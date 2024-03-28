Добрые люди решили купить квартиру семье 14-летнего подростка, который спасал зрителей в «Крокусе». Как живет его семья сегодня

Артем — старший ребенок в многодетной семье Источник: Readovka / Telegram











Мама 14-летнего Артема Донскова из Волгограда — Александра — рассказала нашим коллегам из V1.RU, как живет семья после случившегося в «Крокус Сити Холле». Ее сын помог спастись людям во время страшной паники, пожара и стрельбы, он с двумя другими подростками-гардеробщиками выводил людей из ада.



Спасали людей, рискуя своей жизнью

Историю Артема мы уже рассказывали. Семья мальчика недавно переехала в Москву, до этого они жили в Волгограде. Вечером 22 марта Артем вместе с другими подростками вышел на смену в «Крокус Сити Холл», где работал всего пару месяцев.

— Я просто хотел быть независимым от родителей, иметь какую-то копейку, чтобы не просить у родителей. Для карманных денег, можно сказать. Они у меня и так были, но хотелось, чтобы всё-таки сам. И какой-то опыт в работе получить, — рассказывал он MSK1.RU.

Источник: Городские порталы

Артем рассказал, что о теракте они с коллегами узнали, когда сверху в гардероб повалила толпа перепуганных людей.



— Я был на минус первом этаже, когда услышал какие-то хлопки, часть людей спустилась к нам, — рассказал Артем. — Мы ничего не понимали, что происходит, что за звуки. Через несколько мгновений к нам прибежала девушка, которая работала в этот день в зале. Она забежала к нам и рассказала о стрельбе. Потом уже мы отчетливо услышали выстрелы. Сразу после этого толпа с криками побежала в сторону служебного помещения в гардеробе. Нам до этого рассказывали, куда бежать в случае опасности, проводили инструктаж, мы знали, что мы должны сделать и куда отвести людей. Мы распределили потоки и разделились с другими ребятами. Одних повели в сторону служебного выхода, вторых — в сторону эвакуационного.

При этом выход, предназначенный для экстренной ситуации, был открыт — ребятам очень повезло.



— Мы выводили людей к торговому центру «Вегас». Оттуда же отправляли всех в сторону МКАД и к станции метро, — рассказал Артем. — Мы до конца не понимали, что там произошло. Позже увидели, что «Крокус» горит. Люди в гардероб больше не бежали, мы вывели оттуда всех.



«У нас всё нормально, а у людей горе...»

Артем очень спокойный и старательный мальчик Источник: Александра Донскова











После многочисленных публикаций в СМИ о семье Артема стало известно многое: оказалось, что мама мальчика Александра, которая работала детским психологом, недавно осталась без работы, а в семье, помимо Артема, еще две девочки. При этом у семьи нет собственной квартиры в столице. Одно из федеральных изданий открыло сбор на квартиру для семьи Артема.



— Раньше женщина работала детским психологом, однако сейчас она уволилась, поэтому у них нет постоянного заработка. Семья переехала из Волгограда в Красногорск, где теперь снимает двухкомнатную квартиру и мечтает приобрести собственное жилье в ипотеку, — говорится в публикации Readovka. — Однако, по словам Александры, все банки им отказывают — они просто не принимают документы, хотя у семьи есть даже неиспользованный маткапитал. Сейчас то время, когда нужно всем вместе справляться с проблемами. Ведь именно это Артем с друзьями и сделал, когда помогал людям в «Крокусе».



В свою очередь, мальчик и его мама уже немного ошарашены вниманием.

— Да, мы снимаем жилье, — рассказала Александра. — После того, что сделал Артем, нам стало поступать очень много звонков от журналистов. Ощущение такое создалось, будто Артем спас планету, а не несколько человек. Он очень не привык к такому вниманию, уже даже устал немного от него. Про нас написали журналисты, написали так, будто мы какие-то неблагополучные. Но у нас всё нормально: да, нет своей квартиры, но это с тремя детьми не так-то просто.



«У людей большое горе, а мы справимся сами»

Александра Донскова рассказала, что к их семье сейчас действительно очень много внимания. Однако о публикациях, в которых призывают помочь семье, она только узнала.



— Я не знала об этом, возможно, журналисты хотели, чтобы это стало для нас сюрпризом. Но мне кажется, что все эти деньги лучше отдать семьям погибших и пострадавших после случившегося в Крокусе. У людей большое горе, а мы справимся сами, — рассказала Александра Донскова. — Очень приятно, что к нашим детям так отнеслась вся страна, мы благодарны и за внимание, и за тепло, и за доброту.

Мне просто стыдно и совестно принимать деньги у людей... Пусть они идут на помощь тем, кому сейчас плохо Александра Донскова

По словам Александры, мальчиков — и Ислама, и Артема — накануне днем наградила за спасение людей в «Крокус Сити Холле» детский омбудсмен Мария Львова-Белова.

Мальчиков наградили прямо в школе Источник: аппарат уполномоченного по правам ребенка











— Мы получили грамоту, сегодня нам сообщили, что мальчиков и девочку, которые работали в гардеробе и помогли выйти людям, наградят медалями в Общественной палате, — рассказала Александра. На сайте Общественной палаты России уже сообщили об этом, но дата награждения пока не называется. — Мы не просили ничего такого, не хотели, мы просто воспитывали своих детей, учили их человечности.



На сайте общественной палаты сегодня появилось сообщение о предстоящем награждении.



— В ближайшее время награду от Общественной палаты России получат люди, проявившие героизм и мужество в ходе теракта в «Крокус Сити Холле». В спасении людей во время стрельбы и пожара участвовал 14-летний Артем Донсков, который также подрабатывал в концертном зале. Сотрудница «Крокуса» София Мейер помогла заблокировать двери лож, а затем буквально под свист пуль вывела зрителей по лестнице на улицу. Охранник Алексей Осанушков увел людей в безопасное место, а после этого смог вывести их из горящего здания, — говорится в сообщении. — На счету этих людей сотни спасенных жизней, они достойны самого высоко признания и благодарности со стороны гражданского общества, отмечают в Общественной палате.



До этого наши коллеги рассказывали о героях этого страшного теракта в одном материале.



«Пусть нами гордится Волгоград»



Александра уже рассказывала, что семья давно переехала в Москву, но Артем несколько лет успел проучиться в Волгограде.



— После того, как в новостях появилась информация об Артеме, нам звонила первая учительница сына. Она плакала и говорила, что очень хорошо его помнит, благодарила за то, что он таким вырос. Знаете, очень приятно, что наши друзья, близкие, учителя, знакомые из Волгограда помнят нас, приятно, что Волгоград гордится. Пусть наш город гордится! Потому что мы — волгоградские, я там выросла, Артем там пошел в школу, — рассказала Александра.



После публикации V1.RU c редакцией связался адвокат Тимур Матвеев. Он пообещал подарить Артему, который увлекается киберспортом и айти-технологиями, новый компьютер.



— Да, Тимур нам его уже даже прислал, — рассказала Александра. — Сын очень благодарен, очень обрадовался. Но у нас не было времени даже забрать его.