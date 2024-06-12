Без работы, денег и знания языка: россиянин отсидел в тюрьме, чтобы попасть в США через Мексику

Перебравшись в США через мексиканскую тюрьму, татарстанец сразу начал работать и путешествовать по штатам Источник: 116.RU

Весной 2022 года 29-летний Линар Ханнанов из Татарстана внезапно решил, что хочет уехать жить в США. Спонтанная мысль не осталась всего лишь мечтой, молодой человек сразу же приступил к воплощению ее в жизнь. Не зная толком никаких нюансов эмиграции, не уверенный в том, получится у него это или нет, Линар рискнул и сейчас ни о чем не жалеет.

— У меня не было абсолютно никаких сроков, я себе не ставил дедлайна, когда я вернусь. То есть я знал, что можно будет вернуться в любой момент, если что-то пойдет не так. Это всегда было как запасной вариант, если ничего не получается. Но это крайняя мера, на которую я пойду в совершенно исключительных случаях или до тех пор, пока меня не выгонят, — объясняет парень.



Перебираться в Штаты Линар решил через Мексику — просто подошел к забору на пересечении границ Техаса и Мексики и сказал, что хочет стать американцем. Вначале он провел 5 суток на пограничном контроле с еще сотней человек, а затем его на 62 дня отправили в иммиграционную тюрьму.

— На всех надели наручники, на ноги — цепи. Сначала довезли на автобусе до взлетной полосы, а потом был полет на самолете до штата Луизиана — и после снова на автобусе до штата Миссисипи, — вспоминает Линар.