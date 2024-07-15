Умер актер из сериала «Дальнобойщики», в крымском лагере массово отравились дети: новости 15 июля

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 июля.
Умер Юрий Кузьменко
Актер из сериала «Дальнобойщики», сценарист и режиссер Юрий Кузьменко скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ. Причина смерти не указывается.
Кузьменко известен ролями в фильмах «Берегите женщин», «Битва за Москву», «Трагедия века». Артист родился в 1949 году в Харькове. В 1976–1981 годах он работал в театре киноактера при студии «Молдова-фильм». В 1983 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Срежиссировал 20 серий «Дальнобойщиков», став лауреатом премии «Золотой орел» в номинации «Лучший телесериал».
Адский пожар на Кубани
Пожарным удалось локализовать лесной пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, который вспыхнул 14 июля. С места эвакуировали 500 туристов, некоторых вывозили по морю на катерах. Пострадали два человека.
Угроза возобновления открытого горения сохраняется, сообщил ТАСС депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов, — из-за ветра. Вероятная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности населением, заявили в Рослесхозе.
Всего от огня пострадали 68 построек на территории шести туристических баз отдыха: «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник». Следователи возбудили уголовное дело по статье 261 УК РФ (уничтожение / повреждение лесных насаждений). Площадь пожара превысила 60 гектаров.
Истории людей, которые оказались в эпицентре пожара, можете почитать в материале наших коллег из 93.RU.
Атаки ВСУ
За ночь силы ПВО сбили более 20 беспилотников над российскими регионами.
В Брянской области уничтожили 17 БПЛА над Севским, Злынковским, Брасовским, Трубачевским и Комаричским районами. По данным губернатора региона, разрушений и пострадавших нет. В Липецкой области беспилотник упал на территории электроподстанции в Становлянском муниципальном округе. Работа электроподстанции не нарушена, заявил губернатор Игорь Артамонов.
Еще шесть беспилотников сбили над Крымом, три — над Курской областью, один — над Орловской.
Чемпионат Европы по футболу
В Берлине состоялся финал 17-го чемпионата Европы по футболу. В этом матче встретились сборные Испании и Англии. Победу одержала «красная фурия» со счетом 2:1. Всего в чемпионате участвовали 24 сборные. Почти сразу Испания стала фаворитом.
Подробнее о матче можете прочитать здесь. Самые яркие моменты месяца футбола мы собирали в этом материале.
Отравление в детском лагере
В лагере «Каламитский бриз» в Евпатории массово отравились дети. В Роспотребнадзоре сообщили о госпитализации 26 человек. У ребят диагностировали острую кишечную инфекцию.
В ведомстве отметили, что сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии, в самом учреждении проводится эпидемиологическое расследование. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе дела.
Подробности убийства ребенка в Перми
Жительница Перми, которая 12 июля выкинула на помойку чемодан с мертвым сыном, полностью признала вину. Об этом сообщили в местном СК. На допросе Ирина Шатова призналась, что планировала совершить самоубийство из-за долгов и решила убить ребенка, чтобы он не остался один.
Знакомые семьи рассказывали порталу 59.RU, что некоторое время назад женщина занялась трейдингом — торговлей акциями на бирже. Однако информация о долгах не подтверждается: в картотеках приставов нет информации об исполнительных листах на человека с ее Ф. И. О.
Также известно, что Ирина развелась с мужем, в последнее время жила с сыном в квартире ее родителей — сами они проводят лето на даче. Родственник со стороны бывшего мужа рассказывал, что Ирина просила в долг миллионные суммы, при этом в соцсетях создавала картинку идеальной жизни. Сына, говорят знакомые семьи, Ирина очень любила.
Сбой Xiaomi
Обладатели гаджетов Xiaomi массово жалуются на сбои. Пользователи не могут подключиться к технике и приложению Mi Home — программе, соединяющей в одну систему все устройства Xiaomi. Часть россиян сообщает о неполадках с телефонами — гаджет постоянно перезагружается, зависает, звонки недоступны.
По данным сервиса Downdetector, больше всего сообщений о сбоях поступают из Москвы и Московской области (33%), Санкт-Петербурга (12%), Краснодарского края (3%) и Свердловской области (3%).