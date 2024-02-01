Новые законы с 1 февраля 2024 года: что вступает в силу и каких изменений ждать

Часто новые законы вступают в силу с начала года, но есть и такие, которые до следующего года не откладывают. В феврале нас тоже ждет ряд перемен — какие-то поправки начинают действовать прямо сегодня, другие заработают до конца месяца. Мы подготовили список самых актуальных изменений февраля и немного расскажем о каждом из них.
Индексация социальных выплат
Ряд пособий уже проиндексировали в январе, но множество социальных выплат вырастут только с 1 февраля. К ним относится, например, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую получают люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны и некоторые другие категории льготников. Размер ЕДВ разный у всех категорий льготников, но каждый год ее индексируют на размер инфляции за прошедший год, на этот раз она составила 7,4%. Например, ЕДВ инвалидам 1 группы выросла с 4957 рублей 95 копеек до 5324 рублей 84 копеек, инвалидам 3 группы — с 2834 рублей 40 копеек до 3044 рублей 15 копеек. Весь список выплат до и после индексации есть на сайте Социального фонда РФ.
Вместе с ЕДВ будет проиндексирована входящая в нее выплата за компенсацию набора соцуслуг. По умолчанию это бесплатные лекарства и медизделия, путевки в санаторий, проезд на пригородных электричках, но при желании можно отказаться от льгот и получать компенсацию деньгами. В этой же волне проиндексируют единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, социальное пособие на погребение и другие. Повышение произойдет автоматически, подавать дополнительные документы не нужно.
Индексация маткапитала
В феврале также на 7,4% будет проиндексирован материнский капитал. После индексации выплата на первенца увеличится на
Если родители уже получили выплату на первого ребенка, а теперь в семье появился второй, то они получают материнский капитал на него не в полном размере, а в виде доплаты —
Информирование о вкладах
С 1 февраля банки обязаны сообщать вкладчикам о том, что срок действия их вклада истек. Услуга должна быть бесплатной, а сам способ информирования будет определяться договором. Предупредить о том, что срок вклада истекает, банк должен не позднее чем за пять дней до его истечения.
Сообщения от коллекторов на «Госуслугах»
В феврале вступает в силу закон, который разрешает банкам и коллекторам общаться с должником официально через «Госуслуги» и электронную почту. Для того чтобы банки и коллекторы могли написать заемщику в личный кабинет на «Госуслугах», нужно его разрешение, а для направления уведомления на электронную почту достаточно, чтобы она была указана в договоре.
Кроме того, законом вводится понятие «автоматизированный интеллектуальный агент» — это, грубо говоря, робот, который может разговаривать с должником. Звонки от таких электронных помощников будут приравнены к действиям человека.
Контроль за МФО со стороны приставов
В феврале служба судебных приставов начнет контролировать деятельность банков и микрофинансовых организаций по сбору долгов. ФССП будет вести реестр профессиональных коллекторских организаций, банков и МФО, которые «осуществляют возврат просроченной задолженности физических лиц».
Кредитные и микрофинансовые организации отныне обязаны вести запись всех разговоров с должником о возврате задолженности и хранить эти данные в течение трех лет. Прежде чем начать работу по возврату задолженности, они обязаны уведомить об этом приставов.
Добровольные пожарные дружины на предприятиях
С 1 февраля предприятия смогут создавать собственные добровольные пожарные подразделения и финансировать их работу. С пожарными-добровольцами будут заключать гражданско-правовой договор, содержание которого может различаться на усмотрение предприятия и самих пожарных. Например, в нём может быть прописана обязанность организации предоставить форму, оборудование, средства индивидуальной защиты, питание и дополнительные льготы, оплатить ДМС или страхование жизни.
Российские сервера для всех сайтов
С 1 февраля в России запрещается деятельность провайдеров хостинга (сервисов для размещения сайтов), которые не включены в реестр Роскомнадзора. Это норма закона о том, что провайдерами хостинга могут быть только российские юрлица, вычислительные мощности которых находятся на территории страны.
Допуски к гостайне
С 1 февраля меняются требования для допуска к государственной тайне. В частности, его больше не смогут получить люди, имеющие второе гражданство или вид на жительство за границей. Ограничить допуск могут также тех, чьи близкие родственники имеют вид на жительство или гражданство других стран.
Также меняются правила выезда за границу для людей, имеющих доступ к государственной тайне и сведениям под грифом «совершенно секретно». Ограничить право на выезд депутатов и сенаторов смогут спикеры Госдумы и Совета Федерации, аналогичные решения по региональным депутатам примут главы законодательных собраний, по главам муниципалитетов — главы регионов. Судьям смогут ограничить выезд решением Верховного суда.
Кроме того, меняются права президента России на изменение порядка допуска к государственной тайне. Прежде такое решение глава государства мог принимать только во время чрезвычайного положения, теперь также в периоды мобилизации и военного положения. Процедура допуска к гостайне граждан, призванных на военную службу или военные сборы, упрощена.