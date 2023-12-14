Новосибирское правительство прокомментировало вопрос Путину о росте цен ЖКХ

Ранее житель Новосибирска во время прямого эфира с Владимиром Путиным попросил президента обратить внимание на повышение тарифов ЖКХ в регионе. Сибиряк отметил, что рост за услуги ЖКХ равен предстоящей индексации пенсий. Глава государства пообещал разобраться в этом вопросе.

