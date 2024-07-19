К зданию парламента Абхазии стянуты войска, в него третий день прорываются люди. Что происходит в разгар сезона?

Вход в парламент перекрыли военные Источник: Нужная газета / T.me











Очередной политический кризис в Абхазии — и на этот раз в самый разгар туристического сезона. Напомним, последний раз массовые волнения были в республике в мае прошлого года, когда туристов еще не было. Тогда оппозиция требовала не ратифицировать скандальное соглашение о передаче России комплекса госдач в Пицунде, по нему предполагается отдать 160 гектаров заповедной территории на берегу моря. На втором месте претензий к действующей власти были поставки товаров из Грузии, с которой Абхазия находится в состоянии войны. Протестовала оппозиция и против соглашения о признании судебных решений РФ. Ну и конечно, против законопроекта об апартаментах, который позволит иностранным гражданам их покупать. Сейчас в абхазской политической повестке остался только последний вопрос. Остальные, конечно, тоже не решены, но парламентарии решили перед летними каникулами уже принять наконец решение и разрешить продажу апартаментов. Подробности — в материале Анны Грицевич из SOCHI1.RU.

Ситуация у абхазского парламента накаляется Источник: Нужная газета / T.me

Дверь вынесут?

Вопрос острый, поэтому в Сухуми к комплексу правительственных зданий стянуты войска и милиция. Парламент республики рассматривает законопроект о повышении уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов, который предусматривает строительство апартаментов и апарт-отелей на 150 гектарах. Депутаты парламента проголосовали против присутствия общественности и журналистов на заседании комитета, не были допущены депутаты предыдущих созывов парламента. На площади перед парламентом собралась толпа, это решение окончательно накалило и без того накаленную обстановку, начались стычки силовиков и представителей оппозиции. Последние пытались прорваться в здание. Они посчитали, что это никакое не заседание комитета, а полноценная сессия, на которой депутаты примут окончательное решение, и хотели помещать этому. Но дверь в парламентское здание, которую выносили во время предыдущих политических кризисов, на этот раз выстояла.



Заседание парламентского комитета прошло в закрытом режиме Источник: Нужная газета / T.me

Глава парламентского комитета по экономической политике и реформам Резо Зантария рассказал, что пилотный проект предусматривает создание в трех районах республики 10 тысяч номеров.



— Апартаменты не будут предназначены для постоянного проживания. Заявки администраций районов о строительстве будет рассматривать Кабинет министров. На них не распространяются нормы Жилищного кодекса, который не принят в республике, правила пользования апартаментами установит кабмин, — приводит слова Зантарии «Спутник Абхазии». Он отметил, что законопроект только вносится для того, чтобы узнать мнение депутатов.

Президент Абхазии Аслан Бжания, присутствующий на заседании парламентского комитета, заявил, что проживание в апартаментах будет контролироваться, сообщает «Апсныпресс».

— Есть контролирующие органы. Будет управляющая компания. Вот ты заехал, ключ вставил в замок, компьютер фиксирует, что хозяин появился. Если вдруг по каким-то причинам этого не происходит, управляющая компания платит штраф, который вы установите, — 5 миллионов рублей, 10 миллионов рублей. И все будут как миленькие фиксировать моменты заезда и выезда. 180 дней в году — существующая норма проживания в апартаментах. Есть нормативы, приказы, миграционная служба. Можно усилить некоторые нормы, — заявил Бжания. Комитет по экономической политике и реформам, несмотря на протесты людей, принял решение вынести законопроект на очередную сессию парламента. Оппозиция заявила о проведении акций протеста.



Оппозиция переживает за абхазскую государственность Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Что не устраивает оппозицию?

Оппозиция считает, что законопроект угрожает абхазской государственности, земли у абхазов очень мало, и если ее начать распродавать и застраивать, страна просто исчезнет. Экс-депутат парламента, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Леонид Чамагуа отметил, что власть сделала ставку на силовую составляющую, чего никогда не было в республике.

— Народ, который вчера обратился к депутатам парламента с просьбой пустить своих представителей для того, чтобы изложить альтернативную точку зрения, не был допущен. Мало того, несколько раз со стороны силовиков были спровоцированы драки. Здесь собралось порядка 250 человек, такое неуважительное отношение власти к народу мы не видели. Потом и сессия будет в закрытом режиме. В отрыве от народа Абхазии сегодня пытаются принимать законы, которые нацелены на разрушение абхазского государства. Мы приходим к выводу, что нам не оставляют выбора. Будут объявлены акции гражданского неповиновения, Конституция это нам позволяет. Мы не позволим разрушить абхазскую государственность, — заявил Чамагуа.

Депутат первого созыва парламента РА, экс-спикер Валерий Бганба отметил, что власти республики преподносят строительство апарт-отелей как панацею от всех проблем, которая приведет к экономическому развитию всех регионов страны. Однако это далеко не так, считает политик.

— Если исходить из простых законов экономики, тот, кто строит апартаменты, платит только подоходный налог от работы строителей, если это будет хозспособом, если подрядным — то подрядчик будет платить еще небольшую сумму НДС. Это разовые платежи. И это не инвестиции. Никто не говорит о наших издержках, — заявил Бганба. А они есть, считает политик, в частности это вывод большинства земель трех районов из экономического оборота. Кроме того, на огромные комплексы нужно много электроэнергии, а в Абхазии сложился ее острейший дефицит. Мощностей не хватает на подключение новых предприятий. Такой огромный проект гнилая абхазская энергетика просто не выдержит. Не решена проблема с утилизацией мусора, отходы сжигаются прямо на свалках рядом с городами. Кроме того, в тех районах, где собираются строить апартаменты, нет воды и канализации. Деньги будут зарабатывать те, кто строит, государство от этого ничего не получит. Вернее, получит только больше проблемы, заключил Валерий Бганба.

Туристы спокойно отдыхают и не знают об очередном политическом кризисе Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Отдыхать опасно?

Политические волнения проходят в центре Сухуми, как правило, даже в других микрорайонах столицы Абхазии о них не знают. А уж про другие районы страны и говорить нечего. За власть борется определенная группа людей, остальные выживают как могут. В этом году там ожидают больше миллиона туристов, поэтому жители активно работают. В Гагре вообще ни сном ни духом о том, что происходит в столице.

— Мы пашем. Жара! Ночами и днями встречаем гостей, провожаем, убираем номера. И даже не задумываемся, что там происходит у парламента, потому что все эти движения не приведут к улучшению нашей жизни. Поэтому мы работаем, чтобы самим себе ее улучшить. А туристам хочу сказать, чтобы ехали не задумываясь. У нас спокойно, у нас море и солнце. А политики отдельно, — рассказал владелец гостевого дома в Гагре Астамур Барцыц.

Туристы, которые сейчас отдыхают в Сухуми, рассказали, что ходили смотреть на «революцию» как на необычный туристический объект.