Одна выбирала свадебное платье, другая — стала звездой кантри: удивительная судьба сиамских близнецов Шаппелл

Несмотря на общее тело, сестры выросли совсем разными людьми Источник: TheRandomVideoFactory / YouTube.com











Мир узнал о Лори и Джордж Шаппелл в девяностых — неразлучные сестры появились на ток-шоу Мори Повича и поразили зрителей историей своей жизни. После этого про сиамских близнецов сняли несколько документальных фильмов, позвали на эпизодическую роль в медицинский сериал, а также включили в Книгу рекордов Гиннесса. Сестры скончались в 62 года и за это время прожили удивительную жизнь, которая заставляет верить, что в мире нет ничего невозможного.



Источник: Городские порталы

Сестры Шаппелл родились 18 сентября 1961 года в штате Пенсильвания. Младенцы оказались соединены в области головы — из-за того, что около 30% мозга и кровеносной системы пары были общими, врачи не могли их разделить и считали, что близнецы не доживут и до 30 лет.



Источник: TheRandomVideoFactory / YouTube.com











В отличие от Лори, которая родилась здоровой, у второй близняшки диагностировали расщепление позвоночника, из-за чего уже в детском возрасте ее рост сильно замедлился и сестру приходилось перевозить на инвалидной коляске.



Всю свою юность Шаппелл прожили в интернате для умственно отсталых — суд постановил, что мать и отец сиамских близнецов не смогут должным образом ухаживать за ними. Напуганные и растерянные родители не смогли доказать обратное.



— Мы научились заботиться о себе с самого раннего возраста и даже получали отличные оценки в школе. Мы должны были доказать, что можем жить самостоятельно, — рассказывала Лори.

Источник: TheRandomVideoFactory / YouTube.com











Достигнув совершеннолетия, сестры начали добиваться независимости. Юридические разборки сиамских близнецов привлекли жену губернатора Пенсильвании — вместе им пришлось долго доказывать местным чиновникам, что у заключенных в интернате сестер всё в порядке с интеллектом.



После 24 лет жизни они наконец-то стали свободны и перебрались в собственную квартиру, где у каждого было свое личное пространство: сиамские близнецы не раз подчеркивали, что уважают частную жизнь друг друга и право на личное время, отдых и отношения.



— После долгих юридических разборок мы стали независимыми, и теперь у нас есть квартира с двумя спальнями. Мы чередуем ночи, когда мы спим в комнатах друг друга. Моя комната гораздо более девчачья и отражает мою личность, — делилась Лори.

Источник: Associated Press / YouTube.com











Несмотря на свое положение, сиамские близнецы выросли абсолютно разными людьми: каждая из сестер проживала свою насыщенную жизнь.



— Так случилось, что мы срослись и одна часть тела у нас общая, — объясняла Лори журналистам Discovery. — Скажу так: я не соединенный близнец. У меня своя жизнь. Я — Лори Линн Шаппелл.

Лори оказалась прирожденной домохозяйкой, которая обожала гулять по супермаркетам. Девушка долгое время работала в прачечной в больнице, а в свободное время любила ходить в боулинг и даже получила несколько трофеев на чемпионатах.



Со временем Лори наладила и личную жизнь — девушка встречалась с несколькими мужчинами. С одним парнем Лори даже обручилась, но, к сожалению, свадьба так и не состоялась — жених погиб в автокатастрофе.

Источник: Biologymosco / YouTube.com











Джордж же оказалась прирожденным карьеристом и шоуменом. Долгое время она работала над разработкой оборудования для людей с ограниченными возможностями, спроектировала специальную инвалидную коляску, а также приспособление для собак-инвалидов.



Но главное свое призвание она нашла в музыке — в 90-е годы ее заметил продюсер и помог стать успешным кантри-музыкантом. И даже получила музыкальную премию в номинации «Лучший новый кантри-исполнитель», а также гастролировала по всему миру, выступая в Европе и Японии.

Источник: Gummybearcavity / YouTube.com

Источник: Associated Press / YouTube.com











Сиамские близнецы ушли из жизни, когда им было 62 года. Всякий раз, когда сестер спрашивали, хотят ли они разделиться, — ответ был один.

