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Страна и мир обзор Госдума приняла закон о новой выплате семьям с детьми: новости за 23 июля

Госдума приняла закон о новой выплате семьям с детьми: новости за 23 июля

Главные события уходящего дня

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13 комментариев
Семьям раздадут до 10 тысяч рублей из остатков маткапитала

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 23 июля.

Атаки ВСУ

За ночь средства ПВО уничтожили 25 беспилотников над Крымом и акваторией Черного моря, сообщили в МО РФ. Удар пришелся на паромное судно в порту Кавказ, что находится вблизи Крымского моста. По данным губернатора региона, в результате атаки вспыхнул пожар. Среди членов экипажа и сотрудников порта пять пострадавших и один погибший. Двое раненых в тяжелом состоянии.

Еще 15 БПЛА перехватили над Севастополем, четыре — над Брянской и Белгородской областями. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что при падении обломков пострадали двое жителей села Богун-Городок и трое жителей Щетиновки, которые в момент удара ехали в автомобиле.

Перестановки в Госдуме

Госдума приняла проект о снятии Сергея Неверова с должности вице-спикера палаты парламента. Депутат заявил ТАСС, что планирует перейти в комитет Госдумы по делам национальностей. Предложение рассмотрят осенью.

Также посты покинули главы думских комитетов по энергетике и по физкультуре и спорту Павел Завальный и Дмитрий Свищев.

Помимо перестановок в нижней палате Федерального Собрания, президент РФ Владимир Путин сегодня также назначил нового замглавы МЧС. Пост займет Роман Курынин, который ранее возглавлял Росздравнадзор по Москве и Московской области.

Новые законы

Госдума приняла ряд законопроектов. Среди них:

  • о запрете пропаганды наркотиков, в том числе в СМИ и интернете, а также об условиях упоминания о них в литературе и кино. Произведения искусства будут допустимы, если наркотические средства «составляют оправданную жанром неотъемлемую часть художественного замысла»;

  • о разовой выплате неистраченных остатков материнского капитала. Семьи смогут получить до 10 тысяч рублей уже в этом августе;

  • о ежемесячной индексируемой прибавке к пенсии в размере 1,2 тысячи рублей для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы;

  • о высылке иностранных граждан, у которых нет законных оснований находиться в России. Правом выдворения сможет обладать полиция;

  • о возможности признавать нежелательными в РФ любые иностранные организации, в том числе те, учредители которых — зарубежные госорганы. За участие в таких организациях будут предусмотрены штрафы и уголовная ответственность;

  • о запрете взыскивать выплаты за участие в спецоперации при банкротстве. Взятое в ипотеку единственное жилье также не будет изыматься в пользу кредиторов.

Ответные санкции

Россия ввела санкции против 15 граждан Великобритании в качестве ответной меры, сообщили в МИД. В список попали главы предприятий ВПК и компаний, участвующих в поставках оружия Киеву, а также эксперты и публицисты, выступающие в СМИ с антироссийской позицией.

— Призываем Лондон трезво оценить ситуацию и немедленно сменить вектор в двусторонних отношениях, — говорится в заявлении МИД РФ.

Исчезло приложение «Авито»

Из AppStore по неизвестной причине пропало приложение «Авито». В компании сообщили, что разбираются в ситуации и находятся в контакте с Apple.

Пользователям рекомендуют использовать мобильную версию сайта, а тем, у кого приложение уже есть — отключить функцию «Сгружать неиспользуемые приложения».

Шарлот попал в список террористов

Певца Эдуарда Шарлота внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Музыканта обвиняют в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти.

Напомним, скандал с артистом разгорелся после видео, в котором певец сжигает российский паспорт, находясь в Ереване. Эдуард заявил, что хочет отправиться на Украину и давать там концерты. На видео обратила внимание руководитель Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина — с ее инициативы Шарлотом заинтересовались правоохранители.

Сейчас молодой человек находится в СИЗО. Ему грозит до семи лет колонии.

ПО ТЕМЕ
Беспилотники Крым Черное море ВСУ Госдума Принятие закона Санкции Авито Шарлот Певец
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Комментарии
14
В телевизор не стрелять!
24 июля 2024, 00:11
Падают, падают обломки...судя по повреждениям размером с танк.
Гость
24 июля 2024, 00:27
Паром решил пополнить подводный флот РФ
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