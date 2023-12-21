«Оспорить изъятие не получится». У россиян при выезде за границу стали отбирать «неправильные» загранпаспорта

С 11 декабря вступят в силу поправки в 114-ФЗ о порядке въезда и выезда за границу. Сотням тысяч россиян придется сдать свои загранпаспорта, в том числе тем у кого есть долги. Ранее мы рассказывали, кому, когда и куда надо их отдавать, а главное — что будет, если этого не сделать.

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