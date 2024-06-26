Молчала почти 20 лет: Селин Дион рассказала, почему завершила карьеру, и показала, как мучается от неизлечимой болезни

Селин Дион выпустила документальный фильм I am: Celine Dion Источник: соцсети











Канадская певица Селин Дион скрывала свой редкий диагноз 17 лет. В документальном фильме I am: Celine Dion, артистка подробно рассказала о болезни. Последние годы ее заболевание — синдром скованности мышц — не давало певице выходить на сцену. Приступы, которые были похожи на удушье, не позволяли ей петь.

Синдром мышечной скованности — состояние, при котором мышцы туловища и живота со временем становятся напряженными и увеличиваются в объеме. Мышцы рук и ног страдают в меньшей степени. Синдром мышечной скованности не лечится и может привести к инвалидности.

Певица решила поделиться кадрами, показать, насколько прогрессирует заболевание. На видео поп-исполнительница лежит на кушетке, кричит и плачет. В таком состоянии Дион не может контролировать свое тело и испытывает сильные боли.



Селин Дион скрывала неизлечимую болезнь Источник: Daily Mail

Болезнь Селин Дион не лечится, но врачи стараются замедлить ее. Судя по всему, в данный момент артистка чувствует себя лучше, она уже выходит на публику и надеется вернуться на сцену.

Селин Дион — одна из самых известных канадских певиц. Ее альбом, выпущенный в 1995 году «D'eux», — самый продаваемый франкоязычный альбом всего времени. Популярные песни Дион: The Power of Love, The Colour of My Love, Because You Loved Me.