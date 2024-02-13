Путин поручил проанализировать тарифы ЖКХ в Новосибирской области — на них жаловались на «прямой линии»

Документ содержит перечень поручений главы государства органам власти по итогам прошедшей 14 декабря 2023 года пресс-конференции и прямой линии. На ней, напомним, пенсионер из Новосибирска Владимир Леонтьев рассказал Владимиру Путину, что в 2024 году он получит прибавку к пенсии в 7,5%, которую «съест» рост тарифов на услуги ЖКХ. Леонтьев рассказывал главе государства, что «коммуналка» подорожает на 9–14%. Владимир Путин пообещал взять ситуацию на личный контроль.

