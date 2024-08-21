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Страна и мир обзор Под Петербургом нашли контейнер с 68 замороженными трупами. Новости за 21 августа

Под Петербургом нашли контейнер с 68 замороженными трупами. Новости за 21 августа

Что произошло за сутки

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Тела хранили на территории морга Токсово

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 21 августа.

Ход СВО

За ночь силы ПВО сбили более полусотни беспилотников над регионами России. 11 из них направлялись в сторону Москвы — это одна из самых масштабных попыток атаковать столицу, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, дроны обезвредили над Подольском. Пострадавших и разрушений нет.

Также под атаки БПЛА попали Брянская, Белгородская, Калужская и Курганская области, сообщили в Минобороны. Подробнее об ударах можете прочитать в этом материале.

Путин в Чечне

Владимир Путин прилетел в Чечню. В аэропорту его встретил глава республики Рамзан Кадыров.

Поездка началась с посещения могилы первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова. После политики прибыли в Российский университет спецназа, где с трибуны наблюдали за подготовкой добровольцев для отправки в зону спецоперации. Владимир Путин заявил, что мечтал бы иметь больше таких солдат, как глава Чечни, передает ТАСС.

Путин стал почетным гражданином Чечни. Кадыров вручил ему знак и удостоверение в новой мечети пророка Исы в Грозном. Глава РФ, в свою очередь, подарил президенту республики Коран ручной работы в драгоценном переплете.

Массовые сбои

Ряд сервисов перестал работать в России — речь идет о Telegram, WhatsApp и других приложениях соцсетей. Проблемы были связаны с DDoS-атакой на российских операторов связи. Именно так проблемы объяснили в пресс-службе Роскомнадзора.

Работа платформ приостановилась почти на полчаса. На сбои жаловались на Урале, в Центральной России, Сибири и на юге, а также в соседних странах — Казахстане и Узбекистане. Пользователи сообщали об отсутствии уведомлений и проблемах при загрузке приложений.

Трупы в контейнере

Под Санкт-Петербургом обнаружили 68 замороженных трупов. Они хранились в рефрижераторе у мусорного контейнера на территории морга во Всеволожском районе Ленобласти.

Выяснилось, что тела копили с 2019 года — они невостребованные, их захоронением должно заниматься государство. Однако вместо погребения ритуальщики складировали трупы. Как уточняет портал 47news, плотность была такой, что некоторые мертвые были размещены в вертикальном положении, пластиковые мешки местами поистрепались.

По предварительным данным, к холодильнику имеет отношение ООО «Лотос», работавшее в морге примерно с того же года. В самом учреждении отказались говорить о ситуации, заявив, что «Лотоса» в здании больше нет.

ПО ТЕМЕ
Спецоперация на Украине Беспилотники Владимир Путин Чечня Сбой Роскомнадзор Трупы Морг
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