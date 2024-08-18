Поесть лягушек, покататься на электросанях и поваляться на пляже: россиянка рассказала, зачем полетела во Вьетнам

В июле во Вьетнаме вполне комфортная погода для пляжного отдыха Источник: Ольга Чебыкина











Россияне уже много лет выбирают для отдыха Вьетнам, но Ольга Чебыкина отправилась в эту экзотическую азиатскую страну впервые. Она побывала в провинции Нячанг и поделилась с 86.RU впечатлениями.

Ольга живет в Сургуте и вылетала оттуда. Отдыхала вместе с друзьями. Далее — от первого лица.

— Путевку я купила через турагентство. Вылет был из Астаны. Поездка на одного человека обошлась в 120 тысяч рублей. В Казахстане ни разу до этого не была, поэтому поначалу немного волновалась, но все прошло хорошо. До Астаны добиралась сначала

на машине, потом из Омска на поезде. Приехала заранее, оставалось свободное время, несколько часов. Оставила багаж на железнодорожном вокзале и пошла гулять. Поменять рубли на местные тенге несложно, пунктов обмена валюты много. Разменяла 1000 рублей, и этой суммы хватило, чтобы перекусить, купить воды. Потом забрала багаж и отправилась на такси в аэропорт. Там тоже не возникло сложностей. Только зона дьюти-фри немного разочаровала, на нее особо рассчитывать не стоит. Рейс отправился по расписанию.

Из Казахстана во Вьетнам мы с друзьями летели на «Боинге», в котором было три ряда, по три сиденья в каждом. Полет занял 6,5–7 часов. За это время нас один раз покормили. Из меню я выбрала спагетти, напитки и орешки. Дополнительно можно было еще что-то купить. Прилетел самолет в аэропорт Камрани — он обслуживает большие международные рейсы. Паспортный контроль прошли быстро. Встретили представители туроператора, разместили по автобусам и доставили в отели.



Отель

Наша гостиница Venue 3* располагалась в самом центре Нячанга. Это 17-этажное здание, у которого нет своей территории, как, впрочем, и у всех остальных отелей, расположенных рядом. Есть открытый бассейн на одном из верхних этажей. Но в нем мы ни разу не искупались. Лежаки там были, а вот зонтиков от солнца — нет. Да и работал он только до 20 часов. Захотелось как-то раз посидеть вечером у бассейна, как в Турции, а нет — нельзя. Нас не пустили.

Вид на Нячанг Источник: Ольга Чебыкина











В отеле брали только завтраки. И они, кстати, оказались совсем не плохими. Свежий хлеб, разные булочки, колбаски нескольких видов, рис, лапша. По желанию можно было заказать яичницу, которую готовили тут же. Суп типа фо-бо тоже присутствовал. В целом нормальный шведский стол. Еще отмечу напитки. Кофе хороший, фанта не разбавленная, как в Турции. Из фруктов — арбузы, бананы, еще какие-то местные, похожие на яблочки. Когда приходили за полчаса до закрытия ресторана, ассортимент уже был не очень большой. Но я всегда нормально наедалась и еще каждый раз брала с собой бутерброд на пляж — кидала на тост колбасу, огурцы, салат. В салфетку заворачивала, никто ни разу замечание не сделал.

В целом к отелю особых претензий нет, но если бы выбирала сейчас, взяла бы другой — в северной части города, там не так многолюдно, хороший пляж и больше русских. А еще дешевле. Но при этом и добираться до центральной набережной Нячанга дольше — около часа пешком или минут 20 на такси.



Пляжи

Пасмурные дни не помешали пляжному отдыху Источник: Ольга Чебыкина











Путь до пляжа от нашего отеля занимал минут 10. Приходилось переходить проезжую часть, но движение на дороге неинтенсивное. Там мы провели первые несколько дней. Затем захотелось посмотреть и другие места. Мы выходили к остановке, садились на автобус и ехали на новый пляж. Поездка обходилась дешево, притом что на некоторые пляжи туристов возят за приличные деньги. В Нячанге советую пляжи DOC LET и BAI DAI.

Виды Нячанга завораживают Источник: Ольга Чебыкина











Перекусить можно прямо на пляже Источник: Ольга Чебыкина











На каждом пляже можно арендовать шезлонги с зонтиками на весь день за 200 рублей. Мы уезжали утром и возвращались после обеда. Пляжи в Нячанге хорошие. Где-то песок мельче, где-то крупнее. Море везде отличное — чистое и теплое. Единственное место, которое мне не зашло, — это пляж острова Орхидей.



Экскурсии

На встречу с отельным гидом мы не пошли. Решили посмотреть экскурсии в местных уличных агентствах. Там цены ниже, и по-русски все говорят. Выбрали тур в Далат за 55 долларов на человека. В целом нормальная поездка, но смотреть в городе особо нечего, кроме нескольких буддийских храмов.

