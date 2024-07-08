Россиянка погибла на отдыхе в Казахстане, умерла прима-балерина Большого театра: новости за 8 июля

Марине Кондратьевой было 90 лет Источник: РИА Новости











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 8 июля.



Умерла Марина Кондратьева

На 91-м году жизни умерла прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева. Об этом сообщили в пресс-службе Большого.



— В ночь на 8 июля на 91-м году жизни скончалась выдающаяся русская балерина, народная артистка СССР Марина Кондратьева. Она была балериной ярко выраженного лирико-романтического дарования. Невесомая, воздушная, поэтичная, одухотворенная, она была великолепной Марией («Бахчисарайский фонтан»), Джульеттой («Ромео и Джульетта») и выдающейся Жизелью, — говорится в сообщении на сайте.



Артистке присуждали множество званий и наград — заслуженная артистка РСФСР (1961 год), народная артистка РСФСР (1965), народная артистка СССР (1975), Орден Почета (2001), а также специальную премию «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.



Подробнее об артистке можете прочитать здесь.

Пожар в краснодарской бухте

Вечером 7 июля в бухте Инал Краснодарского края загорелся лес. Базы отдыха экстренно эвакуировали, площадь огня составила 1,2 га. Для тушения привлекали вертолеты и около сотни спасателей. Информация об этом появилась в оперштабе региона.

Огонь распространяется очень быстро Источник: dzhubga / T.me

Очевидцы рассказали порталу 93.RU, что пожар произошел после того, как туристы запустили сигнальную ракету. Туапсинские полицейские начали проверку по факту возможного поджога.

— В настоящее время устанавливаются свидетели и очевидцы произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.



Пожар удалось ликвидировать вечером 8 июля.

Итоги выборов во Франции

Во Франции подведены итоги второго тура парламентских выборов, прошедших 7 июля. Результаты опубликовали на сайте правительства.



На первом месте — коалиция левых «Новый народный фронт» (NFP), получившая 182 места (у Союза левых — 146 мест, у социалистической партии — два, у экологов — одно). На втором — президентская коалиция «Вместе!» с 168 местами (у партии Эммануэля Макрона «Возрождение» — 148 мест, у группы «Горизонты» — шесть мест). На третьем — правая коалиция с 143 местами (в том числе у «Национального объединения» Марин Ле Пен — 88 мест).



Внеочередные выборы были назначены президентом Эммануэлем Макроном после победы на выборах в Европарламент правых кандидатов от партии Марин Ле Пен.



Усыпление бродячих собак

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал закон, разрешающий усыпление бродячих животных. Он вступит в силу 15 июля, гласит информация на сайте региона.



Согласно документу, отлову подлежат все животные без владельцев, включая стерилизованных собак с несмываемыми метками и признаками домашнего животного. Их поместят в пункты временного содержания, где специалисты будут пытаться найти животным новых хозяев. Усыпление допустимо в случаях, когда собака неизлечимо больна или представляет опасность для других животных или человека. Животных также могут усыплять, если они находятся в стае из трех и более особей или признаны невостребованными.



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