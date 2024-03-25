«И сейчас вижу здание, которого нет»: эксклюзивные фото из сгоревшей 6 лет назад кемеровской «Зимней вишни»

Мусорка на переднем плане была принесена спасателями и силовиками Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











На фоне трагедии в концертном зале Crocus City Hall, где от рук террористов и утроенного ими пожара погибли почти 150 человек, многие вспомнили про пожар в кемеровской «Зимней вишне». Ровно шесть лет назад, 25 марта 2018 года, в здании ТРЦ от отравления продуктами горения погибли 60 человек, большинство из которых дети.

Сегодня корреспонденты NGS42.RU вспоминают события тех страшных дней. Журналист Карина Миллер в своей колонке рассказала, что происходило в штабе ликвидации ЧС и спортивном зале, где собирали родственников пострадавших. А Александр Левчук публикует снимки из торгового центра — точнее, того, что от него осталось, — которые до этого никогда и никому не показывал.

— В торговый центр журналистов водили дважды: в среду, 28 марта, утром и вечером. Здание было аварийным, кое-где было заметно разрушение конструкций, поэтому нам сразу сказали, что трогать ничего нельзя и нужно как можно быстрее выйти из него. Проходить по помещениям, в которых за три дня до этого в ужасе метались в поиске выхода взрослые и дети, было жутко. Мне до сих пор тяжело в Парке ангелов, потому что вместо качелей и фонтанов я вижу обгоревшее, местами разрушенное здание, которого уже давно нет, — рассказывает журналист.



Кинозал, четвертый этаж

В зале № 2 погибло больше всего людей: 23 ребенка и 14 взрослых. Тела находили по всему залу, большую часть между первым рядом и местом, где был экран. Утверждалось, что билетер закрыла выход, чтобы в него не зашли безбилетники, но во время следствия это было опровергнуто: погибшие сами забаррикадировались, надеясь дождаться помощи. Спустя шесть лет люди поступили так же во время теракта в «Крокусе», но им, к счастью, удалось спастись.

Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











Парк «Круча», третий этаж

Пожар начался в парке «Круча» с «сухого» бассейна. Всё, что могло сгореть, превратилось в пепел. Остались только металлические конструкции от оборудования, кабельные мосты и вид из окна, выходящего на Знаменский собор. Из этого места удалось спастись всем.

Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











Контактный зоопарк «Ребятам о зверятах», третий этаж

В зоопарке в день трагедии было, по разным данным, около 200 животных: кролики, мини-пиги, козы, ежи и многие другие. Все они погибли. На третий день после трагедии о парке напоминали только выгоревшие и закопченные пожаром надписи на стенах.

Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











Источник: Александр Левчук / NGS42.RU











Источник: Александр Левчук / NGS42.RU









