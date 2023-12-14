Новосибирское правительство прокомментировало вопрос Путину о росте цен ЖКХ

В Новосибирской области в 2024 году ожидается рост цен на ЖКХ. Как отметили в региональном правительстве, в последний раз тарифы индексировали с 1 декабря 2022 года, они были рассчитаны на полтора года.
— С 1 июля 2024 года в Новосибирской области планируется индексация тарифов в среднем на 9,5% в соответствии с нормативными актами Правительства РФ — от 5% до 14% по разным видам услуг в зависимости от муниципального образования, что соответствует накопленной за данный период инфляции, — говорится в сообщении.
По данным областного правительства, пенсии за это время проиндексировали трижды, они увеличились более чем на 23%. В 2023 году зарплата государственных и муниципальных работников увеличилась на 16%, в следующем году индексация также предусмотрена.
В правительстве напомнили, что в регионе также предусмотрены компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, ежемесячная денежная выплата.
— В 2023 году все меры социальной поддержки проиндексированы на 14%, на 2024 год также запланирована индексация, — отметили областные власти.
Ранее житель Новосибирска во время прямого эфира с Владимиром Путиным попросил президента обратить внимание на повышение тарифов ЖКХ в регионе. Сибиряк отметил, что рост за услуги ЖКХ равен предстоящей индексации пенсий. Глава государства пообещал разобраться в этом вопросе.