Спустя пять лет после смерти у Децла вышел новый трек

Новый трек опубликовал отец исполнителя Источник: архив НГС











У Децла вышел новый трек «У всех на виду». Накануне дня рождения Кирилла Толмацкого, более известного как Децл, его отец, Александр, опубликовал песню , который случайно нашел и восстановил.

— Мы не знаем, когда был написан трек Децла «У всех на виду» и почему он не вышел при жизни. Он был найден на одной из флэшек Кирилла в незаконченной версии, восстановлен, смонтирован и сведен. Сингл возвращается таким, каким, наверное, хотел его видеть Кирилл, — рассказал отец исполнителя Муз-ТВ.

Рэпер Кирилл Толмацкий, известный под псевдонимом Децл скончался 3 февраля 2019 года после концерта.