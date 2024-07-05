Самый народный тест по географии: угадайте город России по честному отзыву

В интернете можно встретить и довольно необычные претензии к российским городам

Проблемы России — это не только дураки и дороги. Жителям почти каждого населенного пункта есть на что пожаловаться, причем по многим негативным отзывам можно угадать город, о котором идет речь. Хотите попробовать? Тогда ответьте, какие 10 городов так не понравились комментаторам в интернете.