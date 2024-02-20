«Цветок детства, который вился у подоконников»: популярная у новосибирцев ипомея попала в список запрещенных растений

В документе правительства сообщается, что согласно статьи 231 УК РФ («незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»), если количество этого растения на участке составит от 10 до 100 единиц, это будет расценивать как крупный размер, свыше 100 растений — особо крупный. Максимальное наказание по этой статье до восьми лет лишения свободы. Уголовная ответственность грозит, в том числе и за хранение семян ипомеи.

