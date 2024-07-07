Умерла директор советского Центрального телевидения, учившая Екатерину Андрееву: новости за 6 июля

Аза Лихитченко была одной из первых ведущих программы «Время». Источник: oxu.az











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 июля.



Умерла директор советского Центрального телевидения

В возрасте 86 лет ушла из жизни диктор Центрального телевидения Аза Лихитченко, которая была одной из первых ведущих программы «Время». Об этом сообщили в эфире Первого канала.



Лихитченко была москвичкой, росла без отца, пропавшего без вести в Великую Отечественную. Девушка, с детства чувствовавшая тягу к актерскому ремеслу, окончила школу-студию МХАТ, где была однокурсницей Владимира Высоцкого. Тогда ровесники не замечали в нем будущей звезды, и его ухаживания красавица Аза не принимала, хотя тот даже просил ее руки: была влюблена в другого.



В ту же студенческую пору девушка по объявлению прошла конкурс на телевидение и в 1960 году была принята на работу. В эфир программы «Время» она выходила с ее основания в 1968 году. И на телеэкранах появлялась до 1993 года. А потом стала директором дикторского отдела и воспитывала молодежь — в том числе Екатерину Андрееву.



Бывшего главу района в Дагестане Омарова задержали по уголовному делу

Уволенного после терактов экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали по уголовному делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Задержанного подозревают в отмывании денег.



Экс-чиновника увезли в Махачкалу, судя по всему, в статусе подозреваемого Источник: администрация МP «Сергокалинский район»











— Он подозревается по части 4 статьи 174.1 УК («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере»)», — сказал собеседник агентства.



Омарова задержали в своем доме в селе Сергокала и сразу увезли в Махачкалу, сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.

Омарова отстранили от должности на следующий день после теракта в Дагестане, одним из исполнителей которого оказался его сын. Боевики напали на церковь и синагогу в Дербенте и Махачкале 23 июня. Погибли 22 человека. Пятеро террористов были ликвидированы.



В Бурятии 70 человек отравились едой из местного кафе

В бурятском Гусиноозёрске 70 человек отравились едой из кафе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Республике Бурятия.

— В инфекционное отделение Гусиноозёрской центральной районной больницы обратилось 70 заболевших, в том числе 39 несовершеннолетних с признаками острого гастроэнтерита средней степени тяжести, — говорится в сообщении.



Источник: прокуратура Республики Бурятия

15 человек, в том числе десять детей, госпитализировали. Остальные пациенты на амбулаторном лечении. Количество пострадавших растет (ранее сообщалось, что их 44). В инфекционном отделении местной больницы развернуты дополнительные места.

В Волгограде произошел взрыв на насосной станции, есть погибшие

В Волгограде на канализационно-насосной станции ООО «Концессии водоснабжения» произошел взрыв газа. Обрушилось железобетонное перекрытие кровли здания. Есть погибшие, а под завалами до сих пор находятся люди. Подробнее о происшествии — в нашем материале.

Осколки разлетелись по всей улице Источник: читатель V1.RU

В момент происшествия на территории станции находились восемь сотрудников. Пока известно о двух погибших и трех пострадавших. В Следственном комитете заявили, что точное число жертв еще устанавливается.



В момент взрыва можно увидеть вспышку света Источник: XY Волгоградъ / Telegram

Под завалами после взрыва газа на насосной станции в Волгограде могут быть три человека. Пострадавшие, по предварительным данным, находятся в нормальном состоянии, сообщил замгубернатора региона Олег Николаев.



Так выглядело здание после взрыва Источник: читатель V1.RU











Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Работы на месте происшествия продолжаются.



ФАС требует взыскания 17 миллионов с компании из дела генерала Иванова

ФАС требует взыскания 17 миллионов рублей с компании «Олимпситистрой». Об иске пишет ТАСС. Известно, что Федеральная антимонопольная служба требует взыскать деньги в федеральный бюджет. Из чего складывается сумма иска — неизвестно.



«Олимпситистрой» и руководство компании фигурируют в уголовном деле генерала Минобороны Тимура Иванова о взятке. Его задержали вечером 23 апреля. По версии СК, чиновник вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд Минобороны.



Российские борцы решили не ехать на Олимпийские игры

Федерация спортивной борьбы России и сами спортсмены приняли решение не ехать на Олимпийские игры в Париж. Причина кроется в результатах отбора.



Официальное заявление опубликовано на сайте федерации. В нем сказано, что российские борцы, несмотря на жесточайшие условия, смогли получить 16 олимпийских лицензий из 18. В итоговый список МОК включил только десятерых. Как отмечает федерация, шесть из них «далеко не лидеры сборной России».



— Международный олимпийский комитет стал преградой на пути Абдулрашида Садулаева к третьей олимпийской вершине, не дал возможности выступить Заурбеку Сидакову, Зауру Угуеву, Мусе Евлоеву и другим борцам сборной России, а Объединенный мир борьбы утратил последний шанс на то, что Олимпийские игры — это соревнования сильнейших, — сказано в заявлении.

