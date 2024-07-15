Исполинские краны и пропавшие рельсы: как живут в селе на берегу Оби — его жители мечтают, что к ним перенесут речпорт

Два крана брошены на берегу Оби Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Надежда, как пишут классики, — одно из сильнейших чувств. Жители села Ташара в Мошковском районе живут надеждой, что у них снова откроется большой порт, что снова заработают лесоперерабатывающие станки и что по железной дороге пойдут поезда. Они иногда слышат обещания, что это исполнится. Им говорят, что их село — «территория опережающего развития», но уже больше десяти лет ничего не меняется. Корреспонденты НГС побывали в селе, где люди сами делают себе озеро, устраивают праздники и живут в наследии прошлых лет, и узнали, будут ли переносить порт из Новосибирска в Ташару.

«Мы еще верим, что порт может открыться»

Местные жители занимаются рыбалкой и охотой Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Примерно в двух часах езды от центра Новосибирска и действующего речпорта на берегу Оби стоят два огромных крана, похожие на странных инопланетян или героев картины Сальвадора Дали. Краны ржавые и не создают впечатление рабочих. Увидеть их можно только со стороны бетонного забора — территория, на которой стоят краны, частная. Как объясняет охранник, всё принадлежит дорожной компании. Рабочих не видно — только в какой-то момент появляется ярко-желтый новый трактор.



Рядом с бетонным забором в ряд стоят железные лодки местных рыбаков и охотников. Но рыбаки признаются, что сейчас рыбы мало — вода в Оби в этом году высокая.

В этом году в Оби большая вода и ловить рыбу сложно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Бывший порт находится на краю села Ташара. Раньше, как рассказывают жители, кранов было в несколько раз больше, а те, что остались, — это совсем маленькие экземпляры. Возле кранов тихо, только шумит речка, на которой видно остров с густой тайгой.

Но в центре села утром во вторник кипит жизнь. Возле Дома культуры играет музыка, а местные дети участвуют в конкурсах. Их подбадривает мужчина с микрофоном.

— И в гонках на велосипедах побеждает Артем! — говорит он и перемещается к девочкам, которые крутят обруч.

На прошлой неделе в Тараше всем селом праздновали день Ивана Купалы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Это дневной лагерь для детей, который организуют сотрудники Дома культуры. Директриса Елена Алексеевна встречает нас с удивительным гостеприимством, проводит в комнату профсоюза, угощает кофе и кормит пирожками с ташарской картошкой.

В Ташаре много белорусов, объясняет она. Они переехали сюда еще до революции, чтобы поднимать сельское хозяйство. Так что теперь, век спустя, жители Ташары с гордостью говорят, что у них самая вкусная картошка. В ДК можно также увидеть национальные плетеные короны, а в субботу село праздновало белорусское Купалье.

Елена Алексеевна вышла раньше из отпуска из-за летнего лагеря Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Ташара — одно из старейших сел региона. Ему больше 300 лет, а Елена Алексеевна называет его «колыбелью» Новосибирской области, потому что на его территории находится Умревинский острог, который построили русские казаки в 1703 году.

Здание Дома культуры в 1971 году построил Лесоперевалочный комбинат. Жители села называют разное количество человек, которые работали на ЛПК, но оно всегда измеряется тысячами.

— Они мерились гениталиями с Сокурской нефтебазой. Выясняли, кто из них круче. По поводу Дома культуры — лесники выиграли. Но, конечно, сейчас проще выживать небольшому ДК, а у нас вот это дитя наше любимое, гигантское. Но я здесь выросла, тут выросли мои дети, тут растут мои внуки. Работники культуры рождаются за кулисами, в перерывах между репетициями, — смеется Елена Алексеевна.

В ДК сохранили историческое панно Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Как объясняет Елена Алексеевна, Ташара разделена на несколько своеобразных районов. Центр села, с ДК и сельсоветом, называют «стройкой». Есть еще «Бухенвальд», где раньше жили алкоголики, и Елена Алексеевна в детстве думала, что от этого и название — от слова «бухать». Но оказалось, что инженер ЛПК, который увлекался фотографией, сделал снимок с колючей проволокой на одном из участков, и фото дало название району с отсылкой на концлагерь.



