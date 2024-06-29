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Страна и мир обзор Экс-ведущую «Вестей» признали иноагентом, под Курском погибла семья из-за беспилотника: новости 29 июня

Экс-ведущую «Вестей» признали иноагентом, под Курском погибла семья из-за беспилотника: новости 29 июня

Главные события уходящего дня

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11 комментариев
Пять человек погибли из-за атаки украинского дрона в Курской области

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 июня.

Новые иноагенты

В обновленный список иноагентов попали шесть человек. Среди них: журналистка «России-1» Фарида Курбангалеева, которая вела программу «Вести», политолог Константин Пахалюк и бывший член СПЧ (Совет по правам человека. — Прим. ред.), юрист Илья Шаблинский.

Кроме того, в реестр вошли бывший вокалист московской рок-группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин, расследователь-журналист и активист Александр Шуршев, а также петербургский политик Дарья Хейкинен.

Бывшую журналистку Фариду Курбангалееву заочно арестовали 26 июня. Ее обвинили в публичном оправдании терроризма и внесли в список террористов и экстремистов. МВД России также объявило ее в розыск. С 2007 по 2014 год Курбангалеева вела новостные программы на телеканале «Россия-1». Уже несколько лет она живет в Чехии.

Подробнее о других иноагентах можете прочитать здесь.

Пожар в Подмосковье

В ночь с 28 на 29 июня в подмосковной Балашихе загорелось общежитие. По данным МЧС, погибли пять человек. Причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета, заявили в пресс-службе СК по Московской области. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (109 УК РФ). Кто именно понесет ответственность за гибель людей, пока неизвестно.

Из-за возгорания возбудили уголовное дело

В ведомстве отметили, что причиной гибели людей, среди которых были четыре женщины, стало отравление продуктами горения.

Местные жители выдвинули и другие версии случившегося.

Атаки ВСУ

За ночь силы ПВО сбили шесть беспилотников над территориями Тверской, Брянской, Белгородской областей и Республики Крым, сообщили в МО РФ. Еще один БПЛА атаковал Курскую область — в результате удара погибли пять человек, в том числе двое детей. Еще четверых жителей ранило осколками ракет в Севастополе. По данным главы региона, их госпитализировали с травмами легкой степени тяжести.

По факту обстрела деревни Городище в Курской области возбудили уголовное дело о терроризме, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В ведомстве отметили, что устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к теракту.

Арест собственницы сгоревшей высотки

Татьяну Белоусову, собственницу сгоревшей высотки во Фрязино, отправили под домашний арест до 24 августа. Суд вынес решение 29 июня, через 4 дня после пожара, в котором погибли 8 человек.

— С учетом признания вины, наличия на иждивении двух малолетних детей и других характеризующих данных о личности обвиняемой, прокурор возражал против ходатайства следователя об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу и просил суд избрать домашний арест, — сообщили в прокуратуре Московской области.

Собственницу здания бывшего НИИ отправили под домашний арест

По версии следствия, владелица здания, в котором до 1990-х годов располагался НИИ «Платан», вступила в сговор с ранее задержанными и отправленными в СИЗО фигурантами дела — заместителем гендиректора управляющей компании ООО «Исприн» Юрием Фоминым и представителем собственника здания Антоном Спешиловым, у которого погиб отец во время пожара. Сговорившись, они смогли зарабатывать на собственности, несмотря на то, что здание было на конкурсных торгах. Они сдавали помещения в аренду, при этом не следили за зданием — отсутствовал контроль за техническим состоянием электропроводки, а также они игнорировали требования пожарной безопасности помещений.

На допросе фигуранты подтвердили, что фактически пожарную безопасность в здании никто не проверял, несмотря на многочисленные проблемы, заявили в СК.

ПО ТЕМЕ
Минюст Иноагенты Пожар Подмосковье Погибшие Следственный комитет Теракт ВСУ Беспилотники Спецоперация на Украине Фрязино Суд
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Комментарии
14
Гость
29 июня 2024, 23:35
я ваще ничо не понила !
Гость
30 июня 2024, 00:01
Байден не будет президентом. Очень сомнительно пришел в 2020 проиграв Трампу. И натворил столько на этой Украине.
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