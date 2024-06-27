Обмен пленными, извинения за теракт и крушение поезда: новости 26 июня

В Россию вернулись 90 военнопленных из Украины Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 26 июня.



Подозреваемые в пожаре

Пожар, вспыхнувший в подмосковном Фрязино днем 24 июня, удалось ликвидировать. От огня в бывшем здании НИИ «Платан» погибли шесть человек, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Причиной трагедии, отмечает агентство, стал пробой электросети.

Силовики задержали подозреваемых — им грозит до десяти лет тюрьмы.

— В рамках расследования уголовного дела о гибели людей в результате пожара в административно-промышленном здании во Фрязино (ч. 3 ст. 238 УК РФ) следователем ГСУ СК России по Московской области задержан заместитель генерального директора ООО «Исприн», а также представитель собственника здания, — сообщили в Следственном комитете.



Подозреваемых обвиняют в том, что они не смогли обеспечить сотрудникам должную безопасность Источник: ГСУ СК России по Московской области

— Заместитель генерального директора данной фирмы, вступив в сговор с представителем собственника здания, оказывал арендаторам услуги по предоставлению им помещений для ведения своей деятельности, при этом получал от них денежные средства за коммунальные услуги, в частности за электричество, не обеспечив в свою очередь безопасность данных услуг, выразившуюся в отсутствии контроля за техническим состоянием электропроводки и нарушении требований пожарной безопасности помещения, — добавили в СК.



Подробнее о причинах пожара читайте в материале наших коллег из MSK1.RU.

Обмен пленными

Россия и Украина обменялись военнопленными. Как сообщили в Минобороны РФ, в страну вернулись 90 человек, которым грозила смертельная опасность. Их доставили самолетами военно-транспортной авиации в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в госпиталях. Также военным оказывается психологическая помощь.

— Парни уже поделились хорошими новостями со своими близкими, теперь их ждет долгожданная встреча, — добавили в ведомстве.

Бойцов доставили в Москву самолетами военно-транспортной авиации Источник: Минобороны РФ / T.me

Сообщается, что в возвращении российских военных из плена гуманитарную помощь оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Отмена санкций

Основатель Трубной металлургической компании Дмитрий Пумпянский и его жена выиграли иск по отмене санкций ЕС. Об этом сообщает РБК.

— Суд отменяет решение Совета от 14 сентября 2022 года о внесении изменений в решение об ограничительных мерах. Предписывает Совету Европейского союза понести свои собственные расходы и оплатить расходы, понесенные господином Пумпянским, — говорится в документе.



Дмитрий Пумпянский занимает 42-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes. Его состояние оценивается в 3,3 миллиарда долларов. На момент наложения ограничений бизнесмен контролировал 90% Трубной металлургической компании и входил в состав совета директоров, а также был президентом и бенефициаром «Синары». После введения санкций бизнесмен покинул эти посты.



Индексация пенсий

Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам. Законопроект предполагает, что работающие пенсионеры с 2025 года вновь смогут рассчитывать на ежегодное повышение пенсий, однако индексация за период с 2016 по 2024 год будет проводиться по прежним правилам — после увольнения.

Как объяснял ранее глава Минтруда Антон Котяков, для расчета размера прибавки в 2025 году за базу будет использоваться размер пенсии с учетом всех прошедших индексаций, включая периоды 2016–2024 годов. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, среднее минимальное увеличение пенсии после проведения индексации должно составить примерно 1300 рублей.



По оценке Госдумы, решение сохранит в экономике сотни тысяч граждан, которые должны выйти на пенсию в этом или следующем году. Особо важен закон будет для социальной сферы, в том числе медицины, где есть большой дефицит специалистов. О нем ранее говорил министр здравоохранения Михаил Мурашко.



Подробнее о том, как будет работать закон, мы рассказывали ранее.



Аресты после теракта в Дагестане

Шестерых сыновей экс-главы Сергокалинского района арестовали в Дагестане, пишет ТАСС. Накануне Магомеда Омарова признали виновным в мелком хулиганстве, теперь по этой статье проходят его родственники. Они получили от десяти до 15 суток, сообщает телеграм-канал SHOT.

Братья Омаровы записали видео с извинением:

— Уважаемые дагестанцы, братья и сестры, мы — семья Омаровых, глубоко скорбим за произошедшее. Мы всегда были против экстремизма и терроризма. Просим у всех семей пострадавших прощения за подлый террористический акт, который совершил наш брат. Ради Аллаха, простите нас!

Источник: SHOT / T.me

Напомним, 23 июня вооруженные мужчины в черном устроили стрельбу в дагестанских Махачкале и Дербенте. По информации ТАСС, боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС. В бою с террористами погибли 16 полицейских. Был убит священник, в ходе стрельбы скончались мирные жители.

Всю актуальную информацию о произошедшем вы можете найти здесь.

Крушение поезда

В Республике Коми сошел с рельсов пассажирский поезд. Состав двигался по маршруту Воркута — Новороссийск. По последним данным, пострадали 70 человек, десять из них в тяжелом состоянии. О погибших не сообщается.

Причиной аварии стал паводок, из-за которого размыло железнодорожное полотно. Часть медиков и спасателей не может добраться до места крушения — из-за бездорожья и затопленных зон.



Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности. Виновным грозит до двух лет лишения свободы.



«Я чуть не умерла от страха», — признается одна из пассажирок Источник: 112 / T.me