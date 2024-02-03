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США ударили по территории Ирака и Сирии — и заявили, что «это будет продолжаться». Видео взрывов

Бомбардировка стала ответом на гибель американских военных

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США поразили более 85 целей бомбардировщиками дальнего действия

Видео: «Осторожно, новости» / T.me

Этой ночью, 3 февраля, США нанесли удары по Ираку и Сирии, поразив свыше 85 целей. Произошедшее стало ответом на атаку беспилотника в Иордании, где погибли трое американских военных.

— Силы Центрального командования нанесли авиаудары по Ираку и Сирии, направленные против входящих в КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана. — Прим. ред.) сил специального назначения «Аль-Кудс» и связанных с ними группировок, — сообщает Центральное командование ВС США.

Бомбардировке подверглись командные и разведывательные центры, ракетные установки и склады дронов.

— Наш ответ начался сегодня. Это будет продолжаться в то время и в тех местах, которые выберем мы сами. Соединенные Штаты не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире. Но пусть каждый, кто хочет причинить нам вред, знает следующее: если вы причините вред американцам, мы ответим, — заявил Джо Байден.

Официальный представитель главнокомандующего иракскими Вооруженными силами Яхья Расул сообщил, что бомбардировки стали нарушением суверенитета страны и будут иметь непредвиденные последствия для безопасности Ирака и стабильности во всём регионе.

Ранее власти США заявили, что американские войска в Иордании были атакованы движением «Исламское сопротивление Ирака». В результате удара погибли трое американских военнослужащих, более 40 получили ранения. Власти Ирана отрицают свою причастность к атаке.

Нападения на американские военные базы в Сирии и Ираке участились после начала эскалации палестино-израильского конфликта. Шиитские формирования предупреждали, что увеличат число вооруженных операций, поскольку США продолжают оказывать помощь армии Израиля.

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СШАИракСирияБомбардировкаВзрывПалестино-израильский конфликт
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