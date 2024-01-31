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Госдума приняла закон о конфискации имущества за фейки об армии

Документ рассмотрели сразу в двух чтениях

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Конфисковать имущество могут только по решению суда

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Госдума 31 января сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, ставший известным как «Закон о конфискации имущества за фейки об армии». Он дополняет статью Уголовного кодекса, содержащую список преступлений, за которые могут изъять и обратить в собственность государства имущества осужденных.

В список внесли статью 207.3 УК РФ, известную как «распространение фейков об армии», и статью 280.4 УК РФ. Это публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Кроме того, закон дополняет пункт статьи, где говорится о конфискации средств, предназначенных для финансирования терроризма, экстремизма и организованной преступности. Туда добавлена «деятельность, направленной против безопасности Российской Федерации». Документ также вносит поправки, согласно которым за такую деятельность человека могут лишить всех званий и госнаград.

Документ был внесен на рассмотрение 22 января, его авторами выступили 395 депутатов из 450. Столько же человек поддержало закон в первом чтении, которое состоялось 24 января. Принятый окончательно документ теперь направлен в Совет Федерации, после утверждения Совфедом его должен подписать президент.

На сегодняшний день продолжает действовать прежняя редакция Уголовного кодекса, в том числе — статьи о конфискации имущества. Ранее мы рассказывали, как она устроена.

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Госдума РФКонфискацияФейки об армииУголовный кодекс
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