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Путин поручил проанализировать тарифы ЖКХ в Новосибирской области — на них жаловались на «прямой линии»

Доклад главе государства представят до 20 февраля

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В последний раз тарифы ЖКХ индексировали в Новосибирской области в декабре 2022 года

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Президент России Владимир Путин дал поручение правительству страны провести анализ ситуации с тарифами на услуги ЖКХ в Новосибирской области. Поручение об этом опубликовано на сайте Кремля.

Документ содержит перечень поручений главы государства органам власти по итогам прошедшей 14 декабря 2023 года пресс-конференции и прямой линии. На ней, напомним, пенсионер из Новосибирска Владимир Леонтьев рассказал Владимиру Путину, что в 2024 году он получит прибавку к пенсии в 7,5%, которую «съест» рост тарифов на услуги ЖКХ. Леонтьев рассказывал главе государства, что «коммуналка» подорожает на 9–14%. Владимир Путин пообещал взять ситуацию на личный контроль.

Теперь глава государства поручил правительств РФ проанализировать ситуацию с тарифами на коммунальные услуги, определить влияние принятых чиновниками решений на размер платы, а также оценить достаточно ли мер социальной поддержки гражданам для оплаты ЖКХ.

— При необходимости принять меры, направленные на решение проблем, выявленных в ходе анализа указанной ситуации, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Доклад главе государства должен представить премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин до 20 февраля.

В беседе с корреспондентом НГС руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров заявил, что ведомство работает в рамках действующего законодательства.

—Будут поручения — пересчитаем тарифы, но пока таких не было. Непосредственно после прямой линии мы проводили разъяснения, что рост тарифов в Новосибирской области проводится в соответствие с нормативными актами правительства РФ и составит от 5% до 14%, — заявил Асмодьяров.

Напомним, в правительстве Новосибирской области после «прямой линии» Владимира Путина рассказывали, что тарифы ЖКХ в регионе в последний раз повышались в конце 2022 года, в среднем в 2024 году они будут проиндексированы на 9,5%. Пенсии за тот же период выросли на 23%, в 2024 году ожидается новая индексация.

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