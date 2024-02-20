«Цветок детства, который вился у подоконников»: популярная у новосибирцев ипомея попала в список запрещенных растений

Популярный у дачников цветок — ипомея трехцветная (Ipomoea tricolor) попал под запрет. Об этом сообщается в февральском постановлении правительства России, подписанным Михаилом Мишустиным. Растение семейства вьюнковых признано наркосодержащим.
В документе правительства сообщается, что согласно статьи 231 УК РФ («незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»), если количество этого растения на участке составит от 10 до 100 единиц, это будет расценивать как крупный размер, свыше 100 растений — особо крупный. Максимальное наказание по этой статье до восьми лет лишения свободы. Уголовная ответственность грозит, в том числе и за хранение семян ипомеи.
— Ипомея — цветок детства, который у нас всегда рос и вился у подоконников. Это культура вертикального озеленения, и никогда ни у кого не возникало использовать его как наркотическое средство. Жаль, что этот красивый цветок оказался под запретом, — рассказала корреспонденту НГС Людмила Шубина.
Агроном Людмила Шубина уточнила, что запрещенную ипомею не надо путать с вьюнком полевым, который часто растет как сорняк на дачных участках. Цветки ипомеи трехцветной чаще всего темно-голубые с белым или желтоватым центром, а у вьюнка полевого — розово-белые.
Вместе с ипомеей в постановлении правительства в запрещенный список попали гармала (Perganum) и турбина щитковидная (Turbina corymbosa).
В сентябре 2023 года НГС рассказал о растениях, которые нежелательно держать дома.