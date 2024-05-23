Единственная приграничная с Россией страна Европы закрыла въезд туристам из РФ

Туристы не смогут попасть в Норвегию ни самолетом, ни через границу в Мурманской области Источник: Дарья Пона / 74.RU











Начиная с 29 мая Норвегия перестанет пускать в страну туристов из России. Даже с шенгенской визой россияне не смогут ни влететь в аэропорты страны, ни пересечь границу через Мурманскую область. Новые правила опубликованы на сайте норвежского правительства.



— Гражданам России, целью которых являются туризм и другие несущественные поездки, будет отказано во въезде через внешнюю границу, — сказано на сайте правительства. — Ограничение распространяется как на тех, у кого есть визы, выданные Норвегией до ограничения визовой практики весной 2022 года, так и на визы, выданные другими странами шенгенского соглашения.



Исключение сделают для граждан России, которые приезжают в Норвегию к близким родственникам, а также для работы или учебы.

