Отца девочки, нарисовавшей антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии. Он сбежал из-под домашнего ареста

Ефремовский межрайонный суд приговорил Алексея Москалева к двум годам колонии по делу о повторной дискредитации армии России. Первый административный штраф против него завели за комментарий под видео в «Одноклассниках», а уголовное дело уже возбудили спустя больше полугода после постов в соцсетях.
Накануне прокурор запрашивал для Москалева именно этот срок — два года колонии. Самого Алексея Москалева сегодня не доставили в зал суда. Пресс-секретарь суда Ольга Дьячук заявила журналистам SOTA, что Москалева не доставили в зал суда, потому что он сбежал из-под домашнего ареста.
Само дело начало разворачиваться весной 2022 года, после того как дочь Алексея — Маша — подготовила на уроке изо антивоенный рисунок. В школу приехала полиция, на девочку началось давление. Вместе с этим силовики заинтересовались отцом, тогда же они и обнаружили его первый антивоенный комментарий. В конце 2022 года в доме Алексея провели обыск, в ходе которого изъяли технику и деньги. В отношении самого мужчины возбудили уголовное дело.
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Семья решила уехать из Ефремова в другой город. Там отца с дочерью нашли в марте 2023 года, забрали отца в СК, а дочь отдали в приют. Там девочка находится до сих пор — более подробно об этой истории рассказывали корреспонденты MSK1.RU.