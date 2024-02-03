США ударили по территории Ирака и Сирии — и заявили, что «это будет продолжаться». Видео взрывов

Этой ночью, 3 февраля, США нанесли удары по Ираку и Сирии, поразив свыше 85 целей. Произошедшее стало ответом на атаку беспилотника в Иордании, где погибли трое американских военных.
— Силы Центрального командования нанесли авиаудары по Ираку и Сирии, направленные против входящих в КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана. — Прим. ред.) сил специального назначения «Аль-Кудс» и связанных с ними группировок, — сообщает Центральное командование ВС США.
Бомбардировке подверглись командные и разведывательные центры, ракетные установки и склады дронов.
— Наш ответ начался сегодня. Это будет продолжаться в то время и в тех местах, которые выберем мы сами. Соединенные Штаты не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире. Но пусть каждый, кто хочет причинить нам вред, знает следующее: если вы причините вред американцам, мы ответим, — заявил Джо Байден.
Официальный представитель главнокомандующего иракскими Вооруженными силами Яхья Расул сообщил, что бомбардировки стали нарушением суверенитета страны и будут иметь непредвиденные последствия для безопасности Ирака и стабильности во всём регионе.
Ранее власти США заявили, что американские войска в Иордании были атакованы движением «Исламское сопротивление Ирака». В результате удара погибли трое американских военнослужащих, более 40 получили ранения. Власти Ирана отрицают свою причастность к атаке.
Нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке участились после начала эскалации палестино-израильского конфликта. Шиитские формирования предупреждали, что увеличат число вооруженных операций, поскольку США продолжают оказывать помощь армии Израиля.