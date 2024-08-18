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Страна и мир обзор Лариса Долина, попавшая в ловушку аферистов, в 2,5 раза подняла цены на концерты. Новости 17 августа

Лариса Долина, попавшая в ловушку аферистов, в 2,5 раза подняла цены на концерты. Новости 17 августа

Что произошло за сутки

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8 комментариев
Лариса Долина потеряла около 200 миллионов рублей: сейчас на ее квартиру наложен арест

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 августа.

Ход СВО

Ситуация вокруг Запорожской и Курской АЭС ухудшается, заявили в Росатоме. ВСУ атаковали дорогу, идущую вдоль энергоблоков на территории Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе электростанции. По ней передвигается персонал. К счастью, никто не пострадал.

По данным МИД России, Киев готовит нападение на Курскую атомную электростанцию. Удар может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе. В Минобороны это расценивают как прямое нарушение международной конвенции. В Курск пригласили главу Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.

Удар пришелся по дороге, где передвигается персонал ЗАЭС

Курская область продолжает подвергаться ударам со стороны ВСУ. За сутки в регионе обезвредили ракету и 43 взрывоопасных предмета, сообщили в МЧС России. Эвакуация с приграничных районов продолжается — сегодня вывезли 3 тысячи человек.

ВС России отразили атаки в направлении Коренево, Русского и Черкасского Поречного на курском направлении, заявили в Минобороны.

Вспышка оспы

В странах Африки выявили более 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян, сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. От вируса погибли 517 человек в 16 государствах.

Рамафоса подчеркнул, что число случаев заражения по сравнению с прошлым годом выросло на 160%.

Подробнее о заболевании и о том, как можно защититься от оспы, мы рассказывали в этом материале.

Кадыров получил подарок от Илона Маска

Илон Маск прислал Рамзану Кадырову электромобиль Tesla Cybertruck. Об этом рассказал глава Чечни в своем телеграм-канале.

— Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют «Киберзверь», — сообщил Кадыров. — Настоящее неуязвимое и быстрое животное. Маневренный автомобиль, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Очень удобная машина. Исходя из таких отличных характеристик, Cybertruck скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях.

Кадыров признался, что буквально влюбился в машину

Политик выразил благодарность Маску и пригласил его в Грозный.

— Приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО, — добавил глава Чечни.

Лариса Долина подняла цены

Народная артистка России Лариса Долина, у которой мошенники отняли квартиру в элитном ЖК в Хамовниках, подняла цены на выступления в два с половиной раза. По данным телеграм-канала Mash, теперь концерт артистки обойдется в 4 миллиона, тогда как раньше стоимость составляла 1,5 миллиона.

Телефонные мошенники (действовавшие, предположительно, с территории Украины) убедили певицу продать свою квартиру в центре Москвы и перевести им деньги от сделки, а также ее собственные сбережения. Аферисты представлялись силовиками.

Долина сама организовала продажу пятикомнатной квартиры за 112 миллионов рублей. Сделку проводили через агентство недвижимости с офисом в Москве. Причем певица еще в мае получила задаток за продажу квартиры. Как теперь выясняется, таким образом мошенники хотели просто усыпить ее бдительность.

ПО ТЕМЕ
Спецоперация на Украине Курская область АЭС Минобороны Эвакуация Оспа обезьян Африка Рамзан Кадыров Илон Маск Лариса Долина Мошенничество
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Комментарии
6
Bream
18 августа 2024, 03:08
теперь концерт артистки обойдется в 4 миллиона, тогда как раньше стоимость составляла 1,5 миллиона. (c) мошенница. не?
Гость
18 августа 2024, 02:33
Лариса Долина, хм. Помню как она пела песню про три белых коня и гимн Косте Дзю. Вот и всё. Кто там слушает её? Что она поёт?
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