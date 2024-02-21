В марте в России пройдет Всемирный фестиваль молодёжи

В марте в России на федеральной территории «Сириус» пройдет Всемирный фестиваль молодёжи. Как сообщили организаторы мероприятия, подготовка к нему выходит на завершающую стадию. Ожидается, что на фестиваль приедут 20 тысяч участников из разных стран. Руководитель Росмолодёжи Ксения Разуваева на пресс-конференции 20 февраля заявила, что организаторы получили более 300 тысяч заявок — в шесть раз больше, чем в 2017 году.
Она рассказала, что при отборе претенденты на участие в фестивале прошли шесть этапов испытаний, среди которых были портфолио, эссе и видеовизитка, на их основании формировался рейтинг, а после и делегации. При отборе организаторы отдавали предпочтение самым деятельным и общественно активным ребятам.
Организаторы сообщают, что впервые в истории фестивального движения возможность принять участие в ВФМ получат подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.