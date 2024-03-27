В Госдуме обсудят возвращение смертной казни: главные новости на 26 марта

После теракта в «Крокус Сити Холле» разговоры о возвращении смертной казни возобновились Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и мы всегда готовы поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 26 марта.



Шойгу рассказал, нужна ли дополнительная мобилизация

Министр обороны Сергей Шойгу ответил на вопрос, понадобится ли в ближайшее время дополнительная мобилизация, чтобы создать безопасную зону у границ Белгородской области.



— Это полная глупость, — заявил Сергей Шойгу.



Слухи о дополнительной мобилизации распространяются уже не первый месяц, однако сейчас о ней заговорили на фоне регулярных обстрелов Белгородской области: ВСУ обстреливает прифронтовой регион ежедневно. Сегодня в результате атаки пострадали три человека — двое пожарных и одна женщина.



В Госдуме собираются обсудить отмену моратория на смертную казнь

В Госдуме обсудят отмену моратория на смертную казнь. О предстоящем первом этапе обсуждений в Общественной палате рассказали «Известия».



По словам издания, подготовку к обсуждению проблемы подтвердили Депутат госдумы от «Единой России» Александр Спиридонов и вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков. Александр Спиридонов отметил, что в Уголовный кодекс предлагается внести смертную казнь за терроризм.



Председатель Государственной думы Вячеслав Володин также прокомментировал возможность возвращения смертной казни. По его словам, для этого достаточно решения Конституционного суда.



— Насколько знаю, у нас и в Конституции, и в УК никто смертную казнь не отменял. Есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, в этом вопросе достаточно решения Конституционного суд, — заявил Володин.



Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль не участвует в дискуссии о возвращении смертной казни.



Глава ФСБ заявил, что террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл», готовила Украина

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал подробности теракта в «Крокус Сити Холле». В интервью журналисту Павлу Зарубину он заявил, что Украина способствовала подготовке теракта в «Крокусе».



— Мы считаем, они к этому причастны. И в зависимости от дальнейшего хода расследования мы будем стремиться к тому, чтобы получать фактический материал, — отметил Бортников. — Сейчас могу говорить лишь о том, что мы предварительно получили информацию, указывающую на ангажированность той стороны для этой акции (теракта. — Прим. ред.). Они готовились к этому, потому что группа уходила на Украину. И это факт, который мы получили в результате работы с агентами. Мы бы сделали всё необходимое, чтобы этого не произошло. Но то, что их там ждали, — это факт. Мы считаем, акцию готовили как сами радикалы-исламисты, так и, естественно, способствовали западные спецслужбы.



Бортников также добавил, что заказчик теракта еще не установлен, но силовики сделают всё, чтобы выявить организаторов. Он также заявил, что после теракта Россия примет ответные меры, и «все, кто совершает преступление в отношении России и российских граждан, являются законной целью».



Шварценеггеру установили кардиостимулятор

Сегодня стало известно, что актер Арнольд Шварценеггер перенес операцию на сердце — исполнителю роли Терминатора установили кардиостимулятор. Об этом рассказал сам Шварценеггер в своем подкасте Arnoldʼs Pump Club.



— В прошлый понедельник я перенес операцию, чтобы немного больше стать машиной: мне поставили кардиостимулятор, — пошутил актер.



Шварценеггер добавил, что сейчас он отлично себя чувствует, а всего через четыре дня после операции он уже успел выступить на мероприятии по защите окружающей среды.



76-летний актер страдает от врожденного порока сердца — ранее он уже перенес три операции, в ходе которых ему заменяли клапан легочной артерии.



Суд в Лондоне встал на сторону Джулиана Ассанжа

Высокий суд Англии и Уэльса разрешил Ассанжу оставаться в стране и продолжать оспаривать решение об экстрадиции в США. Также судья запросил гарантии у американских властей, что в случае возвращения в Америку основателю WikiLeaks не вынесут смертный приговор, отмечает Sky News.



Вашингтону дали три недели на выполнение этих условий. В противном случае Ассанж сможет оспорить решение об экстрадиции, принятое Великобританией в 2022 году.

