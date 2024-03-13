В Волгограде преподавателя колледжа уволили за фото «неприличного» кактуса в служебном чате

В Волгограде преподавателя колледжа управления и новых технологий имени Юрия Гагарина вынудили уволиться из-за фотографии кактуса, выложенной в рабочем чате. Фото растения кому-то показалось чрезвычайно возмутительным и оскорбляющим глубокие чувства морали и нравственности пожилых участниц беседы. Подробности — в материале V1.RU.
В Сети появилось видео, на котором Алексей Жданов объясняет причины своего увольнения. Снято оно в комнате, где стоит очень много суккулентов:
— Вот тут у меня цветочки, кактусы, у меня большой стеллаж, — говорит в ролике Алексей Жданов. — Я давно занимаюсь выращиванием кактусов, и оказывается, знаете что? Почему меня исключили из чата? Потому что я сказал — смотрите, какая классная композиция! Вот! Представляете? Шелковистый кактус, немножко с колючками в керамическом горшке.
— А вы как хотели? Я вам сейчас еще и не такие неприличные кактусы покажу. Вот совсем неприличный. Его я не стал показывать. Еще не так поймут. Вот еще есть большой. Видали? — возмущается Алексей Жданов. — Меня попросили прийти на беседу за то, что я выкладываю неприличные вещи в чатик кафедры. В итоге я вынужден был написать заявление по собственному желанию. Потому что каким-то дамам преклонного возраста показалось, что то, что я вам сейчас показал, — это неприличные вещи, это шутки ниже пояса!
Алексей Жданов заявил, что искать и находить неприличности можно во всём, было бы желание.
— Мне кажется, теперь и бутылки в магазине стоит запретить все в принципе. Кроме, пожалуй, тех, которые я использую для поливания своих кактусов, большие, 19-литровые. Их сложно с чем-то перепутать, — не скрывает сарказма педагог. — Вот такая история. У кого-то «пригорело» с кактусов. Всем моим студентам привет. Простите, что не могу больше у вас преподавать, не от меня это дело зависит. Оказывается, есть девушки, которые не понимают, что такое искусство, что такое цветок, что цветок — не всегда тюльпан. Я бы сказал, из-за чего это всё бывает. Но мне опять скажут, что я нецензурный и невоспитанный. Я невоспитанный, который вырастил этот кактус? Ему, кстати, 15 лет. Я его купил, подобрал ему хороший горшок, землю, пересадил его... И оказывается, я некультурный, я на что-то намекаю.
Сам Алексей Жданов в разговоре с корреспондентом V1.RU рассказал, что скандал начался в середине длинных выходных дней, посвященных Международному женскому дню.
— Всё началось в субботу, 9 марта, — рассказал уволенный преподаватель и любитель кактусов Алексей Жданов. — В этот день я в общий чатик прислал два кактуса, сказал, что немного не успели они к 8 Марта. Скинул сначала фотографию одного кактуса, а затем этого, в керамическом горшке. Горшок, кстати, ручной работы, пришел за пару дней до скандала.
Сразу после того как фотография была отправлена в чат, Алексея Жданова удалили из всех чатов, так или иначе связанных с колледжем. Мужчина три дня не мог понять — за что. На все его вопросы ответ был один — приходите на беседу.
— Я занятой человек, секретарь диссертационного совета, работаю в техническом университете. Зачем мне лишний раз ходить, кроме как на занятия, — продолжает Алексей Жданов. — В итоге сказал, что приходить не буду, если решили меня переупрямить, то напишу заявление по собственному желанию. То, что это вообще связано с кактусом, я узнал только вчера, и то это пришлось тянуть огромными клещами. Из-за чего всё это — я не понимал до вчерашнего вечера. Если бы они сразу сказали, мол, у вас сомнительная фотография, нам не нравится, удалите ее, пожалуйста, и сами удалитесь, — я бы понял. Но после того как меня три дня «морозили», а потом выяснилось, что всё это из-за кактуса, вот тут меня, что называется, «бомбануло» и понесло, я написал заявление. Студентов только жалко. Они и так знают, кто преподаватель, а кто нет.
Что же касается скандального кактуса, то, по словам Алексея Жданова, это его естественный вид:
— Эту же фотографию до скандала я выложил на странице автора, сделавшего горшок для кактуса. Она успела набрать около 50 лайков до того, как я ее скинул в чат, — недоумевает он. — Кто-то решил, что это какой-то намек, хотя, как мне сказали другие участники чата, иногда там чуть ли не полуголые мужские торсы выкладывали — и ничего. А тут — кактус.
В колледже, где работал преподаватель, на момент публикации материала не смогли сформулировать свою позицию, касающуюся скандала вокруг кактуса. Заместитель директора по учебной и методической работе колледжа Таисия Солодова записала координаты редакции и дала обещание непременно перезвонить позже, чтобы озвучить официальную точку зрения колледжа на конфликт. Аналогичный вопрос был задан в региональный комитет образования. Но на момент публикации ответы так и не поступили.
Мы следим за ситуацией.