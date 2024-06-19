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Страна и мир обзор Прямо на границе: почему могут изъять загранпаспорт и не выпустить из страны в последний момент

Прямо на границе: почему могут изъять загранпаспорт и не выпустить из страны в последний момент

Проверьте документы сейчас, чтобы не испортить себе отпуск

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13 комментариев
Если вы должны были сдать загранпаспорт, но не сделали этого, его заберут пограничники

Сезон отпусков начался, и многие уже если не пакуют чемоданы, то как минимум задумываются о планах на отдых. Чтобы эти планы не сорвались в последний момент, стоит проверить, всё ли у вас в порядке с документами и нет ли каких-либо ограничений на выезд. В 2023 году были обновлены правила изъятия загранпаспорта. В этом материале — актуальная информация и причины, из-за которых поездка может сорваться в последний момент.

Для изъятия загранпаспорта должна быть веская причина

Поправки в закон о порядке выезда за границу вступили в силу в декабре 2023 года, тогда же было опубликовано постановление правительства, которое уточняет порядок изъятия загранпаспорта на границе. Теперь правила обязывают некоторых граждан сдать загранпаспорт на хранение — это люди, имеющие допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям, подозреваемые или обвиняемые по уголовным статьям, осужденные, сотрудники и экс-сотрудники ФСБ (в течение пяти лет после увольнения), призывники, которые уже получили повестку. Куда именно сдавать паспорт, зависит от ситуации: это может быть и МВД, и Следственный комитет, и служба судебных приставов, и другие ведомства.

Если при прохождении погранконтроля выяснится, что человек относится к одной из этих категорий, а загранпаспорт куда положено не сдал, то документ заберут прямо на границе. Но если у вас есть доступ к совершенно секретным данным или вас подозревают в уголовном преступлении, то вы об этом наверняка знаете. С повестками пока тоже всё понятно — вручать их должны лично в руки. Это правило изменится, когда начнет действовать электронный реестр повесток, но до этого еще несколько месяцев — ожидается, что он будет готов к ноябрю 2024 года.

Ограничить выезд также могут за долги, которые были переданы службе судебных приставов. Причем сумма долга зависит от того, кому вы должны: если речь идет об алиментах, то запретить выезд могут даже за 10 тысяч рублей, если долг, например, перед банком — 30 тысяч. Если ФССП вынесла решение об ограничении выезда, то на границе также могут изъять загранпаспорт.

Еще одна причина для изъятия загранпаспорта на границе — недостоверные сведения в нём. А точнее, отличие сведений в паспорте от сведений в базе данных пограничников. Это может быть, например, неверно указанная фамилия, непохожие фотографии, разница отметок о пересечении границы в системе и загранпаспорте.

Сохраните эту памятку и заранее проверьте загранпаспорт

Также изъять загранпаспорт могут, если он имеет так называемые признаки недействительности — бланк документа поврежден или изношен настолько, что не все данные владельца видны, нарушены алгоритмы внесения данных (например, дата указана в неверном формате), повреждена фотография, сделаны лишние отметки или записи.

Не выпустить могут с подозрительным паспортом — если пограничники увидят признаки подделки документов: неправильный бланк или шрифт, несоответствие фотографии и даже опечатки. Был, например, прецедент, когда россиянина, имеющего второе гражданство, не выпустили в страну проживания, поскольку в графе «место рождения» потерялась буква «ч» в названии города Петропавловска-Камчатского.

Правильность фото и написания имени вы спокойно можете оценить визуально, как и общее состояние паспорта. Если документ у вас не поддельный, в хорошем состоянии, все буквы и цифры в нём на месте и фотография правильная, никаких вопросов к вам возникнуть не должно. В начале 2024 года появлялась информация, что некоторым гражданам выдали неправильно оформленные паспорта из-за сбоя в системе. Ошибка якобы закралась в шрифт и отличить «правильный» паспорт от «неправильного» можно по цифрам 7 и 1 — семерка должна быть с изгибом, а единичка — без палочки снизу.

Официально сбой в системе никто так и не подтвердил, однако для собственного спокойствия можете сверить и шрифты — требования к ним установлены приказом МВД в 2021 году. Образец правильного шрифта — на инфографике ниже.

Так должен выглядеть правильный шрифт в загранпаспорте

Вы в этом году едете в отпуск за границу?

Конечно, а как же!
Буду по России путешествовать
Я предпочитаю на даче отдыхать
У меня на заграницы денег нет
У меня и отпуска-то нет
Мне выезд запретили
После этой статьи сомневаюсь, пойду проверю загранпаспорт

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