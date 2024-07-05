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Страна и мир тест Самый народный тест по географии: угадайте город России по честному отзыву

Самый народный тест по географии: угадайте город России по честному отзыву

Думаете, везде жалуются на одно и то же?

363
1 комментарий
В интернете можно встретить и довольно необычные претензии к российским городам

Проблемы России — это не только дураки и дороги. Жителям почти каждого населенного пункта есть на что пожаловаться, причем по многим негативным отзывам можно угадать город, о котором идет речь. Хотите попробовать? Тогда ответьте, какие 10 городов так не понравились комментаторам в интернете.

ТЕСТПройден 59 раз
1 / 10
«Кругом битые бутылки, окурки, куча отморозков на улицах, бродячих собак, ни одной ценной культурной достопримечательности. МРОТ здесь около 19 тысяч, транспорт дорогой: проезд на маршрутке или автобусе — 45 рублей. Метро в городе нет»
  • Архангельск
  • Тюмень
  • Краснодар
  • Новороссийск
2 / 10
«На высоком берегу какой-то явно не очень здоровый ум понастроил уродливых домов. Современный, но громоздкий стадион подавил своим выпирающим животом уникальное место слияния двух рек»
  • Нижний Новгород
  • Пермь
  • Красноярск
  • Псков
3 / 10
«Море считается, наверное, главной достопримечательностью данного города. Но увы и ах, сброс канализационных стоков производится без очистных сооружений прямо в бухту Амурского залива. Там же купаются дети»
  • Уссурийск
  • Комсомольск-на-Амуре
  • Владивосток
  • Хабаровск
4 / 10
«Единственный город, где пропагандируют ненависть к собакам! От этого люди их отстреливают на глазах у детей средь бела дня! Собак истязают в этом городе»
  • Чита
  • Элиста
  • Нягань
  • Нарьян-Мар
5 / 10
«Если когда-то <...> и был духовным центром, то сегодня это не так. Климат на любителя, в целом Сибирь есть Сибирь. Полимерный завод вносит свои коррективы в экологию. Медицина на уровне села»
  • Томск
  • Омск
  • Якутск
  • Тобольск
6 / 10
«Жители не любят россиян. За 6 дней несколько раз услышала: "Мы — другое государство". Смотреть по большому счету там нечего. Если вам не нужен янтарь, думаю, тратить деньги нет смысла»
  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Грозный
  • Калининград
7 / 10
«Город давным-давно не герой и давным-давно не портовый. Повсюду торгаши, военные, и очень хорошо работает полиция, да и гвардия появилась — контролирует народ. Многие стремятся переехать»
  • Таганрог
  • Мурманск
  • Архангельск
  • Санкт-Петербург
8 / 10
«С уходом Ю. Н. Мищерякова город покатился по наклонной и сейчас больше напоминает райцентр. На то, что это областной центр, указывают разве что торговые центры да наличие областного правительства»
  • Оренбург
  • Орел
  • Северодвинск
  • Казань
9 / 10
«Сообщение с другими городами России — только авиа. Нет у нас ни поездов, ни электричек. Из общественного транспорта — автобусы и микроавтобусы. Весь автопарк грязный и старый»
  • Благовещенск
  • Петропавловск-Камчатский
  • Барнаул
  • Биробиджан
10 / 10
«Грязно во дворах, в центре города, в парках — всё в фекалиях птиц. Нет набережной на реке Оке. Исторически сложилось так, что в городе был утрачен кремль, но могли бы построить набережную!»
  • Калуга
  • Рязань
  • Коломна
  • Волоколамск

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Комментарии
1
Гость
5 июля 2024, 12:08
7/10 если собрать все описания всех городов, то получится наш ПылеГрязеСибирск
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