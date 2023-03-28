Отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии. Он сбежал из-под домашнего ареста

Ефремовский межрайонный суд приговорил Алексея Москалева к двум годам колонии по делу о повторной дискредитации армии России. Первый административный штраф против него завели за комментарий под видео в «Одноклассниках», а уголовное дело уже возбудили спустя больше полугода после постов в соцсетях.