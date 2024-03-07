Интернет по карточкам: как Новосибирск стал частью глобальной Сети — через телефонные провода, форумы и клубы в подвалах

Поскольку объемы передаваемых данных поначалу были невелики, оплата услуг была повременной. Поэтому экономный (или просто небогатый) пользователь дозванивался до провайдера, быстро открывал нужные страницы и отключался — чтобы подключиться вновь, когда нужно будет отправиться куда-то дальше.

Разумеется, ни о каком прослушивании музыки в режиме реального времени разговор даже не шел. Популярным советом для пользователей тогда было отключить в браузере автоматическую загрузку изображений. Интересно, что там под пустым фоном? Ткни и загрузи отдельно.

