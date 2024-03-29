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Страна и мир обзор Россиянам станет проще получить шенгенскую визу: главные новости 28 марта

Россиянам станет проще получить шенгенскую визу: главные новости 28 марта

Рассказываем о самом важном, что случилось в этот день, в коротком дайджесте

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Ранее о начале выдачи «шенгена» жителям России заявили в посольстве Болгарии

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 28 марта.

Кремль считает, что Telegram становится инструментом террористов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам Shot, что последнее время Telegram всё чаще используют террористы.

— Мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания. Потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос на глазах у нашего поколения, он всё больше становится инструментом в руках террористов, — заявил Песков.

При этом, отвечая на вопрос о возможной блокировке Telegram на территории России, пресс-секретарь президента отметил, что никаких планов по ограничениям мессенджера сегодня нет.

Российские музыканты выпустили совместный альбом на стихи Магомаева

Российские исполнители записали и выпустили альбом «Голос мой услышь» в поддержку всех, кто пострадал в теракте в «Крокус Сити Холле». В него вошли 12 песен Муслима Магомаева, в честь которого дали название концертной площадке, на которой случилась трагедия.

В записи приняли участие Баста, Валерия, Ваня Дмитриенко, «Любэ», «Три дня дождя», Полина Гагарина, MACAN, Стас Михайлов, HammAli, Navai, Люся Чеботина, Владимир Пресняков и другие. Организаторами записи альбома выступила «VK Музыка».

— Выпуск альбома — это акция российских исполнителей, музыкальных сервисов и всех слушателей, которые посчитают нужным и важным присоединиться к ней. Проект «Голос мой услышь» создан для того, чтобы люди помогали потерпевшим, просто слушая музыку, — заявили инициаторы проекта. — Всё то время, что люди посвятят прослушиванию композиций, конвертируется в деньги, которые пойдут на поддержку пострадавших.

Румыния начнет выдавать шенгенские визы россиянам

Начиная с 31 марта жители России смогут получить шенгенскую визу в посольстве Румынии. Об этом заявили сотрудники консульства.

Румыния будет выдавать единые (шенгенские) визы с 31 марта 2024 года. Единые визы, выданные после этой даты, позволят въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода, — заявили в посольстве страны.

Подать заявление на шенгенскую визу можно будет в консульствах в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

Напомним, что ранее о выдаче шенгенских виз россиянам с 1 апреля заявили в посольстве Болгарии.

Алла Пугачева впервые прокомментировала трагедию в «Крокус Сити Холле»

Алла Пугачева выложила пост в соцсетях впервые после трагедии в «Крокус Сити Холле».

— Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram*, — написала Примадонна.

Мнения подписчиков в комментариях разделились: пока одни благодарят Аллу Пугачеву за теплые слова, другие обвиняют артистку в попытке оправдаться за долгое молчание.

Также ранее Алла Пугачева попросила прощения в комментариях у певицы Манижи — Примадонна оставила сообщение под постом о том, что на выходцев из Средней Азии «обрушатся последствия» теракта.

* Экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ.

ПО ТЕМЕ
Дайджест Новости Кремль Телеграм Дмитрий Песков Музыканты Альбом Крокус Сити Холл Румыния Шенгенская виза Алла Пугачева
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