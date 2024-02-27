«Совершенно конкретный образ»: автор закона о ЛГБТ* объяснил, в каком виде лучше не появляться на улице

— В нормальной семицветная радуге есть голубой цвет, а в символе ЛГБТ* — нет. Можно любую историю довести до абсурда… В Ленобласти решили переименовать детский фестиваль «Радуга», я публично попросил: оставьте название. Нет претензий к радуге, — заявил автор закона.

* 30 ноября 2023 года Верховный суд признал «международное движение ЛГБТ*» экстремистским и запретил его деятельность на территории России.

