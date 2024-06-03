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Страна и мир обзор Резкий поворот в деле Блиновской, аферисты зарабатывают на смерти Заворотнюк: новости за 3 июня

Резкий поворот в деле Блиновской, аферисты зарабатывают на смерти Заворотнюк: новости за 3 июня

Главные события уходящего дня

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Мошенники рассылают сообщения с просьбой о деньгах от имени мужа актрисы

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 3 июня.

Блиновская заявила о банкротстве

«Королева марафонов» Елена Блиновская подала заявление о банкротстве, указано на сайте Арбитражного суда Москвы. Если суд примет утвердительное решение, имущество блогера продадут на аукционе, рассказал ТАСС адвокат Вячеслав Голенев.

По его словам, Блиновской также запретят руководить юрлицами и занимать должности в кредитных и страховых организациях.

— Предпринимателя освободят от долгов, кроме случая отказа в освобождении ввиду недобросовестного поведения, — отметил адвокат.

Блогер уже погасила более 140 миллионов рублей налоговых задолженностей. Общий долг Блиновской составлял 918 миллионов рублей. Однако, по данным Shot, он растет на 500 тысяч рублей в день. Прямо сейчас женщина должна ФНС более 1,4 миллиарда рублей.

Поправки в Налоговый кодекс

В Госдуму внесли пакет изменений в Налоговый кодекс. Он состоит из пяти законопроектов, которые рассмотрят во внеочередном порядке в течение 30 дней. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова.

— Этим пакетом вносятся поправки в закон о бюджете на 2024 год, одновременно вносятся изменения в Бюджетный кодекс, в закон о ежегодной выплате работающим родителям, изменяется закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, совершенствуется налоговая система, — рассказал политик.

Он добавил, что заседания комитета по бюджету будут транслировать в интернете — для максимальной открытости и публичности.

Бузова vs Мизулина

Ольга Бузова столкнулась с хейтом после концерта в Уфе, выступив в День защиты детей в не по-детски откровенном костюме. Из одежды на ней и ее танцевальной группе поддержки были только чулки со стразами и боди с ремнями. Сначала образ певицы бурно обсуждали горожане, а после дело дошло и до городской мэрии и депутатов.

Ко всеобщему осуждению присоединилась Екатерина Мизулина — глава Лиги безопасного интернета.

— В Уфе случилась своя «голая вечеринка» — в День защиты детей Ольга Бузова вышла на сцену в крайне откровенном наряде. Всё это посмотрело огромное количество детей и подростков. Жители региона очень возмущены этой ситуацией. И я с ними солидарна, — написала Мизулина. — Я не вижу никакой разницы между нашумевшей «голой вечеринкой» и выступлением в таком образе в День защиты детей.

В таком образе Бузова выступила на VK Fest в Уфе

Некоторые не остановились на одном обсуждении — и направили жалобы в Следственный комитет РФ.

— Представленные сведения приняты для изучения и принятия мер реагирования в пределах компетенции ведомства, — сообщили в СК.

В то же время фанаты Ольги Бузовой как могут отбивают своего кумира. Оставшись в восторге от ее выступления, они говорят, что ее аудитория давно привыкла к таким нарядам певицы.

Скандальное выступление показали наши коллеги из UFA1.RU.

Закон об иноагентах

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что подписал закон об иноагентах. Он вступил в силу.

Ранее президент республики Саломе Зурабишвили наложила на закон вето, но 28 мая парламент его преодолел. Повторно принятый законопроект был снова направлен Зурабишвили, у которой было пять дней на то, чтобы его подписать. В обратном случае документ подписывает и публикует спикер парламента — что и произошло.

В Грузии шли массовые митинги против принятия закона. У парламента выстраивались толпы, силовики проводили жесткие задержания, а студенты устраивали забастовки. Подробнее о спорном законопроекте можете прочитать здесь.

СДЭК возобновил работу

В СДЭК полностью наладили работу сервиса после масштабного сбоя. Большую часть задержанных посылок уже выдали, с оставшимися планируют решить вопрос в ближайшее время, сообщили в компании. Личные кабинеты и приложение работают в привычном режиме.

Ответственность за кибератаку взяла на себя хакерская группировка Head Mare. По предварительной информации, хакеры использовали вирус-шифровальщик и лишили компанию базы данных. Проблемы в работе начались еще 26 мая.

Аферисты пытаются заработать на смерти Заворотнюк

В Сети публикуют сообщения от имени супруга скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк. Петр Чернышев якобы просит россиян о финансовой помощи — тем не менее вдовец сообщил ТАСС, что это фейк.

— Поделать с этим, к сожалению, ничего не возможно. Происходило, происходит и будет происходить. Это ужасно, кощунственно. Я не понимаю, почему такие люди есть. Бог им судья, — сказал Чернышев.

Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая после пяти лет борьбы с раком мозга. Посмотрите, как актрису провожали в последний путь. Подробнее о болезни артистки мы рассказывали здесь.

ПО ТЕМЕ
Елена Блиновская Блогер Банкротство Суд Госдума Налоговый кодекс Ольга Бузова Екатерина Мизулина Грузия Иноагенты СДЭК Анастасия Заворотнюк Мошенники
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