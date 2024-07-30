История с рейдерским захватом Wildberries приобрела новый поворот: новости 29 июля

Вокруг компании Wildberries не утихают разборки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 июля.



В Карелии поток воды хлынул на жилые дома, погиб человек

На Беломорско-Балтийском канале в Карелии размыло временную перемычку. В МЧС Карелии уточнили, что потоками воды разрушило три дома. Один человек погиб, передали власти республики.

Источник: r_chp / T.me

— Пострадали десять человек. В настоящий момент семь человек спасены, им оказана вся необходимая помощь. Продолжаются поиски еще троих, — сообщил глава республики Артур Парфенчиков. — К поискам привлечены 36 единиц техники и 109 спасателей, из них от МЧС России — 92 человека и 26 единиц техники.

Источник: МЧС Республики Карелия

Крушение поезда Казань — Адлер

Пассажирский поезд сообщением Казань — Адлер сошел с рельсов в Волгоградской области из-за столкновения с КАМАЗом на железнодорожном переезде. 9 из 20 вагонов и электровоз сошли с рельсов.

Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с проходящим пассажирским поездом, сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги. В поезде ехали 812 человек.



— Водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом, — сообщили в РЖД и добавили, что поезд ехал со скоростью 65 километров в час. Участок, отмечают в компании, хорошо просматривается, и поезд у переезда можно увидеть за километр до его прибытия.

Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Пострадало более ста человек, передает ТАСС: 55 госпитализированы, порядка 140 человек получили ссадины и ушибы.

На месте происшествия работают 324 специалиста и 109 единиц техники. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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«Рейдерский захват» Wildberries

Домен маркетплейса Wildberries.ru теперь принадлежит совместному предприятию компании и группы Russ — ООО «РВБ». На это обратил внимание совладелец и президент торговой сети DNS Дмитрий Алексеев 29 июля. Так, на ООО «Вайлдберриз» остались только права на товарные знаки.

Дмитрий Алексеев отметил, что в доменной записи компания-владелец сайта указана как LLC «RVB», хотя официальное название «РВБ» на английском LLC RWB.

— Может, и просто ошибка, а может, потенциальная закладка на случай суда или еще чего, — предположил он и призвал «не впадать в конспирологию».

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Неделю назад глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал мужу основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук помочь «вернуть предпринимательницу в семью» и защитить бизнес от рейдерского захвата, который, по его словам, осуществляется через компанию Russ Outdoor руками «нескольких известных кавказцев».



Тогда Татьяна Бакальчук заявила, что «спасать ее ни от кого не нужно», а сделка по реструктуризации Wildberries одобрена и согласована. Также бизнесвумен объявила о разводе с мужем.



Рэпер Тимати вслед за Рамзаном Кадыровым заявил, что в Wildberries произошел рейдерский захват. Видеообращение вместе с Владиславом Бакальчуком артист выложил на своей странице в запрещенной социальной сети 29 июля.



— Наблюдаю за тем, как люди влезли в чужую семью, — начал обращение рэпер. Развод основателей Wildberries и сделку компании по объединению с Russ Тимати назвал «рейдерским захватом» и попыткой «отжать бизнес».



Рэпер обратился к «третьим лицам, участвующим в рейдерском захвате», и призвал их «одуматься и вернуть жену в семью».



Стало известно, за что судят экс-замминистра обороны Булгакова

Бывшего заместителя министра обороны России Дмитрия Булгакова обвиняют в поставке войскам девяти миллионов пайков по завышенной цене. Об этом рассказывает ТАСС из зала суда.



По данным следствия, ущерб, который нанес Булгаков государству, составил 1,3 миллиарда рублей. Также отмечается, что Следственный комитет пока не установил всех соучастников коррупционного дела Булгакова.



В зале суда защита утверждала, что ни о какой растрате не может быть и речи.

— Минобороны не приняло часть пайков на общую сумму семь миллионов рублей. Деньги эти Грязинский комбинат по этой причине не получил, — сказал адвокат.



Мигрантам хотят увеличить срок службы

Госдума может рассмотреть поправку об увеличении срока службы в армии для новых граждан России до двух лет. Такую инициативу анонсировала пресс-служба нижней палаты.



Инициатором выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Парламентарии предложили сделать обязательным условием получения российского гражданства постановку на воинский учет, осуществляемую одновременно с получением российского паспорта.

Помимо этого, было предложено усилить контроль за исполнением воинской обязанности новыми гражданами РФ и рассмотреть для них увеличение срока службы в армии до двух лет с повышением призывного возраста.