Другой край села — «колхоз». Там раньше тоже был свой ДК — большое двухэтажное здание. Сейчас оно заброшено, а окна прикрыты полиэтиленом.

В кружок по соломе ходят пенсионерки Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











— Еще у нас была железная дорога, которую потом очень умные люди сдали на металл. У нас сюда в 50-е годы, когда начали строить ЛПК, приезжали специалисты, которых искали по всей стране, были специальные вербовщики. Здесь была не только элита педагогическая, медицинская, инженерная, но и рабочая. У нас было очень-очень даже качественное население. Но в 90-е нам привезли то, что мы сейчас имеем. А сейчас снова едут интересные люди. Меня как почти коренного жителя это очень радует, — объясняет Елена Алексеевна.

Директор ДК вспоминает, что когда она училась в школе, в ней было больше полутора тысяч учеников. Будущий олимпийский чемпион по биатлону Сергей Булыгин учился на три года старше Елены Алексеевны в классе «Г». Сейчас количество школьников едва превышает 300, а классы — только «А» и «Б».

На панно изобразили символы Ташаринского сельсовета Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Ташару ездят учиться из соседних сел, где в школах нет старших классов. Соседние деревни потихоньку становятся меньше: сначала в них закрывают детские сады, потом школы сокращают с 11 классов до 9. В итоге остаются только ФАПы, в которых некому работать, и дома культуры.



— Мы еще верим в то, что порт может открыться, что будут перевозить сюда из Затона ЛПК, чтобы у людей появилась наконец работа. Они не будут ездить автобусами и машинами каждый день, чтобы на хлеб заработать себе и детям. А когда население всё находится на месте, тогда нам и карты в руки. Сейчас нам приходится работать с детьми, с пенсионерами, потому что тем, у кого трудоспособный возраст, некогда, им не до культуры, — говорит Елена Алексеевна.

Ольга хоть и живет в Мошково, много времени проводит в Ташаре Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Доме культуры работают кружки как для взрослых, так и для детей. Одна из преподавательниц Ольга ездит из Мошково в Ташару уже 17 лет. Она занимается созданием панно из соломы вместе с местными пенсионерками. Сейчас рукодельницы готовятся к выставке.

— В общем, мы здесь держим оборону до расцвета нового, до второго рождения, до второго дыхания нашего села. Будем ее держать, пока мы живые, а мы живые, и мы воспитали таких же, как мы, — заканчивает экскурсию по ДК Елена Алексеевна.

«Больница держится на последнем издыхании»

В покраске беседок на озере участвуют и дети Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Директор ДК отправляет нас на озеро, которое находится на территории заброшенного колхоза. Долгое время оно было заброшено, хотя о нем иногда вспоминали и даже пытались сделать зону отдыха. Ничего не получалось, пока за дело не взялся местный житель Иван Котков. Он предложил соседям сделать место для рыбалки, поставить беседки. Работы оказалось много, но жители в процесс включились.



— Те, кто может, помогают ему материально, те, кто не может, физически. Мы пруд спустили, вычистили дно. Кто свободен, тот и делал. Вырубали камыши, кусты, убирали мусор. Всё подготовили, завезли песок, сейчас установили три беседки. Но это для рыбаков, официально там будет нельзя купаться, — объясняет Елена Алексеевна.

Чтобы очистить озеро, воду пришлось спустить — сейчас оно постепенно наполняется снова Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Рекреационной зоны жителям не хватает, а сама Обь становится грязнее с каждым годом. Десять лет назад местные коммунисты, которые, как утверждает Елена Алексеевна, еще и казаки, пытались очистить озеро, но у них это не получилось, и оно снова заросло, а жители начали ездить в соседнее село Обское.

— Мы решили сделать свое. А чем мы хуже? Обское в шесть раз меньше. И, видимо, в этом году у нас получится. Осталось немножко совсем сделать, — мечтает директор ДК.

Иван Котков (в центре) — инициатор создания озера Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











На озере, как и говорила Елена Алексеевна, активно идет работа. С обеих сторон стоят беседки, но пока они не доделаны. Оксана как раз красит одну из них. Она объясняет, что местные жители открывали заслонку, чтобы спустить воду и поднять маленькую дамбу. Сейчас заслонку закрыли, и вода начала набираться, но пока озеро заполнилось не до конца.



