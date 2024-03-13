В Волгограде преподавателя колледжа уволили за фото «неприличного» кактуса в служебном чате

В Сети появилось видео, на котором Алексей Жданов объясняет причины своего увольнения. Снято оно в комнате, где стоит очень много суккулентов:

— Вот тут у меня цветочки, кактусы, у меня большой стеллаж, — говорит в ролике Алексей Жданов. — Я давно занимаюсь выращиванием кактусов, и оказывается, знаете что? Почему меня исключили из чата? Потому что я сказал — смотрите, какая классная композиция! Вот! Представляете? Шелковистый кактус, немножко с колючками в керамическом горшке.