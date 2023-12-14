Новосибирец попросил президента разобраться с повышением тарифов ЖКХ в регионе

Житель Новосибирска Владимир Леонтьев обратился к президенту с вопросом про повышение тарифов ЖКХ в регионе во время прямого эфира.
— Уважаемый Владимир Владимирович, в 2024 году нам, пенсионерам, повышают пенсию на 7,5%. В то же время с июня 2024 года у нас в Новосибирске планируется повышение тарифов ЖКХ от 9 до 14%, то есть повышение тарифов съест прибавку к пенсии. Прошу обратить на это внимание, — сказал Владимир Леонтьев.
Как отметил Владимир Путин, он возьмет на контроль ситуацию с тарифами в Новосибирской области.
— Владимир Аркадьевич, я посмотрю, что с тарифами в Новосибирске, проанализируем. Действительно предполагается индексация пенсий на 7,5%. Надеюсь, что это будет не ниже инфляции, — отметил Владимир Путин.
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