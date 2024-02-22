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«У нас не было ни света, ни воды»: в Новосибирск прилетел моряк, которого больше года не выпускали из Мозамбика

Виктор Абусагитов не был дома 13 месяцев

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Вениамин Кривицкий (слева), Виктор Абусагитов (справа)

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В Новосибирск прилетел моряк Виктор Абусагитов — он больше года провел в Мозамбике без возможности выбратсь оттуда.

По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры России, Виктор Абусагитов и еще один россиянин, Вениамин Кривицкий, находились на борту рыболовецкого судна Volopas, которое оказалось в порту Мапуту в Мозамбике. Команда корабля, который передвигался под флагом Камеруна, на восемь месяцев застряла в порту без еды и электричества.

В министерстве иностранных дел России рассказывали, что всего на судне было пять человек, среди которых двое соотечественников. После получения информации о положении россиян в Мапуту дипломаты направили обращение к местным властям. Причиной инцидента стал финансового-имущественный спор между компанией-владельцем судна и местной фирмой-агентом.

Моряки получали зарплату и могли выходить в порт Мапуту, на здоровье не жаловались. В январе 2024 года в МИД РФ указывали, что «вопрос с репатриацией моряков до сих пор решить не удалось».

К делу подключились представители Генеральной прокуратуры. В ведомстве сообщили, что представители компании, которая обслуживает судно Volopas, отказывались оформлять морякам документы для въезда и выезда из Мозамбика. Загранпаспорта россиян забрала местная миграционная служба.

— Таким образом, члены экипажа оказались «заложниками» финансово-имущественного спора между двумя иностранными компаниями, — рассказали в Генпрокуратуре России.

Еще одним препятствием возвращения россиян на Родину стало отсутствие правовых оснований по Конвенции о труде в морском судоходстве от 2006 года. Положения этого документа не распространяются на рыболовецкие суда, на котором как раз и находились россияне.

22 февраля новосибирец Виктор Абусагитов и его коллега Вениамин Кривицкий вернулись в Россию. В новосибирском аэропорту Абусагитов поговорил с журналистами.

— Мы не могли вылететь по причине агента. Можно сказать, были в заложниках у агента. А то, что нас сейчас, можно сказать, эвакуировали — большое спасибо Генеральной прокуратуре России. Они буквально в течение трех недель нас взяли, да забрали. Посольство российское тоже нам помогло, они нам привозили воду питьевую нормальную, потому что ни света, ничего у нас не было. Рад вернуться, 13 месяцев и четыре дня не был я дома. Тяжело, конечно, но ничего страшного, домой возвращаться радостно, особенно после такого срока, — рассказал моряк каналу РЕН ТВ.

Напомним, ранее участники кругосветной экспедиции Russian Ocean Way рассказали о новом этапе своего путешествия. Их предыдущее судно съели акулы.

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