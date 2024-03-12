«Отбили, гремит и сейчас». Местные жители — о том, что происходит в Курской области после попытки вторжения

Глава Курской области сообщил, что при обстреле поселка Тёткино был ранен один человек Источник: Артем Устюжанин / E1.RU, Подслушано Курск / Vk.com











В ночь на 12 марта несколько российских регионов атаковали беспилотники. Мы ведем онлайн-трансляцию, где рассказываем обо всём, что происходит сегодня в российских регионах.



Позже в Минобороны России сообщили, что украинская диверсионная разведывательная группа пыталась проникнуть в Курскую область. Наши коллеги из MSK1.RU пообщался с жителями региона и узнал, что происходит в регионе.



Стрелковый бой в Курской области: «Отбили, гремит и сейчас»



В Курской области пять районов граничат с Украиной. По словам главы региона Романа Старовойта, обстреляны были сёла Гуево и Горналь Суджанского района, деревня Успеновка Кореневского района и поселок Тёткино Глушковского района.

— В селе Гуево разрушений нет, в селе Горналь осколками посечены фасад одного дома, выбиты окна, а также забор и хозпостройки. Из-за перебитой линии электропередачи нет света. [В Успеновке] пострадавших и разрушений нет, — сообщил губернатор Курской области.



Роман Старовойт сообщил, что при обстреле поселка Тёткино был ранен один человек. Помимо массированного обстрела, была попытка прорваться диверсионно-разведывательной группы: «Стрелковый бой был, но никакого прорыва не было».



— Сегодня в Тёткино с трех сторон рвалась ДРГ. Бой с шести утра примерно. Отбили, гремит и сейчас. Но я надеюсь, что бьют наши. Надеюсь, что всё будет спокойно, — рассказала жительница Курской области, ссылаясь на информацию от своего супруга, который сейчас находится в Глушковском районе.



Местная жительница Марина Ткачева в соцсетях рассказала о том, что в Тёткино временно закрылись магазины и учреждения.



— Сегодня кошмар, больница не работает, магазины тоже, — написала женщина.

Сотрудница местного кафе «Радуга» в Тёткино подтвердила MSK1.RU, что большинство заведений и магазинов сегодня в связи с ситуацией, действительно, не работают.

— Мы вышли на работу только лишь для того, чтобы выполнить пару заказов на вынос, — уточнила она.

Ракетная опасность в Курске: «Гремит весь день»



Жители самого Курска пока до конца не понимают, как реагировать на сообщения об обстрелах. Как рассказала MSK1.RU курянка Юлия Вернидуб, сильный грохот в городе был слышен с примерно с 01:20 до 06:00–07:00. Хлопки звучат в течение всего дня. Губернатор Роман Старовойт призвал жителей Курска спрятаться в укрытия.

— Все по-разному реагируют. Допустим, моя знакомая сегодня не повела ребенка в школу и сама осталась дома. Но какое-то время посидев, поняла, что работать надо. Ребенка оставила дома одного, — поделилась с MSK1.RU местный журналист Оксана Саницкая.



По ее словам, утром общественный транспорт ходил в штатном режиме и, по обыкновению, был заполнен людьми. Вопросы о том, в каком режиме работают компании и госучреждения, решаются в индивидуальном порядке. С утра в городе не работают отделения некоторых банков и МФЦ, рассказали MSK1.RU местные жители.



— В некоторых школах были отменены занятия. Так же со студентами: они общаются в чатах о ситуации и о том, кто остается дома, — сказала наша собеседница. — Так долго в нашем городе ракетная опасность не сохранялась никогда. Уже больше половины суток.

Источник: Подслушано Курск / Vk.com











Источник: Подслушано Курск / Vk.com











Ракетную опасность в Курске не отменяли.



«В перерыв сходили на обед — процентов 30% частных точек не работает» Оксана Саницкая, жительница Курска

— Людей в точках торговли мало, в частности, продавцы просили купить побольше пирожков, чтоб не пропадали, — сказала Саницкая. — На улицах непривычно малолюдно. Моя коллега говорит, что утром не пришел ее автобус, который обычно приходит. Возможно, кто-то не вышел на линию, но мы не знаем точно об этом, это из серии предположений.





Жители следят за обновлениями по телевизору и в официальном Telegram-канале губернатора Курской области. По словам Оксаны, в городе часто бывает такое, что ракетная опасность объявляется ночью, а также в праздники и выходные дни.



«При ракетной опасности ночью некоторые просто идут ночевать с подушками в коридор» Оксана Саницкая, жительница Курска

Курская область была одним из регионов, которые этой ночью атаковали украинские беспилотники — в общей сложности дроны появились в девяти областях. По данным Минобороны, средства ПВО сбили 25 БПЛА.