— Иван всё это придумал, затеял, предложил. Все согласились. Кто сколько можно скидывался, кто приходит, помогал сюда, кто трактор пригнал, кто инструмент дал, кто доски. Все понемножку, — говорит Оксана.

Когда озеро будет готово, в воду запустят рыбу, а пока продолжаются работы по устройству дамбы. Ивана мы видим мельком: он приезжает на специальной машине, привозит кусок бетона, кладет на дамбу и снова уезжает. Разговаривать ему некогда. Жители Ташары активно зазывают нас приехать, как будет всё готово.

По меркам региона, Ташара — старое и большое село. Но раньше, конечно, было более населенным Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Оксана работает в местном детском саду и Ташару очень любит.



— У нас большой детский сад, пять групп. Есть больница со своим стационаром, — перечисляет преимущества села Оксана.

Ее подруга Наталья, впрочем, подчеркивает, что больница есть только благодаря заведующей.



— Вообще-то, тут уже многое закрыли в больнице. У нас и хирургическое было отделение, и детское отделение было. А сейчас только терапия, потому что терапевт есть. Она держится на последнем издыхании, она бьется за нас, — говорит Наталья.



С инфраструктурой в Ташаре на удивление всё хорошо: есть и детский сад, и школа, и полноценная больница Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Она приехала в Ташару семь лет назад, когда у нее обнаружили рассеянный склероз — до этого жила в Новосибирске. Наталья с удовольствием перечисляет и других недавних переселенцев: рок-музыкант, предприниматель, профессор.



— У нас здесь воздух какой-то лечебный. Я думала, в городе погибну. Но вы же видите, я крашу, я танцую, — улыбается Наталья.

У них с Оксаной еще есть планы на благоустройство озера: где-то посадят цветы, куда-то привезут еще песка.

Летом у Натальи гостит внучка Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Ташаре, как говорит директор ДК Елена Алексеевна, 25 торговых точек на три тысячи человек населения. Женщина со смехом недоумевает, куда им столько. Но магазинов в селе и правда много. Возле одного такого мы встречаем Светлану и Вячеслава.



Светлана приехала в Ташару из Ивановской области. Она долгое время работала на Севере, а потом решила перебраться к живущим здесь сестрам. Однажды на Мошковском вокзале женщина встретила Вячеслава, который тоже переезжал в Ташару. У пары к тому моменту уже были взрослые дети, им обоим оставалось не так долго до пенсии, и они решили строить совместный быт. Пара живет вместе уже 17 лет.

— Моя старшая сестра собирала книги. У нас их в коллекции семь тысяч где-то. И все наши соседи ходили к нам читать, брали книги, потом возвращали. Я еще работала в это время, когда сестра Галечка была жива, — вспоминает Светлана.

Вячеслав переехал в Ташару из Самарской области Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Вячеслав, когда переехал, тоже еще несколько лет работал — с 65 до 68 лет. У него есть квартира в Новосибирске, куда он приезжал в рабочие будни. Сейчас эту квартиру мужчина оставил сыну, а сам занимается сельским хозяйством: выращивает разные ягоды, а главная его гордость — виноград. Он даже делает из него вино для себя.



Местное фермерское хозяйство жителям Ташары больше не принадлежит. Раньше в селе жил фермер, который давал работу местным, но недавно всё продал — по слухам, туркам, но новых владельцев еще никто не видел. Других крупных фермеров в селе нет.

«Раньше жизнь кипела, а сейчас просто существуем»

Раньше в Ташаре было крупное предприятие, а теперь жителям приходится ездить на работу в другие села и города Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Ташаре есть небольшое лесоперерабатывающее предприятие. Пилорамы и двух рабочих можно увидеть недалеко от реки из-за железного забора. Но местные относятся к этому бизнесу снисходительно. Как признается Юрий Грехнев, заместитель главы администрации Ташаринского сельсовета, с прошлым ЛПК это не сравнится.

В 2023 году, по его словам, снова была принята программа, по которой в Ташару планируют перенести из центра Новосибирска речной порт (предыдущую приняли несколько лет назад), но каких-то конкретных документов нет до сих пор.

