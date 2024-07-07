Умерла директор советского Центрального телевидения, учившая Екатерину Андрееву: новости за 6 июля

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 6 июля.
Умерла директор советского Центрального телевидения
В возрасте 86 лет ушла из жизни диктор Центрального телевидения Аза Лихитченко, которая была одной из первых ведущих программы «Время». Об этом сообщили в эфире Первого канала.
Лихитченко была москвичкой, росла без отца, пропавшего без вести в Великую Отечественную. Девушка, с детства чувствовавшая тягу к актерскому ремеслу, окончила школу-студию МХАТ, где была однокурсницей Владимира Высоцкого. Тогда ровесники не замечали в нем будущей звезды, и его ухаживания красавица Аза не принимала, хотя тот даже просил ее руки: была влюблена в другого.
В ту же студенческую пору девушка по объявлению прошла конкурс на телевидение и в 1960 году была принята на работу. В эфир программы «Время» она выходила с ее основания в 1968 году. И на телеэкранах появлялась до 1993 года. А потом стала директором дикторского отдела и воспитывала молодежь — в том числе Екатерину Андрееву.
Бывшего главу района в Дагестане Омарова задержали по уголовному делу
Уволенного после терактов экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова задержали по уголовному делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Задержанного подозревают в отмывании денег.
— Он подозревается по части 4 статьи 174.1 УК («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере»)», — сказал собеседник агентства.
Омарова задержали в своем доме в селе Сергокала и сразу увезли в Махачкалу, сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев.
Омарова отстранили от должности на следующий день после теракта в Дагестане, одним из исполнителей которого оказался его сын. Боевики напали на церковь и синагогу в Дербенте и Махачкале 23 июня. Погибли 22 человека. Пятеро террористов были ликвидированы.
В Бурятии 70 человек отравились едой из местного кафе
В бурятском Гусиноозёрске 70 человек отравились едой из кафе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Республике Бурятия.
— В инфекционное отделение Гусиноозёрской центральной районной больницы обратилось 70 заболевших, в том числе 39 несовершеннолетних с признаками острого гастроэнтерита средней степени тяжести, — говорится в сообщении.
15 человек, в том числе десять детей, госпитализировали. Остальные пациенты на амбулаторном лечении. Количество пострадавших растет (ранее сообщалось, что их 44). В инфекционном отделении местной больницы развернуты дополнительные места.
В Волгограде произошел взрыв на насосной станции, есть погибшие
В Волгограде на канализационно-насосной станции ООО «Концессии водоснабжения» произошел взрыв газа. Обрушилось железобетонное перекрытие кровли здания. Есть погибшие, а под завалами до сих пор находятся люди. Подробнее о происшествии — в нашем материале.
В момент происшествия на территории станции находились восемь сотрудников. Пока известно о двух погибших и трех пострадавших. В Следственном комитете заявили, что точное число жертв еще устанавливается.
Под завалами после взрыва газа на насосной станции в Волгограде могут быть три человека. Пострадавшие, по предварительным данным, находятся в нормальном состоянии, сообщил замгубернатора региона Олег Николаев.
Возбуждено уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ». Работы на месте происшествия продолжаются.
ФАС требует взыскания 17 миллионов с компании из дела генерала Иванова
ФАС требует взыскания 17 миллионов рублей с компании «Олимпситистрой». Об иске пишет ТАСС. Известно, что Федеральная антимонопольная служба требует взыскать деньги в федеральный бюджет. Из чего складывается сумма иска — неизвестно.
«Олимпситистрой» и руководство компании фигурируют в уголовном деле генерала Минобороны Тимура Иванова о взятке. Его задержали вечером 23 апреля. По версии СК, чиновник вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг при проведении работ для нужд Минобороны.
Российские борцы решили не ехать на Олимпийские игры
Федерация спортивной борьбы России и сами спортсмены приняли решение не ехать на Олимпийские игры в Париж. Причина кроется в результатах отбора.
Официальное заявление опубликовано на сайте федерации. В нем сказано, что российские борцы, несмотря на жесточайшие условия, смогли получить 16 олимпийских лицензий из 18. В итоговый список МОК включил только десятерых. Как отмечает федерация, шесть из них «далеко не лидеры сборной России».
— Международный олимпийский комитет стал преградой на пути Абдулрашида Садулаева к третьей олимпийской вершине, не дал возможности выступить Заурбеку Сидакову, Зауру Угуеву, Мусе Евлоеву и другим борцам сборной России, а Объединенный мир борьбы утратил последний шанс на то, что Олимпийские игры — это соревнования сильнейших, — сказано в заявлении.
В итоге исполком федерации, тренеры и спортсмены приняли единогласное решение — на Олимпиаду не поедет никто.