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Страна и мир обзор Россиянка погибла на отдыхе в Казахстане, умерла прима-балерина Большого театра: новости за 8 июля

Россиянка погибла на отдыхе в Казахстане, умерла прима-балерина Большого театра: новости за 8 июля

Главные события уходящего дня

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Марине Кондратьевой было 90 лет

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 июля.

Умерла Марина Кондратьева

На 91-м году жизни умерла прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева. Об этом сообщили в пресс-службе Большого.

— В ночь на 8 июля на 91-м году жизни скончалась выдающаяся русская балерина, народная артистка СССР Марина Кондратьева. Она была балериной ярко выраженного лирико-романтического дарования. Невесомая, воздушная, поэтичная, одухотворенная, она была великолепной Марией («Бахчисарайский фонтан»), Джульеттой («Ромео и Джульетта») и выдающейся Жизелью, — говорится в сообщении на сайте.

Артистке присуждали множество званий и наград — заслуженная артистка РСФСР (1961 год), народная артистка РСФСР (1965), народная артистка СССР (1975), Орден Почета (2001), а также специальную премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

Подробнее об артистке можете прочитать здесь.

Пожар в краснодарской бухте

Вечером 7 июля в бухте Инал Краснодарского края загорелся лес. Базы отдыха экстренно эвакуировали, площадь огня составила 1,2 га. Для тушения привлекали вертолеты и около сотни спасателей. Информация об этом появилась в оперштабе региона.

Огонь распространяется очень быстро

Очевидцы рассказали порталу 93.RU, что пожар произошел после того, как туристы запустили сигнальную ракету. Туапсинские полицейские начали проверку по факту возможного поджога.

— В настоящее время устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.

Пожар удалось ликвидировать вечером 8 июля.

Итоги выборов во Франции

Во Франции подведены итоги второго тура парламентских выборов, прошедших 7 июля. Результаты опубликовали на сайте правительства.

На первом месте — коалиция левых «Новый народный фронт» (NFP), получившая 182 места (у Союза левых — 146 мест, у социалистической партии — два, у экологов — одно). На втором — президентская коалиция «Вместе!» с 168 местами (у партии Эммануэля Макрона «Возрождение» — 148 мест, у группы «Горизонты» — шесть мест). На третьем — правая коалиция с 143 местами (в том числе у «Национального объединения» Марин Ле Пен — 88 мест).

Внеочередные выборы были назначены президентом Эммануэлем Макроном после победы на выборах в Европарламент правых кандидатов от партии Марин Ле Пен.

Усыпление бродячих собак

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал закон, разрешающий усыпление бродячих животных. Он вступит в силу 15 июля, гласит информация на сайте региона.

Согласно документу, отлову подлежат все животные без владельцев, включая стерилизованных собак с несмываемыми метками и признаками домашнего животного. Их поместят в пункты временного содержания, где специалисты будут пытаться найти животным новых хозяев. Усыпление допустимо в случаях, когда собака неизлечимо больна или представляет опасность для других животных или человека. Животных также могут усыплять, если они находятся в стае из трех и более особей или признаны невостребованными.

Другие новости

За ночь силы ПВО уничтожили два беспилотника над территориями Белгородской и Воронежской областей, сообщили в Минобороны. Днем под обстрел попало село Никольское Белгородского района. По данным губернатора региона, погибли два человека, еще двое получили ранения.

Во время отдыха в Казахстане погибла 40-летняя россиянка. ТАСС со ссылкой на МЧС страны сообщает, что трагедия произошла на озере Шалкар. Женщина получила удар молнией и погибла до приезда медиков. После произошедшего на всех водоемах страны усилили меры безопасности, отметили в ведомстве.

МЧС России заявило о резком росте числа утонувших в этом году детей. По данным министерства, с начала лета в РФ произошло 1238 происшествий на воде, в которых погибли 1056 человек. 187 из них — дети.

Владимир Путин встретился с победителями конкурса «Это у нас семейное» и обсудил вопросы, которые касаются темы материнского капитала, выплат для семей с детьми, налогового вычета и даже специальных праздников. Что предложил сделать президент, читайте в этом материале.

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Умерла балерина Театр Пожар Краснодарский край Выборы Франция Усыпление бродячих собак Магадан ВСУ Беспилотники Спецоперация на Украине Удар молнии Казахстан Утонул ребенок МЧС
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Комментарии
15
Дед Митрич
8 июля 2024, 23:36
Удар более 40 ракетами был нанесен по Киеву. Были разрушены детская больница (онкологический, операционный и реанимационный блоки), уничтожен подъезд многоэтажного жилого дома, а так же поражены другие военные объекты (магазин, родильный дом, гостиничный комплекс). Есть убитые и раненные.
Гость
8 июля 2024, 23:49
Были же люди, как люди, и вдруг-все сразу стали.........Парадокс❗
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