— Железная дорога зависит от порта, так я понимаю. Если будет порт, будет железная дорога. Но, по крайней мере, всё, что было, всё снесли, и ничего не реставрируется, — объясняет Юрий Грехнев.

Юрий Грехнев всю жизнь прожил в Ташаре, а сейчас работает в сельской администрации Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Порт здесь номинально остается, и в прошлый, и позапрошлый год на него завозили щебень, а потом отправляли куда-то на Север. В этом году даже этого движения в порту нет.

— Еще когда ЛПК был, у нас был речпорт, по крайней мере 4−5 теплоходов всегда стояли. И была пристань даже. Была лодочная станция. Там разрушено красное здание — это был радиоузел. Раньше жизнь кипела, а сейчас просто существуем, — заключает сотрудник сельсовета.



Несмотря на то, что село стоит на берегу реки, там очень мало туристов Источник: Андрей Бортко/ NGS.RU











Обсуждение порта в Ташаре возобновилось весной этого года. Как рассказали в пресс-службе Министерства транспорта Новосибирской области, 26 марта прошли встречи с представителями ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта», ФБУ «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей», Корпорацией развития Новосибирской области, Ассоциацией судовладельцев Сибири, Союзом транспортников, экспедиторов и логистов Сибири, ООО «РЕЧФЛОТ».

По итогам обсуждения было принято решение, что нужно разрабатывать новую научно-исследовательскую работу. А для этого необходимо переработать технико-экономическое обоснование.

— Учитывая, что средства на данные цели в областном бюджете Новосибирской области не предусмотрены, требуются внебюджетные источники, — добавили в Министерстве транспорта.

Власти не выделили деньги на разработку документации по переносу порта в Ташару Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Впервые о развитии порта в Ташаре заговорили в 2014 году. Тогда Владимир Путин подписал перечень поручений, в которых говорилось, что нужно развивать альтернативы автомобильным дорогам, то есть железнодорожный и водный транспорт. В Новосибирской области такой возможностью стал Ташаринский порт.



В ДК работники и жители несколько лет мучились из-за протекающего потолка, и в прошлом году им его починили Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Обновление порта в Ташаре, как пишет Минтранс, должно решить проблему с неразвитостью рынка интегрированных транспортных услуг. Это в первую очередь касается перевозок, в которых участвуют как минимум два вида транспорта. В Ташаре, например, предусмотрена пересадка с речного транспорта на железную дорогу.

Сейчас внутренний водный транспорт выступает как отдельное логистическое звено, и из-за этого большинство пользователей не имеют к нему доступа.

Жилье в Ташаре довольно доступное: дома стоят от 700 тысяч рублей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В том же 2014 году исследовательский институт Нижнего Новгорода провел научно-исследовательскую работу, но она уже не актуальна.

Сегодня в рамках транспортной стратегии до 2030 года требуются реконструкция и восстановление внутренних водных путей на реке Обь, утверждают в Минтрансе.

В селе есть небольшой музей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Говоря о порте в Ташаре, некоторые предполагают, что, возможно, нужно переносить городской порт из Новосибирска в Мошковский район. Но заместитель директора по учебно-производственной работе Новосибирского речного колледжа Галина Рамазанова, говоря о перспективах села, предлагает туризм.

— Я знаю, что существовала идея делать экскурсионное обслуживание в Ташаре — там же находится острог. Можно сделать там парк, перенести туда дома старинные. Туда уже можно ездить на экскурсии, — уверена Галина Рамазанова.

Во многих местах в Ташаре можно заметить следы прошлого Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Как рассказывает сотрудница колледжа, несколько лет назад она и студенты планировали туда съездить. Только дорога из Новосибирска по воде займет, по их расчетам, около 16 часов, а на машине до Ташары можно доехать меньше чем за два часа.

— В тот год уровень воды в Оби упал, и мы в сентябре, когда студенты начинают учиться, не смогли туда на нашем теплоходе проехать. Существует эта проблема, нужны дноуглубительные работы. Там можно было бы открыть порт, но переносить полностью новосибирский порт — это нереально, — считает Галина Рамазанова.

Много молодых людей уезжает из Ташары Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Даже для многих предприятий, по мнению преподавателей, это будет неудобно, так как они находятся в черте города. Но Галина Рамазанова настаивает, что порт в Ташаре должен быть — хоть какой-то.

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