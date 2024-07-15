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Страна и мир обзор Умер актер из сериала «Дальнобойщики», в крымском лагере массово отравились дети: новости 15 июля

Умер актер из сериала «Дальнобойщики», в крымском лагере массово отравились дети: новости 15 июля

Главные события уходящего дня

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14 комментариев
Юрий Кузьменко умер на 76-м году жизни

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 15 июля.

Умер Юрий Кузьменко

Актер из сериала «Дальнобойщики», сценарист и режиссер Юрий Кузьменко скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ. Причина смерти не указывается.

Кузьменко известен ролями в фильмах «Берегите женщин», «Битва за Москву», «Трагедия века». Артист родился в 1949 году в Харькове. В 1976–1981 годах он работал в театре киноактера при студии «Молдова-фильм». В 1983 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Срежиссировал 20 серий «Дальнобойщиков», став лауреатом премии «Золотой орел» в номинации «Лучший телесериал».

Адский пожар на Кубани

Пожарным удалось локализовать лесной пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском, который вспыхнул 14 июля. С места эвакуировали 500 туристов, некоторых вывозили по морю на катерах. Пострадали два человека.

Угроза возобновления открытого горения сохраняется, сообщил ТАСС депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов, — из-за ветра. Вероятная причина возгорания — нарушение правил пожарной безопасности населением, заявили в Рослесхозе.

Что известно о пожаре под Новороссийском

Всего от огня пострадали 68 построек на территории шести туристических баз отдыха: «Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник». Следователи возбудили уголовное дело по статье 261 УК РФ (уничтожение / повреждение лесных насаждений). Площадь пожара превысила 60 гектаров.

Истории людей, которые оказались в эпицентре пожара, можете почитать в материале наших коллег из 93.RU.

Атаки ВСУ

За ночь силы ПВО сбили более 20 беспилотников над российскими регионами.

В Брянской области уничтожили 17 БПЛА над Севским, Злынковским, Брасовским, Трубачевским и Комаричским районами. По данным губернатора региона, разрушений и пострадавших нет. В Липецкой области беспилотник упал на территории электроподстанции в Становлянском муниципальном округе. Работа электроподстанции не нарушена, заявил губернатор Игорь Артамонов.

Еще шесть беспилотников сбили над Крымом, три — над Курской областью, один — над Орловской.

Чемпионат Европы по футболу

В Берлине состоялся финал 17-го чемпионата Европы по футболу. В этом матче встретились сборные Испании и Англии. Победу одержала «красная фурия» со счетом 2:1. Всего в чемпионате участвовали 24 сборные. Почти сразу Испания стала фаворитом.

Подробнее о матче можете прочитать здесь. Самые яркие моменты месяца футбола мы собирали в этом материале.

Отравление в детском лагере

В лагере «Каламитский бриз» в Евпатории массово отравились дети. В Роспотребнадзоре сообщили о госпитализации 26 человек. У ребят диагностировали острую кишечную инфекцию.

В ведомстве отметили, что сейчас дети находятся в удовлетворительном состоянии, в самом учреждении проводится эпидемиологическое расследование. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе дела.

Подробности убийства ребенка в Перми

Жительница Перми, которая 12 июля выкинула на помойку чемодан с мертвым сыном, полностью признала вину. Об этом сообщили в местном СК. На допросе Ирина Шатова призналась, что планировала совершить самоубийство из-за долгов и решила убить ребенка, чтобы он не остался один.

Знакомые семьи рассказывали порталу 59.RU, что некоторое время назад женщина занялась трейдингом — торговлей акциями на бирже. Однако информация о долгах не подтверждается: в картотеках приставов нет информации об исполнительных листах на человека с ее Ф. И. О.

Видео допроса

Также известно, что Ирина развелась с мужем, в последнее время жила с сыном в квартире ее родителей — сами они проводят лето на даче. Родственник со стороны бывшего мужа рассказывал, что Ирина просила в долг миллионные суммы, при этом в соцсетях создавала картинку идеальной жизни. Сына, говорят знакомые семьи, Ирина очень любила.

Сбой Xiaomi

Обладатели гаджетов Xiaomi массово жалуются на сбои. Пользователи не могут подключиться к технике и приложению Mi Home — программе, соединяющей в одну систему все устройства Xiaomi. Часть россиян сообщает о неполадках с телефонами — гаджет постоянно перезагружается, зависает, звонки недоступны.

По данным сервиса Downdetector, больше всего сообщений о сбоях поступают из Москвы и Московской области (33%), Санкт-Петербурга (12%), Краснодарского края (3%) и Свердловской области (3%).

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Новороссийск Лесной пожар ВСУ Беспилотники Спецоперация на Украине Евро-2024 Футбол Детский лагерь Отравление Крым Пермь Мать убила ребенка Xiaomi Сбой Умер актер
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Комментарии
15
Гость
15 июля 2024, 23:28
Что там, в Волгограде "Гырой сво" решил поговорить о важном с детишками путем стрельбы по ним? Лол, страна слилась в унитаз, и до глубинариев только сейчас дошёл запах канализации.
Гость
15 июля 2024, 23:22
На острове Самуи, Таиланд, местный житель изнасиловал украинскую туристку. Преступление произошло на пляже утром 8 июля. 32-летняя туристка сразу обратилась в полицию и смогла опознать нападавшего по записям с камер видеонаблюдения. 27-летний Натапонг был задержан 14 июля. Он отказался признавать вину, заявив, что секс был по обоюдному согласию 😁
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