Во Вьетнаме множество буддийских храмов и статуй Будды Источник: Ольга Чебыкина











Далат — город в центральном нагорье Вьетнама, столица провинции Ламдонг. Расположен на плато, примерно на 1475 метрах над уровнем моря. Это горный курорт, находящийся в окружении вечнозеленых лесов, многочисленных водопадов, озер, живописных долин, перевалов и естественных природных парков. В Далате много храмовых сооружений, есть католическая и евангелистская церкви, кафедральный собор.



Туроператор всем предлагает обзорную экскурсию по Нячангу с посещением храмового комплекса Понагар. Она бесплатная, но очень длинная, потому что, помимо достопримечательностей, туристов возят по всяким прикормленным магазинам. Мы добрались до храмового комплекса сами на автобусе и всё посмотрели.

В июле туристов во Вьетнаме немного Источник: Ольга Чебыкина











Есть вот такие локации Источник: Ольга Чебыкина











Источник: Ольга Чебыкина











Источник: Ольга Чебыкина











Отдельно стоит рассказать о посещении острова развлечений VINPEARL. Его видно с набережной Нячанга, особенно вечером, когда зажигается иллюминация. Туда нужно ехать на целый день. Вход в парк стоит 950 донгов, это около 4000 рублей. В стоимость включена канатная дорога, все аттракционы, колесо обозрения, мини-океанариум, аквапарк, зоопарк, большая оранжерея цветов, пляж. Первым делом мы пошли кататься на электросанях, это что-то типа американских горок. Садишься и сам управляешь — тормозишь или скорость прибавляешь, катаешься по трассе.



В VINPEARL вечером зажигается множество огней Источник: Ольга Чебыкина











Вечером, когда темнеет, в парке начинаются шоу фонтанов и другие представления. В целом место интересно и взрослым, и детям. В VINPEARL мы были целый день. Туда и обратно добирались на такси.



Ночные клубы

Ночная жизнь в Нячанге не менее насыщенная, чем дневная Источник: Ольга Чебыкина











За 10 дней отпуска два раза сходили в ночные клубы. Один располагался на крыше отеля. Там работали аниматоры, которые развлекали публику. Можно было потанцевать. Алкоголь в баре дорогой. Если в уличном кафе бокал пива стоил 12 донгов, то в клубе — 120–200. Второй ночной клуб был в помещении. Музыка оглушала. Долго там находиться было невозможно. Публика — в основном казахи, корейцы, немцы. Все ведут себя дружелюбно. Обстановка нормальная, позитивная, спокойная, никто никого не напрягает, не было никаких неприятных ситуаций. Если сравнивать с клубами Турции, то во Вьетнаме я более комфортно себя чувствовала. Клубы работают до 2 ночи. Возвращаться в отель не страшно. В Нячанге на улицах всегда много народу.

Еда

Лягушки на гриле, и причем парочками — почему бы и нет Источник: Ольга Чебыкина











В Нячанге множество ресторанчиков и кафе. Есть даже русская кухня. Каждый день, а иногда и два раза в день я покупала смузи — из манго, маракуйи и других фруктов. В среднем они стоят 20 донгов, то есть 100 рублей примерно. На обед в основном ели лапшу, рис с морепродуктами, а еще лягушек на гриле! Они оказались такими вкусными, напоминают курицу. Из супов — фо-бо и том ям. В среднем напиток и одно блюдо обходились в 100–150 донгов (400–600 рублей).



Плюсы и минусы

Корейские туристы фотографируются в стиле family look Источник: Ольга Чебыкина











Из плюсов отмечу климат. Стояли пасмурные дни, даже дождики иногда, но для меня такая погода — комфортная. Не было изнуряющей жары. Никто ни разу не сгорел. Когда на пляже появлялось солнышко, мы прятались под зонтиками. У меня не было акклиматизации, не болела голова, как это иногда бывает после смены часового пояса. Разница во времени с Сургутом всего 2 часа. Я просыпалась в 6 утра и прекрасно себя чувствовала весь день. Безусловно, понравились пляжи и Южно-Китайское море. Кое-где мелкое, местами более глубокое. На экскурсиях было немноголюдно. Это тоже понравилось. Да и в целом народу на курорте не так много. Наверное, из-за того, что рейсов мало.

Из минусов — долгий перелет, дорога с пересадками. Хотелось бы, конечно, прямой рейс: сесть в самолет и лететь, пусть даже не 6, а 8 часов. Мы брали 10-дневный тур и поняли, что маловато. Каждый день куда-то ездили, что-то смотрели. Хотелось бы еще пару дней для того, чтобы полежать на пляже и ничего не делать. Минус и то, что в Нячанге совершенно нечего купить, кроме небольших сувениров, орешков, дешевой косметики.