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Страна и мир Спустя пять лет после смерти у Децла вышел новый трек

Спустя пять лет после смерти у Децла вышел новый трек

Композицию опубликовал отец исполнителя

301
2 комментария
Новый трек опубликовал отец исполнителя

У Децла вышел новый трек «У всех на виду». Накануне дня рождения Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, его отец, Александр, опубликовал песню , который случайно нашел и восстановил.

— Мы не знаем, когда был написан трек Децла «У всех на виду» и почему он не вышел при жизни. Он был найден на одной из флэшек Кирилла в незаконченной версии, восстановлен, смонтирован и сведен. Сингл возвращается таким, каким, наверное, хотел его видеть Кирилл, — рассказал отец исполнителя Муз-ТВ.

Рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл скончался 3 февраля 2019 года после концерта.

Свой первый альбом «Кто? Ты» Децл выпустил в 2000 году, который разошелся тиражом более миллиона копий. За него рэпер получил премию «Дебют года» в номинации Record 2000. После этого он снялся в рекламе для Pepsi. Альбом Street Fighter, вышедший в 2001 году, удостоился ряда премий и наград, в том числе премии MTV Music Awards. За композицию «Письмо» из этого альбома получил «Золотой граммофон».

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Комментарии
2
274502334
20 июля 2024, 16:52
👎🤔
Гость
20 июля 2024, 16:58
Баста оплатил?
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