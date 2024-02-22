«У нас не было ни света, ни воды»: в Новосибирск прилетел моряк, которого больше года не выпускали из Мозамбика

В Новосибирск прилетел моряк Виктор Абусагитов — он больше года провел в Мозамбике без возможности выбратсь оттуда.

По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры России, Виктор Абусагитов и еще один россиянин, Вениамин Кривицкий, находились на борту рыболовецкого судна Volopas, которое оказалось в порту Мапуту в Мозамбике. Команда корабля, который передвигался под флагом Камеруна, на восемь месяцев застряла в порту без еды и электричества.