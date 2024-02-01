Новые законы с 1 февраля 2024 года: что вступает в силу и каких изменений ждать

Вместе с ЕДВ будет проиндексирована входящая в нее выплата за компенсацию набора соцуслуг. По умолчанию это бесплатные лекарства и медизделия, путевки в санаторий, проезд на пригородных электричках, но при желании можно отказаться от льгот и получать компенсацию деньгами. В этой же волне проиндексируют единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, социальное пособие на погребение и другие. Повышение произойдет автоматически, подавать дополнительные документы не нужно.



Индексация маткапитала