«Страх держится две недели». Эксперты рассказали, как изменится туризм в Дагестане после теракта

Республика Дагестан — популярное направление внутреннего туризма. Эксперты фиксируют до 30% увеличения турпотока ежегодно Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Продажи гостиничных услуг в Дагестане на фоне теракта упали в среднем на 3–7%, рассказали нашим коллегам из MSK1.RU в Российском союзе туриндустрии (РСТ). По словам вице-президента компании Дмитрия Горина, количество аннулированных броней при этом несущественное. На это в том числе повлияло разрешение авиакомпаний и железнодорожного перевозчика на перебронирование билетов.



— Туристы будут внимательно отслеживать информацию, здесь очень большую роль играет информация о реальном положении дела, о безопасности.

Дагестан — популярное направление, каждый год по нему мы фиксируем рост популярности турпотоков на 30%. Дмитрий Горин, вице-президент РСТ

В прошлом году — 1 миллион 700 тысяч человек, это очень много для такого региона, — сказал собеседник портала.



В Ассоциации туроператоров (АТОР) MSK1.RU сообщили, что компания зафиксировала аннулирование броней менее чем у 1% тех туристов, которые должны были заехать на этой неделе. Продажи туров в Дагестан ежедневно продолжаются, добавил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Мы восстановили маршрут. В воскресенье, когда были все эти трагические события, нам пришлось изменить программы, где-то сократить, куда-то мы не поехали, поскольку был введен режим КТО (контртеррористической операции. — Прим. ред.). В понедельник режим был отменен, и сейчас мы реализуем план поездки в полном объеме, — отметил он.

По подсчетам владельца и генерального директора туристической компании «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, сейчас туристический рынок теряет 10–15% продаж в Дагестан ежедневно.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Последние три года рост минимум 25−30%. Этот год — не исключение, [зафиксировали рост продаж] где-то на 20%. Сейчас имеем -10, -15%. Но через две недели пойдет на +10, +15, +20%, — отметил эксперт. — Две недели — это максимальный срок, пока люди помнят о плохом. Если через это время идут только позитивные новости, люди забывают и продажи начинают идти по новой.

MSK1.RU поговорил с местным экскурсоводом Мухтаром — он рассказал, что не заметил изменения в количестве туристов.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— Различий я не почувствовал. Может, из-за погоды [экскурсии отменились], а так люди ездят, катаются. Я на море был, проблем нет — уже полпляжа приезжих, — добавил он.

Мнение туристов

Корреспондент MSK1.RU поговорил с туристами на пляже в Дербенте о том, как они ощущают себя в городе и как узнали о трагедии.

Семейная пара Елена и Владимир приехали в Дербент из Кирова. Когда в городе звучали выстрелы, они летели через Москву.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











— У нас утром на следующий день была уже оплачена экскурсия, вот решали ночью, было неясно, отменят ее или нет. В итоге к утру уже сняли режим КТО (режим контртеррористической операции. — Прим. ред.), и мы поехали.



В турпоездку отправились все, кто собирался, кроме одной женщины из компании. Она перенервничала из-за случившегося и отказалась от экскурсии.



Дмитрий приехал с сыном из Белгородской области в Дербент 18 июня. Вечером воскресенья он возвращался с экскурсии по «пескам»: в республике находится крупнейший песчаный бархан в Европе. До дома добрались к 10 часам — только тогда обо всём и узнали.



— Белгород обстреливают каждый день практически. Нас это не пугает. Многие говорят, много туристов уехало, мы остались, — добавил турист.



Администратор одной из гостиниц в Дербенте рассказал MSK1.RU, что в воскресенье кто-то всё же экстренно поменял свои планы на отдых — в их отеле слетели 5 броней.



Но все, кто был уже, так и остались. Довольно быстро всё стихло, так что всё нормально будет, не думаю, что меньше туристов будет. администратор гостиницы в Дербенте

Источник: Городские порталы