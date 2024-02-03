США ударили по территории Ирака и Сирии — и заявили, что «это будет продолжаться». Видео взрывов

Бомбардировке подверглись командные и разведывательные центры, ракетные установки и склады дронов.

— Наш ответ начался сегодня. Это будет продолжаться в то время и в тех местах, которые выберем мы сами. Соединенные Штаты не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире. Но пусть каждый, кто хочет причинить нам вред, знает следующее: если вы причините вред американцам, мы ответим, — заявил Джо Байден.