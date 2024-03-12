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Летать в Египет станет сложнее, а в РПЦ открыли школу блогеров: главные новости 11 марта

Обо всём важном, что произошло за день, мы расскажем в коротком дайджесте

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В школе блогеров для священников появились первые 10 выпускников

В течение дня появляется так много событий, что у нормального человека уследить за всем подряд просто не получается. На этот случай у вас есть мы. Наша редакция каждый день следит за тем, что происходит в стране и мире, и нам только в удовольствие поделиться с вами главными событиями дня. Сегодня подведем итоги 11 марта.

В Египет с техпосадкой

В Ассоциации туроператоров России рассказали, что несколько прямых рейсов чартерной авиакомпании Air Cairo в Египет будут происходить с технической посадкой в Анталье. Речь идет о самолетах, которыми летают туристы PEGAS Touristik и Coral Travel.

Как отмечают в АТОР, такое решение связано с техническими причинами, а сама техпосадка занимает около часа. При этом пассажиры в это время будут находиться на борту самолета.

Обратно пассажиры возвращаются в том же порядке — с техпосадкой на турецком курорте.

Представители PEGAS Touiristik объяснили, что речи о массовой отмене прямых рейсов нет.

В РПЦ запустили школу блогеров для священников

Русская православная церковь запустила пилотный образовательный курс для священников — блогеров и миссионеров. Как рассказал «Ведомостям» председатель синодального миссионерского отдела РПЦ, епископ Евфимий Луховицкий, ожидается, что в будущем курсы для православных блогеров станут регулярными, а проходить они будут на базе одного из православных университетов или высших духовных учебных заведений.

В школе православные блогеры будут учиться настраивать свет, продвигать свои видео и выражать правильное мнение. Первые 10 человек уже прошли обучение.

В России окончательно запретили рекламу у иноагентов

Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещать рекламу на информационных ресурсах иноагентов, а также рекламу таких ресурсов.

Как сообщается в документе, опубликованном на портале правовой информации, штраф за размещение рекламы для иноагента составит до 50 тысяч рублей для граждан и до 500 тысяч рублей — для юрлиц. В случае нарушения после двукратного привлечения к административной ответственности иноагенту будет грозить до двух лет лишения свободы. Штрафы для рекламных компаний и СМИ составят до 300 тысяч рублей.

«Уральский пельмень» Дмитрий Соколов устроил дебош в метро Екатеринбурга

Звезда команды КВН «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов наехал на компанию молодых людей в екатеринбургской подземке. По информации телеграм-канала SHOT, с компанией подростков актер сцепился после вечеринки в одном из баров.

— Он начал бодаться с подростками, которые, по их словам, шли мимо и просто захотели снять комика на видео, — пишет SHOT. — Соколов заявил, что парни сказали что-то неприятное некой девушке. Актер начал угрожающе идти на одного из них со словами: «Ты что, занимался?» Подростки попросили «убрать» агрессивного юмориста и не вырывать у них телефон.

В свою очередь, менеджер актера по имени Влад заявил, что видео постановочное. А человек с бутылкой просто использовал маску, чтобы быть похожим на Соколова.

— Да это не он (не Соколов. — Прим. ред.), это на него похож парень. Или просто какой-нибудь человек в силиконовой маске актера. Сейчас маски делают очень хорошего качества. Дмитрий Владимирович — добрейшей души человек, никогда он себе такого не позволит. Провокация какая-то. Не обращайте внимания, — сказал Влад.

И хотя заявлений ни от одной из сторон конфликта в полицию не поступало, екатеринбургские силовики начали проверку.

— Информация, размещенная в интернете, зарегистрирована в дежурной части отдела полиции № 5. Проверочные мероприятия поручено провести службе участковых уполномоченных. По итогам проверки представители МВД примут решение, — сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В правительстве поддержали идею освобождать контрактников от уголовной ответственности

Российское правительство поддержало законопроект, закрепляющий возможность освобождения от уголовной ответственности при заключении контракта с ВС РФ в период спецоперации. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого оказался проект отзыва кабмина.

Законопроект внесли в Госдуму 6 марта. Его авторы предлагают, в частности, освобождать от уголовной ответственности подозреваемых, обвиняемых и осужденных, если они заключили контракт с ВС РФ. Ранее мы рассказывали о других предлагаемых поблажках для преступников, которые готовы пойти служить.

ПО ТЕМЕ
РПЦ Египет Церковь Блогеры Россия Новости Дмитрий Соколов КВН Уральские пельмени
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