Самый народный тест по географии: угадайте город России по честному отзыву

Проблемы России — это не только дураки и дороги. Жителям почти каждого населенного пункта есть на что пожаловаться, причем по многим негативным отзывам можно угадать город, о котором идет речь. Хотите попробовать? Тогда ответьте, какие 10 городов так не понравились комментаторам в интернете.
«Кругом битые бутылки, окурки, куча отморозков на улицах, бродячих собак, ни одной ценной культурной достопримечательности. МРОТ здесь около 19 тысяч, транспорт дорогой: проезд на маршрутке или автобусе — 45 рублей. Метро в городе нет»
- Архангельск
- Тюмень
- Краснодар
- Новороссийск
«На высоком берегу какой-то явно не очень здоровый ум понастроил уродливых домов. Современный, но громоздкий стадион подавил своим выпирающим животом уникальное место слияния двух рек»
- Нижний Новгород
- Пермь
- Красноярск
- Псков
«Море считается, наверное, главной достопримечательностью данного города. Но увы и ах, сброс канализационных стоков производится без очистных сооружений прямо в бухту Амурского залива. Там же купаются дети»
- Уссурийск
- Комсомольск-на-Амуре
- Владивосток
- Хабаровск
«Единственный город, где пропагандируют ненависть к собакам! От этого люди их отстреливают на глазах у детей средь бела дня! Собак истязают в этом городе»
- Чита
- Элиста
- Нягань
- Нарьян-Мар
«Если когда-то <...> и был духовным центром, то сегодня это не так. Климат на любителя, в целом Сибирь есть Сибирь. Полимерный завод вносит свои коррективы в экологию. Медицина на уровне села»
- Томск
- Омск
- Якутск
- Тобольск
«Жители не любят россиян. За 6 дней несколько раз услышала: "Мы — другое государство". Смотреть по большому счету там нечего. Если вам не нужен янтарь, думаю, тратить деньги нет смысла»
- Москва
- Санкт-Петербург
- Грозный
- Калининград
«Город давным-давно не герой и давным-давно не портовый. Повсюду торгаши, военные, и очень хорошо работает полиция, да и гвардия появилась — контролирует народ. Многие стремятся переехать»
- Таганрог
- Мурманск
- Архангельск
- Санкт-Петербург
«С уходом Ю. Н. Мищерякова город покатился по наклонной и сейчас больше напоминает райцентр. На то, что это областной центр, указывают разве что торговые центры да наличие областного правительства»
- Оренбург
- Орел
- Северодвинск
- Казань
«Сообщение с другими городами России — только авиа. Нет у нас ни поездов, ни электричек. Из общественного транспорта — автобусы и микроавтобусы. Весь автопарк грязный и старый»
- Благовещенск
- Петропавловск-Камчатский
- Барнаул
- Биробиджан
«Грязно во дворах, в центре города, в парках — всё в фекалиях птиц. Нет набережной на реке Оке. Исторически сложилось так, что в городе был утрачен кремль, но могли бы построить набережную!»
- Калуга
- Рязань
- Коломна
- Волоколамск