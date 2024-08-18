Лариса Долина, попавшая в ловушку аферистов, в 2,5 раза подняла цены на концерты. Новости 17 августа

Лариса Долина потеряла около 200 миллионов рублей: сейчас на ее квартиру наложен арест Источник: Наталья Бурухина / NN.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 августа.



Ход СВО

Ситуация вокруг Запорожской и Курской АЭС ухудшается, заявили в Росатоме. ВСУ атаковали дорогу, идущую вдоль энергоблоков на территории Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе электростанции. По ней передвигается персонал. К счастью, никто не пострадал.

По данным МИД России, Киев готовит нападение на Курскую атомную электростанцию. Удар может привести к масштабной техногенной катастрофе в Европе. В Минобороны это расценивают как прямое нарушение международной конвенции. В Курск пригласили главу Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.

Удар пришелся по дороге, где передвигается персонал ЗАЭС Источник: «Запорожская АЭС — Росатом» / T.me











Курская область продолжает подвергаться ударам со стороны ВСУ. За сутки в регионе обезвредили ракету и 43 взрывоопасных предмета, сообщили в МЧС России. Эвакуация с приграничных районов продолжается — сегодня вывезли 3 тысячи человек.

ВС России отразили атаки в направлении Коренево, Русского и Черкасского Поречного на курском направлении, заявили в Минобороны.



Вспышка оспы

В странах Африки выявили более 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян, сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса. От вируса погибли 517 человек в 16 государствах.

Рамафоса подчеркнул, что число случаев заражения по сравнению с прошлым годом выросло на 160%.

Подробнее о заболевании и о том, как можно защититься от оспы, мы рассказывали в этом материале.

Кадыров получил подарок от Илона Маска

Илон Маск прислал Рамзану Кадырову электромобиль Tesla Cybertruck. Об этом рассказал глава Чечни в своем телеграм-канале.

— Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют «Киберзверь», — сообщил Кадыров. — Настоящее неуязвимое и быстрое животное. Маневренный автомобиль, развивает превосходную скорость и преодолевает преграды. Очень удобная машина. Исходя из таких отличных характеристик, Cybertruck скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях.

Кадыров признался, что буквально влюбился в машину Источник: Kadyrov_95 / T.me

Политик выразил благодарность Маску и пригласил его в Грозный.

— Приму тебя как самого дорогого гостя! Не думаю, что в нашем российском МИДе будут против такой поездки. И конечно, ждем новых твоих разработок, которые будут способствовать завершению СВО, — добавил глава Чечни.

Лариса Долина подняла цены

Народная артистка России Лариса Долина, у которой мошенники отняли квартиру в элитном ЖК в Хамовниках, подняла цены на выступления в два с половиной раза. По данным телеграм-канала Mash, теперь концерт артистки обойдется в 4 миллиона, тогда как раньше стоимость составляла 1,5 миллиона.



Телефонные мошенники (действовавшие, предположительно, с территории Украины) убедили певицу продать свою квартиру в центре Москвы и перевести им деньги от сделки, а также ее собственные сбережения. Аферисты представлялись силовиками.

