Что ждет Павла Дурова за отказ от сотрудничества с государством? Отвечает медиаюрист

Источник: страница Павла Дурова во «ВКонтакте»











Одного из создателей Telegram Павла Дурова задержали во французском аэропорту Ле Бурже накануне около 8 часов вечера. Предварительно известно, что всё дело в мессенджере. СМИ Франции пишут, что силовики недовольны «отсутствием модерации и отказом от сотрудничества». «Фонтанка» спросила медиаюриста Федора Кравченко о возможной ответственности Дурова за отказ в сотрудничестве с государством.



Источник: страница Федора Кравченко во «ВКонтакте»

— Что думаете о задержании Павла Дурова во Франции?



— Абсолютно точно власти Франции побоялись бы сделать это без каких-либо оснований. Скорее всего, какие-то нарушения законов они зафиксировали. Какие именно — мы сейчас не угадаем. Президент Франции не может дать никаких распоряжений судье, а защита Павла Дурова сможет свободно рассказать обо всех нарушениях, сомнениях и слабых местах обвинения. Я допускаю, что будет заключена какая-то сделка между Дуровым и властями Франции, — может быть, даже на непрозрачных условиях. Однако исключаю, что ему «пришьют» абсолютно надуманное обвинение в том, в чем он не виноват.



— Могут ли США стоять за преследованием Дурова?



— В этом отношении сотрудничество между странами возможно. Я не могу исключить ситуацию, когда какие-то политические причины привели бы нас, например, в США. Однако в этом должны быть и, скорее всего, есть правовые основания для такого задержания. Поэтому нельзя говорить о том, что Штаты дали распоряжение Франции задержать Павла Дурова. Скорее у французских правоохранительных органов были основания задержать Дурова. Возможно, по этому вопросу были какие-то пожелания США. Но нельзя телепатически установить: не было ли между первыми лицами стран или спецслужбами каких-нибудь соглашений. В любом случае для задержания человека во Франции необходимы основания. Если бы задержание оказалось чисто политическим, то Дурова бы очень быстро отпустили, а те, кто его задержал, понесли бы за это ответственность.



— Стоит ли опасаться передачи ключей шифрования мессенджера Telegram?



— Такая вероятность есть. Как я говорил, сделка возможна. Нельзя задержать и подвергнуть уголовному преследованию полностью невиновного человека. Если какие-то подозрения в адрес Дурова обоснованы, то ему могут предлагать какие-нибудь сделки, одним из условий которых будет предоставление расширенного доступа к данным пользователей. Если Павел Дуров от этого откажется, то к нему не будут во Франции, скорее всего, применены пытки или угрозы лишить его состояния. Речь будет идти о том, что он понесет наказание за то, что совершил. Правда, я не знаю, что именно он мог совершить.



Пока звучит обвинение, что он не сотрудничал с правоохранительными органами во Франции. Здесь надо сказать, что это в любом случае не делает Дурова ответственным за те преступления, которые могли быть совершены кем-то с использованием Telegram. Например, Московская городская телефонная сеть не несет ответственности за то, что через нее преступники договариваются о совершении преступления.



— Какая предусматривается ответственность за отказ предоставить данные?



— Здесь возможны два подхода к определению ответственности. Первое — нарушение правил, которые обязывают предоставить доступ. В этом случае ответственность не может быть большой. Скорее всего, она будет носить характер, который не связан с личной ответственностью Павла Дурова. Речь идет о всевозможных штрафах в отношении бизнеса и самой компании Telegram.



Если вдруг французское обвинение попытается инкриминировать Павлу Дурову соучастие в форме пособничества в совершении всевозможных ужасающих терактов и прочих преступлений, это могло бы быть более опасным. Однако в этом случае обвинению придется доказывать, что Дуров имел умысел, чтобы все эти теракты были совершены, что, конечно, абсурдно. Пришлось бы доказывать, что субъективной стороной действий Павла Дурова было желание защитить каких-нибудь террористов от раскрытия их преступления.



— А если всё же последнее?



— Если вдруг французское обвинение пойдет по этому пути, я уверен, нас ждет абсолютно прецедентный многолетний спор о границах свободы и праве спецслужб контролировать средства коммуникации. Важная оговорка — я все же не специалист по праву во Франции, поэтому здесь рассуждаю общим образом.



— Как менялась ситуация с сотрудничеством различных платформ с властями у нас в России?



— На протяжении последних десяти лет принято множество законов, несколько десятков поправок, часть из которых входили в так называемый пакет Яровой. Они наложили на соцсети и мессенджеры всё новые и новые обязанности. Их владельцы были обязаны предоставлять массу данных о том, какой из пользователей, с какими пользователями, какой информацией и когда обменивался. Недавно была введена норма, что соцсеть может предоставлять пользователю доступ только при условии, что он будет идентифицирован. Наверное, вы заметили, что в последнее время личные и корпоративные сим-карты выдают только после идентификации человека на «Госуслугах» или по паспорту. Соответственно, вероятность того, что пользователь сможет завести аккаунт в социальной сети анонимно постепенно снижается.



Формируется база из десятков миллионов пользователей, которые идентифицированы с помощью абонентских номеров или других подобных механизмов. Это позволяет удобнее их штрафовать, осуществлять прослушку. Если какому-нибудь полковнику или майору ФСБ потребуется больше информации, чем это предусмотрено законом, почти наверняка он получит к ней в России доступ.



— Как в Европе и США платформы сотрудничают с властями?



— Страны ЕС и США все-таки правовые государства. Там у чиновника отсутствует возможность принять произвольное решение. В некоторых случаях, например политические и партийные мотивы, интересы спецслужб могут приводить к тому, что правом злоупотребляют и пытаются использовать его не по назначению, а чтобы добиться нужного результата. Однако у этих попыток много препятствий. Есть пресса, крупные медиакомпании, которые быстро сделают такие ситуации публичными. Есть суды и прокуратура, которые действуют независимо.



— К Дурову возникли вопросы, если верить французской прессе, за «несотрудничество». Как это оцениваете?

