовсе могли занести в негласный черный список:

— Можно сказать, что девушкам еще повезло . Их вполне могли внести в черный список, из-за которого они не смогли бы въехать еще и в Болгарию, Словению, Словакию, Чехию, Румынию и еще в ряд стран.

Эдуард поясняет, что спецслужбы принимают решения, основываясь на собственных внутренних правилах:

— Здесь нужно учитывать специфику международных спецслужб. Они мыслят логикой, которую можно объяснить простым примером: если вы айтишник и написали диссертацию о технологии, которою изучает Япония, то вас в эту страну просто не пустят. Даже если вы приехали отдыхать, спецслужбы всегда будут допускать, что вы, например, шпион и можете представлять угрозу. Писать жалобу при этом бесполезно. Вам просто пришлют отписку, и всё.

Редакция 29.RU направит в аэропорт Кишинева официальный запрос, чтобы выяснить, по какой причине северянок не пустили в страну.

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